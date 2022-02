Brescia-Motta e Castellana-Cuneo in campo per i recuperi

Alle 18.30 di oggi si fronteggiano Gruppo Consoli McDonald's Brescia e HRK Diana Group Motta. Si tratta del secondo scontro diretto nella categoria, all’andata fu la matricola veneta a imporsi con un perentorio 3-0 al PalaMare Vincentini di Caorle. I Tucani sono decimi con 21 punti in 16 match e devono muovere la classifica anche perché nel girone di ritorno hanno vinto una sola gara delle quattro giocate. Più tranquilla al momento la situazione di Motta, settima con 25 punti in 15 match, anche se l’HRK non scende in campo da due settimane e ha perso in casa al tie break con Reggio l’ultima gara giocata. Tra i bresciani, in Regular Season, Bisi è a 29 punti dai 2500, Galliani a 4 attacchi vincenti dai 2000. Tra i veneti Biglino è a 10 punti dai 1000 in carriera.



Alle 20.00 di mercoledì, invece, la BCC Castellana Grotte, quarta in classifica, ospita la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, terza forza del torneo. Le due squadre hanno giocato entrambe 16 partite in Regular Season e sono separate da un solo punto. Anche i precedenti sono piuttosto equilibrati, con la Materdomini che ne ha vinti 2 su 3. Il team di casa vuole rifarsi dopo il passo falso in tre set nella tana della capolista Bergamo, mentre gli ospiti, che ritrovano un ex dello scorso anno da rivale, Tiozzo, devono smaltire la delusione della Finalissima di Coppa Italia persa in casa con Reggio Emilia. Tra i padroni di casa Borgogno marcia verso i 2400 punti in carriera, tra i piemontesi Codarin è vicino ai 1000 punti in Regular Season.



I RECUPERI 2a GIORNATA DI RITORNO-

Martedì 15 febbraio 2022, ore 18.30-

Gruppo Consoli McDonald's Brescia - HRK Diana Group Motta Arbitri: Martotta, Turtù

Mercoledì 16 febbraio 2022, ore 20.00-

BCC Castellana Grotte – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo Arbitri: De Simeis, Di Bari

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 39, Kemas Lamipel Santa Croce 37, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 33, BCC Castellana Grotte 32, Cave Del Sole Lagonegro 28, Conad Reggio Emilia 26, HRK Diana Group Motta 25, Pool Libertas Cantù 21, Delta Group Porto Viro 21, Gruppo Consoli McDonald's Brescia 18, Sieco Service Ortona 17, Emma Villas Aubay Siena 14, Synergy Mondovì 10.



1 incontro in più: Agnelli Tipiesse Bergamo, Pool Libertas Cantù, Delta Group Porto Viro, Sieco Service Ortona.

2 incontri in più: Kemas Lamipel Santa Croce, Cave Del Sole Lagonegro.

1 incontro in meno: Conad Reggio Emilia, HRK Diana Group Motta.