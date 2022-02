Cuneo si arrende a Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE (BARI)- La Bam Acqua San Bernardo Cuneo nel r ecupero della 15a giornata si arrende in tre set sul campo della Bcc Castrellana Grotte che fa valere la legge del Pala Grotte dove nella stagione ha centrato già nove vittorie. Un successo meritato per la formazione di Gulinelli anche se nei primi due set il risultato è rimasto in bilico con le due squadre che si sono equivalse nel gioco. I pugliesi hanno avuto però quel quid in più nei momenti decisivi di entrambi i parziali. Nel terzo Cuneo si è disunita, ha sbagliato molto in ricezione e in attacco finendo per consegnarsi nelle mani della lanciatissima formazione di casa che ha chiuso così a proprio favore la contesa conquistando tre punti importantissimi che permettono di accorciare le distanze su Bergamo e Santa Croce.

Prestazione maiuscola per Castellana Grotte che ritrova il sorriso, centra la sua nona vittoria interna stagionale in campionato su nove partite e abbraccia il proprio pubblico al termine di una gara giocata ad altissimi livelli. I 13 punti di Nicola Tiozzo (top scorer del match, anche 3 ace per lui), i 12 di Andrea Truocchio (con 4 muri), gli 11 di Theo Lopes (che piazza anche 3 ace) e tante altre notizie positive: su tutte la serata ottima di Alessandro Toscani (64% di perfette, 55% di positive e 1 punto su difesa).

Izzo palleggiatore, Theo opposto, Tiozzo e Borgogno schiacciatori, Presta e Truocchio centrali e Toscani libero è l’assetto scelto da coach Gulinelli per la Bcc Castellana Grotte.

Serniotti risponde con Filippi in regia, Wagner opposto, Preti e Botto martelli, Sighinolfi e Codarin centrali, Bisotto libero. Nel Cuneo assente il regista Pedron, operato in mattinata al pollice sinistro.

Cuneo parte meglio (3-6) con due muri di Codarin e qualche errore di troppo in attacco per Castellana. La Bcc resta attaccata con tre di Truocchio: 10-10. Fa tutto Cuneo a metà set: tre infrazioni per il primo break pugliese (13-11), poi Preti e Botto per il nuovo sorpasso (14-15). Il match va avanti a strappi. Due di Tiozzo e uno di Borgogno: Castellana avanti sul 18-17. Wagner e Preti spingono Cuneo sul 19-22. Dentro Fiore per Borgogno: il muro del capitano per il 22-22. Theo va in ritmo dai nove metri: doppio ace per il 24-22. C’è il tocco sull’attacco di Fiore: 25-23.

Inizio in equilibrio nel secondo set: 5-4 con Tiozzo e Sighinolfi. Castellana spinge, però, fin da subito: due di Presta, un ottimo recupero di Toscani e l’ace fortunato di Tiozzo per l’11-7. Cuneo non crolla: Codarin e Botto per il 14-12. La Bcc è ancora brava e fortunata: Toscani direttamente con la difesa di petto (17-14). Cuneo resta viva e rientra: Wagner in diagonale e Codarin a muro per il 19-19. Borgogno e Botto, Theo e Wagner: si accende il set (21-21). Dentro di nuovo Fiore. Due volte Tiozzo per il 23-21, Botto e Wagner per il 23-23. Il finale sorride ancora ai gialloblù: block out di Theo per il 25-23.

Primo break Bcc sul 4-1: Truocchio col tap in. Due volte Tiozzo (7-3), poi è ancora fortunato l’ace di Truocchio (8-3). Botto spezza il break, Castellana difende forte: Theo e Tiozzo con un altro ace (11-5). Cuneo resiste, Sighinolfi e Codarin per il 12-8. Truocchio è monumentale a muro: due di fila per il 14-9. La Bam Acqua San Bernardo perde lucidità (tre errori per il 17-11), ma Codarin trova l’ace del 17-13. Due volte Tiozzo per entrare nel finale, dal 5 gialloblù anche l’ace del 20-14. Wagner in block out per il 21-16, il resto è Bcc: ace di Theo (23-16), Borgogno in parallela per il 25-18.

I PROTAGONISTI-

Roberto Serniotti (Allenatore Bam Acqua San Bernardo Cuneo)- « Due discreti primi set dove abbiamo avuto più occasioni per vincerli, loro hanno gestito meglio i punti importanti. Peccato perché abbiamo fatto tante cose buone a muro e in attacco, a parte qualche errore all’inizio che ci poteva anche stare, poi abbiamo avuto abbastanza ritmo, e credo che Filippi abbia fatto le scelte giuste. Il terzo abbiamo pagato i primi due set persi così all’ultimo, ci siamo un po’ disuniti e da lì la partita è stata un’altra. Ripartiamo dai primi due set e prendiamoci questo tempo per preparare al meglio il confronto con Motta »

IL TABELLINO-

BCC CASTELLANA GROTTE – BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-23, 25-23, 25-18)

BCC CASTELLANA GROTTE: Izzo 0, Tiozzo 13, Presta 4, Lopes Nery 11, Borgogno 10, Truocchio 12, Fiore 2, Toscani (L), Santambrogio 0, De Santis (L), Capelli 0. N.E. Zanettin, Arienti. All. Gulinelli.

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Filippi 0, Botto 9, Sighinolfi 5, Pereira Da Silva 10, Preti 10, Codarin 9, Lilli (L), Tallone 0, Vergnaghi 0, Bisotto (L). N.E. Cardona Abreu, Rainero. All. Serniotti.

ARBITRI: De Simeis, Di Bari.

NOTE – durata set: 28′, 31′, 22′; tot: 81′.