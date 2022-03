Tardioli si è dimesso: Porto Viro promuove Baldon

PORTO VIRO (ROVIGO)- Francesco Tardioli ha lasciato la panchina della Delta Group Porto Viro. Il tecnico umbro ha rassegnato le sue dimissioni. Gli ulitmi risultati negativi della squadra del presidente Veronese hanno portato al secondo cambio stagionale. La panchina è stata affidata al secondo Nicola Baldon, che rimarrà in carico fino al termine della stagione. A coach Tardioli va il più sincero ringraziamento da parte del Delta Volley per l’impegno profuso in questi mesi e l’augurio dei migliori successi nel prosieguo della propria carriera sportiva.