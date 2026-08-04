Le nazionali russe ammesse alla VNL 2027

In seguito alle recenti consultazioni, la FIVB ha confermato il reinserimento della Russia maschile e di quella femminile alla competizione internazionale in qualità di squadre con il miglior ranking tra quelle non ancora qualificate per la competizione.

Solo per l'edizione 2027, il torneo passerà da 18 a 19 squadre partecipanti per ciascun tabellone (maschile e femminile). Questo garantirà la partecipazione della nazionale femminile slovena e di quella maschile finlandese, entrambe aventi diritto alla qualificazione in base ai risultati ottenuti nelle stagioni precedenti.



La FIVB è al lavoro per definire il format di gara necessario ad accogliere questo ampliamento del numero di squadre partecipanti.

Come già annunciato e in linea con le raccomandazioni del CIO, verrà elaborato e attuato un piano specifico e completo di controlli antidoping tramite l'International Testing Agency (ITA).



Inoltre, la Federazione Russa ha già formalmente comunicato alla FIVB la decisione volontaria di non partecipare ai Campionati del Mondo maschili 2027, in programma in Polonia dal 10 al 27 settembre 2027.

La FIVB continua inoltre a valutare, in collaborazione con il Comitato Organizzatore Locale (COL), Volleyball Canada, USA Volleyball e le altre parti interessate, l'eventuale partecipazione della nazionale femminile russa ai Campionati del Mondo femminili 2027.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati prossimamente sui canali ufficiali della FIVB.