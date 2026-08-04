Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Le nazionali russe ammesse alla VNL 2027

La FIVB ha compiuto il primo passo verso il reinserimento di squadre, atleti ed arbitri russi nel contesto delle competizioni internazionali dalle quali sono esclusi dal 2022
2 min
RussiaFIVBVNL
Le nazionali russe ammesse alla VNL 2027

ROMA-La FIVB ha ufficializzato la partecipazione di atleti e ufficiali di gara russi alla Volleyball Nations League 2027.

In seguito alle recenti consultazioni, la FIVB ha confermato il reinserimento della Russia maschile e di quella femminile alla competizione internazionale in qualità di squadre con il miglior ranking tra quelle non ancora qualificate per la competizione.

Solo per l'edizione 2027, il torneo passerà da 18 a 19 squadre partecipanti per ciascun tabellone (maschile e femminile). Questo garantirà la partecipazione della nazionale femminile slovena e di quella maschile finlandese, entrambe aventi diritto alla qualificazione in base ai risultati ottenuti nelle stagioni precedenti.

La FIVB è al lavoro per definire il format di gara necessario ad accogliere questo ampliamento del numero di squadre partecipanti.
Come già annunciato e in linea con le raccomandazioni del CIO, verrà elaborato e attuato un piano specifico e completo di controlli antidoping tramite l'International Testing Agency (ITA). 

Inoltre, la Federazione Russa ha già formalmente comunicato alla FIVB la decisione volontaria di non partecipare ai Campionati del Mondo maschili 2027, in programma in Polonia dal 10 al 27 settembre 2027.

La FIVB continua inoltre a valutare, in collaborazione con il Comitato Organizzatore Locale (COL), Volleyball Canada, USA Volleyball e le altre parti interessate, l'eventuale partecipazione della nazionale femminile russa ai Campionati del Mondo femminili 2027.
Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati prossimamente sui canali ufficiali della FIVB.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS