Treviso è Campione d'Italia Under 13

CECINA (LIVORNO) -Si è chiuso al Palasport Franco Poggetti di Cecina (LI) l’ultimo appuntamento delle BigMat Finali Nazionali Giovanili 2026. A conquistare il titolo Under 13 Maschile è stato il Volley Treviso, che nella gara conclusiva ha superato Studio Fracassi Futura con il punteggio di 3-0 (25-10, 25-20, 25-19).

Davanti al pubblico presente nell’impianto toscano, la formazione veneta ha indirizzato il match fin dalle prime battute, aggiudicandosi il primo set con un ampio margine. Più equilibrati il secondo e il terzo parziale, nei quali Futura ha provato a rimanere in partita, senza però riuscire a interrompere la continuità di gioco mostrata dal Treviso, capace di chiudere l’incontro in tre set e laurearsi campione d’Italia di categoria.

Il percorso di Volley Treviso verso il titolo è stato caratterizzato da continuità e solidità. La formazione veneta ha chiuso al primo posto il Girone C a punteggio pieno, totalizzando 9 punti grazie a tre successi su tre incontri disputati. Nella semifinale, la squadra di coach Cappelletto ha confermato la propria determinazione, superando i Diavoli Rosa e staccando il pass per la finale, dove ha affrontato i friulani del Futura, aggiudicandosi il titolo con un 3-0 netto.

Si chiude dunque al secondo posto il cammino dei ragazzi di coach Gazzola. Dopo aver chiuso al primo posto il Girone B e aver conquistato l’accesso alla finale grazie al successo al tie-break su Colombo Genova, la formazione friulana ha concluso la propria esperienza a Cecina con una prestigiosa medaglia d’argento, mostrando nel corso del torneo qualità, carattere e grande determinazione.

Il terzo gradino del podio è stato conquistato dai Diavoli Rosa, che nella finale per il terzo posto hanno superato Colombo Genova con un netto 3-0 (8-25, 20-25, 25-21).

Le parole di Simone Cappelletto, allenatore Volley Treviso, squadra prima classificata

« Le Finali Nazionali sono sempre state un sogno per me. Essere qui e vincerle è davvero incredibile. È stato un percorso impegnativo, affrontando realtà importanti, ma sono estremamente soddisfatto: i ragazzi sono stati semplicemente meravigliosi ».

Giovanni Gazzola e Marco Alberto Rossetto, allenatori Studio Fracassi Futura, squadra seconda classificata:

« Complimenti al Treviso, una grandissima squadra. Noi abbiamo provato a esprimere il nostro gioco e a competere fino alla fine, ma va dato merito agli avversari. I ragazzi sono stati splendidi, si sono meritati di essere qui e torniamo a casa felici per quanto vissuto. Per loro è stata un'esperienza importante e formativa ».

Le parole di Gianluca Cavalieri, allenatore Diavoli Rosa, squadra terza classificata:

« Anche oggi abbiamo voluto dare il massimo. Sono orgoglioso del percorso fatto, di quanto siamo riusciti a ottenere e di questi ragazzi, che continuano a crescere e a migliorarsi anno dopo anno » .

I premi individuali

MVP: Tommaso Mazzon (Volley Treviso)

Miglior palleggiatore: Giovanni Della Bella (Studio Fracassi Futura)

Miglior libero: Alessandro Valentini (Allianz Diavoli Rosa)

Miglior centrale: Nicolò Pellegrini (Allianz Diavoli Rosa)

Miglior attaccante: Arturo Grespan (Volley Treviso)

IL ROSTER CAMPIONE D’ITALIA

Volley Treviso: Stefano Ardizzon, Marco Bortoletto, Alessandro Pasini, Manuel Vilardi, Luca Menegazzo, Riccardo Filippi, Tommaso Mazzon, Marco Spera, Lorenzo Zanata, Alvise Memo, Benedetto Zanco, Arturo Grespan, Francesco Braga, Edoardo Pozzobon. Primo Allenatore: Simone Cappelletto; Secondo Allenatore: Leonardo Renosto.

I RISULTATI FINALI

Semifinali – sabato 6 giugno ore 17.00

Palasport Franco Poggetti: Studio Fracassi Futura – Colombo Genova 3-2 (22-25, 25-17, 12-25, 25-21, 15-13)

Palasport Ester ed Astrid Frontera: Allianz Diavoli Rosa – Volley Treviso 1-3 (25-23, 17-25, 22-25, 18-25)

Finale 3°-4° posto - domenica 7 giugno

Palasport Franco Poggetti: Colombo Genova – Diavoli Rosa 0-3 (8-25, 20-25, 21-25)

Finale 1°-2° posto - domenica 7 giugno

Palasport Franco Poggetti: Studio Fracassi Futura – Volley Treviso 0-3 (10-25, 20-25, 19-25)