Nei tre recuperi successi per Bergamo, Santa Croce e Lagonegro

ROMA- In campo per tre recuperi del campionato di A2 Maschile, tutti estremamente importanti per la classifica del torneo. Nel big match, rinviato nella 1a di ritorno, successo dell’Agnelli Tipiesse Bergamo che ricaccia indietro la BCC Castellana Grotte, travolta per 3-0. La Kemas Lamipel Santa Croce con il sesto successo consecutivo, conquistato sul campo della Delta Group Porto Viro, consolida il secondo posto della classifica. Strappa un punto in casa della Cave Del Sole Lagonegro l’ Emma Vissal Aubay Siena dando lievi segnali di ripresa.

LE TRE SFIDE-

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO-BCC CASTELLANA GROTTE-

L’Agnelli Tipiesse suona la nona. E mai termine potrebbe essere più consono. Perché contro Castellana Grotte è andata in scena una sinfonia in piena regola. Pugliesi liquidati con lo stesso punteggio (3-0) con cui la BCC aprì il suo torneo e + 7 in classifica. Ma la prova dei rossoblù va ben oltre i numeri provvisori. Conta tantissimo aver mantenuto l’imbattibilità interna in regular season, ma ancor più averlo fatto contro una formazione ambiziosa rimasta in balia dei nostri. Jacopo Larizza mancava tra i titolari dalla partita vinta su Brescia il 19 dicembre scorso, Finoli lo scalda subito servendogli i primi due palloni a disposizione sui quali il centrale ex Civitanova costruisce una serata granitica. Il bello è che i compagni fanno esattamente la stessa cosa, il risultato che ne deriva è un piacere globale. Per gli occhi e per la graduatoria.

Catturano l’attenzione due dati in fotocopia relativi ai primi due parziali: Bergamo attacca sempre con il 59%, Castellana Grotte si ferma al 48% ma soprattutto è pressoché inesistente a muro, fondamentale su cui i padroni di casa iniziano a costruire il loro successo (ben 5 in avvio). L’Agnelli Tipiesse, con un Terpin micidiale (7 punti, 62%) stacca nel cuore del primo poi diventa imprendibile quando si affida al servizio (ace di Finoli, Larizza e Terpin). Si ricomincia ancor meglio con Pierotti che si fa vedere anche a muro (4-1, 7-4) oltre che in fase offensiva in versione quasi perfetta. Praticamente ricalcando Terpin che continua a spingere mentre sale di tono anche Padura Diaz (19-15 a muro e 22-18 in attacco). La sola piccola sbavatura orobica arriva nel terzo periodo non è sfruttata da Theo Lopes (16-14), allora Terpin – MVP per acclamazione, 19 palloni a terra con il 64% – completa il suo show con la punta dell’ace del 21-17. E come avrebbe potuto sigillare il match Padura Diaz per non essere da meno? La risposta è facile: con un servizio vincente.

IL TABELLINO-

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO - BCC CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-19, 25-20, 25-20)

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Finoli 2, Terpin 19, Larizza 7, Padura Diaz 12, Pierotti 13, Cargioli 4, De Luca (L), Mancin 0, D'Amico (L). N.E. Baldi, Abosinetti, Cioffi, Ceccato. All. Graziosi.

BCC CASTELLANA GROTTE: Izzo 1, Fiore 8, Presta 1, Lopes Nery 12, Borgogno 11, Truocchio 1, De Santis (L), Tiozzo 2, Toscani (L), Zanettin 2, Santambrogio 0, Arienti 3. N.E. Capelli. All. Gulinelli.

ARBITRI: Brunelli, Clemente.

NOTE - durata set: 25', 27', 27'; tot: 79'.

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO – EMMA VILLAS AUBAY SIENA-

Una vittoria straordinaria per la Cave del Sole Lagonegro che sfata un altro mito. Ovvero Siena che non era mai stata battuta in questi anni di A2 dai biancorossi. Primi due set condotti con facilità dai padroni di casa che non lasciano spazi agli uomini di Montagnani e la partita sembra volgere in un solo senso. Siena entra in gara nel terzo con un inizio bruciante di 4 lunghezze , poi nonostante i recuperi della Cave del Sole il set è in favore degli ospiti. Quarto set più equlibrato ma è comunque la formazione di Montagni a condurre seppur di 2-3 lunghezze e nel finale nonostante arrivi ancora l’aggancio dei biancorossi, una Siena cinica riapre la gara e rimette la posta in palio al tie break.

Solita diagonale per mister Barbiero con Pistolesi Argenta, Di Silvestre e Milan al centro Mziarz e Bonola, Hoffer libero. Mister Montagnani risponde con Pinelli-Onwelo, Panciocco e Ottaviani schiacciatori, al centro Mattei e Rossi Tupone Libero

Primo vantaggio locale lo trova il centrale polacco della Cave del Sole , poi Milan in diagonale allunga ed è 7-4 . Mantiene le distanze Lagonegro sul 9-6 e sul pallonetto di Dil Silvestre mister Montagnani chiama il tempo. Al rientro è ancora Maziarz sugli scudi 12-09 poi Hoffer è protagonista di un recupero ma Siena, tra le cui fila si vede anche Parodi, poi riesce ad avere la meglio. Siena si rifà sotto e trova il -1 (18-17), ma Di Silvestre con un’ottima parallela riporta Lagonegro in vantaggio 20-17. Milan trova una pipe sul 21-18 poi ancora il tecnico dei senesi è costretto a chiamare il tempo sul 22-19, poi un errore al servizio di Siena concede a Lagonegro il primo set.

Secondo set sempre condotto dai biancorossi di mister Barbiero che si portano sul 5-1 ed il set è orami solo in favore dei padroni di casa , Siena trova il minimo scarto sul 15-12 ma Di Silvestre e Argenta si fanno sentire ed il vantaggio continua ad incrementare (19-14). Anche il muro biancorosso fa la sua parte in questo set , totalizzando ben 5 muri punti che fanno la differenza ed anche il secondo è dei padroni di casa.

Inizio bruciante nel terzo set per l’Emma Villas che si porta sul 1-5 e costringendo questa volta mister Barbiero a chiamare il tempo. Lagonegro passa dal 2-7 ad 8-10 messo a segna da un ace di capitan Milan e riavvicina i lagonegresi , poi Argenta porta la Cave del sole a -1 , il palasport di Villa d’Agri è ormai una bolgia , il pareggio arriva sul 13mo punto. Emma Villas prova nuovamente a portarsi in vantaggio sul 15-15, poi arriva il pareggio nuovamente su di un tocco a muro di una diagonale di Di Silvestre. Mister Montagnani chiama il tempo al rientro è punto a punto e nel finale Siena ha la meglio e si rimette in corsa.

Quarto set inizia con maggior equilibrio Siena si porta sul 3-5 con un attacco al centro di Mattei, poi Milan viene murato e Siena prende coraggio. Poi il muro senese fa ancora male agli attacchi biancorossi 6-9 , poi Milan in pipe trova 8-10, ma è ancora Siena a condurre. Il muro a tre biancorosso questa volta è protagonista bloccando Panciocco e un attacco in diagonale di Milan riporta Lagonegro sotto (11-12). Siena con Onwelo si riporta in vantaggio 15-18 poi Maziarz a muro blocca proprio l’opposto senese (17-18). Ancora una fase di equilibrio con servizi a rete che rallentano il ritmo del gioco , in alcuni frangenti molto alto. Barbiero rileva Milan ed inserisce Armenante, poi esce Argenta ed entro Beghelli. Onwelo trova un ace sul 19-22 Barbiero chiama il tempo al rientro Siena guadagna ancora terreno al cospetto di un black out tra le fila lagonegresi ed il match si decide al tie break.

Quinto set Siena prova ad aprire in vantaggio 0-2 poi Lagonegro rimette in pareggio i conti ed è punto a punto. Barbiero sceglie di far giocare Milan come opposto, forse per un risentimento di Argenta dopo un recupero del quarto set ed al cambio campo sono gli uomini della Cave del Sole ad essere 8-7 , Milan trova una parallela che riporta il clima e l’umore giusto nella metà campo biancorossa e sugli spalti è 9-7. Il pubblico accompagna i biancorossi sul 12-8 Montagnani spende ancora un tempo . Armenante trova un mani out 13-9 e nel deliro generale arrivano i due soffertissimi punti per la Cave del Sole.

