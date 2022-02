Santa Croce-Castellana Grotte: in palio il secondo posto

ROMA- Prosegue a ritmo frenetico il programma dell'A2 Maschile. Dopo i due recuperi andati in scena durante la settimana si torna in campo per la 7a di ritorno. Cuneo si ferma per il turno di riposo mentre il match fra Mondovì e Bergamo è stato rinviato per motivi legati al covid.

Domenica, alle 18.00, in campo Sieco Service Ortona e Cave Del Sole Lagonegro per rompere lo stallo (4-4) nel nono faccia a faccia in Serie A. Il team di casa, terzultimo con 17 punti all’attivo dopo 17 incontri sostenuti, deve assolutamente muovere la classifica. I lucani, quinti a quota 28 con 18 gare giocate, in Abruzzo ritrovano da rivali tre ex: De Paola, Fabi e Molinari. In Regular Season da una parte Bulfon cerca il punto n. 500, dall’altra Di Silvestre è vicino ai 1000 sigilli.



Alla stessa ora, la Pool Libertas Cantù ospita la HRK Diana Group Motta a caccia del primo successo in Serie A contro il team veneto, che si è imposto sul proprio campo all’andata nell’unico precedente. A confronto l’ottava e la settima forza della classifica, al momento separate da 5 punti, ma con i veneti che hanno giocato una partita in meno. L’unico ex del match è Alberini.



Sempre alle 18.00, ci sarà uno scontro al vertice: la Kemas Lamipel Santa Croce, seconda, accoglie la BCC Castellana Grotte, terza, per l’undicesimo confronto diretto. Ben 9 le vittorie in 10 incroci per i pugliesi. I lupi, che l’unico successo lo hanno centrato nella passata stagione a Castellana, hanno sempre perso in casa con la BCC nei tre precedenti e vogliono rompere il digiuno. L’unico ex nei roster è il libero Pace. Izzo è a 1 gara dalle 200 in Regular Season, Arienti cerca la presenza n. 100.



L’ultimo match con fischio di inizio alle 18.00 è la sfida tra Delta Group Porto Viro e Conad Reggio Emilia, rispettivamente al nono e al sesto posto in classifica. Il team di casa, che si è imposto nei due precedenti, vuole ripetersi grazie agli ex Conad Fabroni (1 ace ai 400 in carriera) e Bellei (13 punti ai 3000 in Regular Season). Gli ospiti, reduci dalla conquista della Coppa di A2, non giocano in campionato dal 6 febbraio, giorno del 3-0 su Mondovì. Tra i reggiani Cominetti è a 8 punti dai 1500.



Nel posticipo delle 19.00, sotto rete si ritrovano Gruppo Consoli McDonald's Brescia ed Emma Villas Aubay Siena, che alla vigilia del quindicesimo scontro diretto hanno collezionato 7 affermazioni a testa nei faccia a faccia. I tucani, al momento decimi e a + 6 dal sodalizio senese, penultimo con una gara in meno, non vogliono riaccendere l’entusiasmo dei rivali. l’Emma Villas vuole ribellarsi alla classifica scomoda, ma deve vedersela con gli ex Mazzone e Patriarca. Bisi è vicino ai 3000 punti, Onwuelo è a un passo dai 1000.



Turno di riposo per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, che dopo la delusione casalinga nella finalissima di Coppa Italia di A2 è caduta in 3 set a Castellana Grotte nel recupero della 2a di ritorno slittando al quarto posto in classifica.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7a GIORNATA DI RITORNO-

Domenica 20 Febbraio 2022, ore 18.00-

Sieco Service Ortona - Cave Del Sole Lagonegro Arbitri: Fabio, Oranelli



Pool Libertas Cantù - HRK Diana Group Motta Arbitri: Selmi,Prati



Kemas Lamipel Santa Croce - BCC Castellana Grotte Arbitri: Salvati, Merli

Delta Group Porto Viro - Conad Reggio Emilia Arbitri: Bassan, Brunelli



Domenica 20 Febbraio 2022, ore 19.00-

Gruppo Consoli McDonald's Brescia - Emma Villas Aubay Siena Arbitri: Santoro, Venturi

Synergy Mondovì - Agnelli Tipiesse Bergamo Rinviata

Riposa: Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo



LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 39, Kemas Lamipel Santa Croce 37, BCC Castellana Grotte 35, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 33, Cave Del Sole Lagonegro 28, Conad Reggio Emilia 26, HRK Diana Group Motta 26, Pool Libertas Cantù 21, Delta Group Porto Viro 21, Gruppo Consoli McDonald's Brescia 20, Sieco Service Ortona 17, Emma Villas Aubay Siena 14, Synergy Mondovì 10.



1 incontro in meno: HRK Diana Group Motta, Emma Villas Aubay Siena, Synergy Mondovì.

1 incontro in più: Kemas Lamipel Santa Croce, Cave Del Sole Lagonegro.

2 incontri in meno: Conad Reggio Emilia.