In A2 Maschile vanno in scena due recuperi

ROMA- Mercoledì 23 febbraio alle 20.00 vanno in scena due recuperi per il campionato di A2 Maschile. Per la seconda gionata di ritorno si affronteranno al Pala Estra Siena e Reggio Emilia mentre per la 3a di ritorno la sfida è fra Motta e Cuneo.

Nel recupero della 2a di ritorno, l’Emma Villas Siena, penultima con 14 punti in 17 partite dopo lo stop a Brescia, deve stringere i tempi e reagire per non trovarsi con l’acqua alla gola nella volata. Al PalaEstra arriva la Conad Reggio Emilia, vincitrice della Del Monte® Coppa Italia Serie A2 e in fiducia grazie al successo esterno agguantato al fotofinish nella maratona di Porto Viro. In classifica i reggiani sono quinti con 28 punti in 16 match. La tradizione negli scontri diretti è favorevole ai toscani (6-4), mentre a ex è avanti la Conad, che ritrova Mattei, Onwuelo e Pinelli. Nel passato recente di Zamagni figurano due anni di prove convincenti a Siena. Ottaviani è a 10 attacchi vincenti dai 1500.



Sempre alle 20.00 di mercoledì, si contendono i tre punti HRK Diana Group Motta e BAM Acqua S. Bernardo Cuneo nel faccia a faccia numero 4 in Serie A. I tre precedenti si sono chiusi con altrettante vittorie del sestetto piemontese. In questo campionato le due formazioni hanno disputato entrambe 17 match di Regular Season e in classifica sono separate da sei lunghezze: i padroni di casa, che sono rientrati da Cantù con un solo punto, occupano il settimo posto a quota 27, mentre gli ospiti, reduci dal turno di riposo, stazionano nella quarta piazza a 33. Da una parte Gamba è a 9 attacchi vincenti dai 1000 in Regular Season, così come dall’altra Codarin è a 4 punti dai 1000 nelle stagioni regolari, mentre Wagner è a 12 punti dai 2500 in Italia.



RECUPERO 2a GIORNATA DI RITORNO-