I PROTAGONISTI-

Mario Barbiero (Allenatore Cave Del Sole Lagonegro)- « E’ stata una partita durissima , abbiamo giocato due primi set poi c’è stato un crollo e questo ha permesso a Siena di crescere. Poi abbiamo ripreso le forze e le redini del match per portare a casa una vittoria straordinaria ».

Paolo Montagnani (Allenatore Emma Villas Siena)- « Oggi si è vista una grande reazione da parte dei ragazzi. Li ho spronati per tutta la partita e dal terzo set in avanti si sono viste buone cose dal punto di vista tecnico. Sono stati più tranquilli, si sono sciolti e si sono tolti un po’ di tensione. La squadra ha fatto tante scelte tattiche giuste, i ragazzi hanno giocato e la reazione c’è stata. Sono contento di quello che hanno fatto vedere sul taraflex, poi ovviamente c’è sempre da migliorare. Peccato perché nel tiebreak ci siamo incastrati in qualche situazione sbagliata. Spero che il punto che abbiamo conquistato oggi ci dia fiducia per le prossime partite ».

IL TABELLINO-

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO – EMMA VILLAS AUBAY SIENA 3-2 (25-21, 25-18, 23-25, 20-25, 15-10)

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Pistolesi 2, Milan 13, Bonola 5, Argenta 17, Di Silvestre 24, Maziarz 11, El Moudden (L), Hoffer (L), Armenante 5, Beghelli 0. N.E. Zivojinovic, Biasotto. All. Barbiero.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinelli 1, Panciocco 17, Mattei 8, Onwuelo 18, Parodi 2, Rossi 10, Tupone (L), Sorgente (L), Ciulli 0, Ottaviani 12, Iannaccone 0. N.E. Agrusti. All. Montagnani.

ARBITRI: Vecchione, Talento.

NOTE – durata set: 25′, 24′, 30′, 24′, 15′; tot: 118′.

DELTA GROUP PORTO VIRO-KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-

Si chiude la settimana perfetta della Kemas Lamipel Santa Croce che espugna per 0-3 il campo di Porto Viro e conquista la terza vittoria negli ultimi sette giorni, la sesta consecutiva se consideriamo la serie attualmente ancora aperta. Tre punti fondamentali per la classifica che innalzano i “Lupi” al secondo posto alle spalle di Bergamo, anche se la graduatoria è ancora parziale visti i tanti recuperi che dovranno essere disputati. Una cosa però è certa: la Kemas Lamipel si è riallineata al calendario e sta vivendo un periodo di grande salute psicofisica con i risultati che stanno li proprio a testimoniarlo. La gara in terra veneta si apre con uno 0-6 iniziale favorito dai micidiali servizi di Colli. Porto Viro sembra tramortita, con i “Lupi” bravi a scappare sull’1-8 e sul 6-16 sulle ali dell’entusiasmo. Coach Tardioli riorganizza la sua squadra anche grazie all’ingresso di Pol al posto di Mariano. O’Dea e Bellei provano ad inscenare una rimonta ma ormai è troppo tardi e i santacrocesi incamerano il primo set 21-25. Nel secondo parziale Porto Viro si dimostra comunque squadra quadrata e tenta di riaprire il match sfruttando la verve di Bellei e Vedovotto. Per i “Lupi” il servizio perde un po’ di incisività e il match diventa equilibrato con i padroni di casa comunque sempre al comando sull’8-6, sul 16-13 e sul 21-18. Poi all’improvviso Fabroni e compagni vanno in affanno, la Kemas Lamipel lo percepisce e piazza la zampata, esultando sul 23-25 dopo l’errore in attacco di Bellei rivisto anche al video-check. Pare essere l’inizio della fine per Porto Viro che finisce sotto 5-8 anche ad inizio del terzo parziale, ma all’improvviso si spenge la luce in casa santacrocese e i padroni di casa ne approfittano per ribaltare il punteggio e portarsi a condurre. L’ingresso di Ferrini da nuovo equilibrio ai conciari che recuperano e vanno avanti sul 18-21: tutto pare essere apparecchiato per il definitivo 0-3, ma il match regala nuove emozioni con Porto Viro che in un amen arriva al doppio set point sul 24-22. Ma i “Lupi” si dimostrano squadra che non molla mai, piazzano un doppio muro perentorio sugli attaccanti veneti e poi sfruttano l’ennesimo errore in attacco dei padroni di casa per andare a vincere 24-26 e portare a casa tre punti d’oro da dedicare ai tifosi e al tecnico Cezar Douglas rimasto bloccato a casa da un malanno di stagione. Bene tutto l’organico messo in campo da Pagliai e Pieri: Walla è tornato ormai sui suoi livelli, Fedrizzi è una sicurezza e i centrali, pur soffrendo la marcatura stretta dei diretti avversari, hanno fatto gara di spessore; anche per Colli gara di alto profilo mentre menzioni speciali vanno a Pace, autore di una prova strepitosa in difesa, e ad Acquarone bravissimo nel gestire tutti i suoi attaccanti nel migliore dei modi. Adesso una settimana di tempo per preparare al meglio il big match casalingo contro Castellana Grotte.

I PROTAGONISTI-

Alberto Pol (Delta Group Porto Viro)- « Ci siamo persi nel finale del secondo e terzo set, io per primo. Più che piangere sul latte versato, però, da domani dobbiamo tornare in palestra per lavorare su quello che abbiamo sbagliato e limare certi errori. Abbiamo capito ormai che in questo campionato il livello di tutte le squadre è molto alto e sono i dettagli a fare la differenza. Se non fai bene le piccole cose, quelle più semplici, è difficile portare a casa il risultato ».

IL TABELLINO-

DELTA GROUP PORTO VIRO - KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 0-3 (21-25, 23-25, 24-26)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Fabroni 1, Vedovotto 8, O'Dea 8, Bellei 14, Mariano 0, Barone 10, Penzo (L), Pol 8, Lamprecht (L), Marzolla 0, Romagnoli 0. N.E. Zorzi, Gasparini, Tiozzo Caenazzo. All. Tardioli.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 2, Fedrizzi 13, Festi 4, Bezerra Souza 14, Colli 8, Arasomwan 4, Sposato (L), Pace (L), Ferrini 1. N.E. Caproni, Riccioni, Giovannetti, Menchetti. All. Douglas.

ARBITRI: Rolla, Sessolo.

NOTE - durata set: 26', 30', 32'; tot: 88'.

I RISULTATI DEI RECUPERI-

1a GIORNATA DI RITORNO-

Agnelli Tipiesse Bergamo - BCC Castellana Grotte 3-0 (25-19, 25-20, 25-20)



2a GIORNATA DI RITORNO-

Delta Group Porto Viro - Kemas Lamipel Santa Croce 0-3 (21-25, 23-25, 24-26)



5a GIORNATA DI RITORNO-

Cave Del Sole Lagonegro - Emma Villas Aubay Siena 3-2 (25-21, 25-18, 23-25, 20-25, 15-10)

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 39, Kemas Lamipel Santa Croce 37, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 33, BCC Castellana Grotte 32, Cave Del Sole Lagonegro 28, Conad Reggio Emilia 26, HRK Diana Group Motta 25, Pool Libertas Cantù 21, Delta Group Porto Viro 21, Gruppo Consoli McDonald's Brescia 18, Sieco Service Ortona 17, Emma Villas Aubay Siena 14, Synergy Mondovì 10.



1 incontro in più: Agnelli Tipiesse Bergamo, Pool Libertas Cantù, Delta Group Porto Viro, Sieco Service Ortona.

2 incontri in più: Kemas Lamipel Santa Croce, Cave Del Sole Lagonegro.

1 incontro in meno: Conad Reggio Emilia, HRK Diana Group Motta.

IL PROSSIMO TURNO- 20/02/2022 ORE 18.00-



Sieco Service Ortona - Cave Del Sole Lagonegro

Pool Libertas Cantù - HRK Diana Group Motta

Kemas Lamipel Santa Croce - BCC Castellana Grotte

Delta Group Porto Viro - Conad Reggio Emilia

Gruppo Consoli McDonald's Brescia - Emma Villas Aubay Siena Ore 19.00

Synergy Mondovì - Agnelli Tipiesse Bergamo Ore 19.00

Riposa: Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo