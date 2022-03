Continua il duello a distanza fra Santa Croce e Bergamo

ROMA- Non steccano le prime della classe nella 9a giornata di ritorno . La capolista (in attesa dei recuperi) Kemas Lamipel Santa Croce ha battuto in casa in quattro set l’ HRK Diana Group Motta, l’Agnelli Tipiesse Bergamo ha risposto andando a vincere sul campo della Sieco Service Ortona. Alle spalle delle due leader prende tre punti importanti la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo nella delicata sfida interna con la Conad Reggio Emilia. Cade invece la BCC Castellana Grotte che si arrende in casa al cospetto della Emma Villas Aubay Siena che sembra aver cambiato marcia. Tre punti che profumano di Play Off quelli conquistati dalla Gruppo Consoli McDonald's Brescia contro la Cave Del Sole Lagonegro. Vittoria con il massimo punteggio della Pool Libertas Cantù contro la Synergy Mondovì.

TUTTE LE SFIDE-

GRUPPO CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA – CAVE DEL SOLE LAGONEGRO-

La Gruppo Consoli McDonald’s Brescia conquista il bottino pieno davanti al suo pubblico con una prova di alto livello, affrontata con tanta tensione e tanta concentrazione che frutta una vittoria in quattro set contro la Cave Del Sole Lagonegro. Mazzone entra nel finale del terzo set e si merita il titolo di MVP.

Tensione palpabile al San Filippo, come è giusto che sia in uno scontro quasi diretto: Brescia forza il servizio e incassa, contenendo Milan e l’offensiva ospite e soprattutto chiudendo il primo set con zero errori in attacco e nessun block subito. Secondo parziale in equilibrio: Lagonegro difende tutto e tira meglio da fondo campo, crescendo a muro e pareggiando i conti. La terza frazione è una battaglia, con cambi di fronte continui nel finale che danno ragione ai Tucani, più incisivi in prima linea, anche grazie all’inserimento di Mazzone, decisivo con un ace (dei quattro totali che metterà a referto). La Consoli conquista i tre punti in palio giocando un quarto set perfetto: Patriarca chiude con il 90% in attacco e due muri, Gallo con 15 punti personali. Il pubblico ringrazia e la corsa ai Play – Off è più che mai aperta!

I Tucani sono in campo con Tiberti incrociato a Bisi, Galliani e Cisolla in posto quattro, Esposito e Patriarca al centro; Franzoni è il libero.

Barbiero schiera Pistolesi incrociato a Argenta, con in posto quattro Milan e Di Silvestre. Al centro ci sono Bonola e Maziarz, mentre il libero è Hoffer.

Brescia è attenta e prova ad aggredire al servizio: Cisolla è pronto a dare le solite zampate salvifiche e Bisi è deciso in lungolinea e dai nove metri (10-7). Galliani chiude un paio di palloni sui quattro metri, ma è l’opposto biancazzurro il più ispirato (17-12). I molti errori dalla linea di fondo ospite agevolano i Tucani, che trovano un doppio ace con Mazzone, entrato all’uopo, e chiudono le ostilità con decisione (25-16).

Lo scambio eterno che assegna il 5-3 ai Tucani, dice che stasera nessuno è intenzionato a cedere. Cisolla è stoppato da Pistolesi per il 7 pari, ma si rifà sulla palla alta successiva. Lagonegro difende con tenacia, Tiberti chiama – e trova – i suoi centrali più spesso, poi arrivano il doppio ace di Di Silvestre (11-13) e un muro di Bonola e scatta il time out sul 14-17.Una decisione dell’arbitro innervosisce gli ospiti, Esposito ne approfitta e sorpassa (18-17), ma due errori successivi compromettono il recupero. Il muro di Lagonegro vale il 18-21: il capitano dai nove ricuce (20-21), ma il block lucano si impone (21-25).

El Moudden rileva Hoffer in seconda linea; Di Silvestre in battuta fa male e segna il primo break (7-9). Accorciano Galliani in pipe e Bisi col servizio (10-11). Si viaggia sul filo: Mazzone fa rifiatare Cisolla sul 17 pari. Tiberti sceglie bene i suoi attaccanti e Brescia torna avanti (20-18). Di Silvestre con una difesa spettacolare e Maziarz con una battuta sulla linea di fondo recuperano, poi il capitano di casa si prende la soddisfazione di murare Milan, mentre Mazzone, prima taglia in diagonale il 23-20, poi concretizza con un ace il set ball conquistato di potenza da Esposito (25-21).

Il numero 1 biancazzurro resta in campo e la scelta paga. Patriarca trova il muro in dell’11-9 e il capitano l’ace successivo, ma l’attenzione non può calare: Milan è pericoloso in prima linea, lo sono anche Esposito e Gallo, però. Mazzone piazza un ace perfetto per il 17-13 e Gallo si scatena per mettere in sicurezza il risultato (19-14). Patriarca dà gioia ai tifosi in primo tempo e Brescia tiene un margine di respiro sancito dall’ace di Bisi, che fa volare i Tucani al match ball. La chiude Tiberti, con un tocco liberatorio dei suoi, che sembra urlare “Missione compiuta”! (25-20).

I PROTAGONISTI-

Fabio Bisi (Gruppo Consoli Brescia)- « Uno scontro diretto che era importantissimo vincere da tre punti. Con la classifica corta, in un attimo ti trovi a passare dal doverti salvare a giocarti i Play-Off. Queste partite ci servono, danno carica, e dovremo farne una altrettanto buona a Porto Viro. Se giochiamo come sappiamo, non è facile per nessuno ».

IL TABELLINO-

GRUPPO CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA – CAVE DEL SOLE LAGONEGRO 3-1 (25-16, 21-25, 25-21, 25-20)

GRUPPO CONSOLI MCDONALD’S BRESCIA: Tiberti 3, Galliani 15, Patriarca 11, Bisi 14, Cisolla 9, Esposito 9, Togni (L), Crosatti (L), Franzoni (L), Mazzone 10, Neubert 0. N.E. Ventura, Orazi, Seveglievich. All. Zambonardi.

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Pistolesi 3, Milan 12, Bonola 6, Argenta 17, Di Silvestre 15, Maziarz 5, El Moudden (L), Hoffer (L), Zivojinovic 0. N.E. Biasotto, Armenante, Beghelli. All. Barbiero.

ARBITRI: Armandola, Scotti.

NOTE – durata set: 23′, 31′, 30′, 25′; tot: 109′.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – HRK DIANA GROUP MOTTA-

Nona vittoria consecutiva per la Kemas Lamipel che regola a domicilio anche i veneti della HRK Diana Group Motta e mantiene il primo posto in graduatoria in attesa di osservare il proprio turno di riposo nella prossima giornata di questa serie A2 Credem Banca. Vittoria importante ma non semplice per i “Lupi”, complice un avversario solido e capace di imbrigliare il gioco conciario con le proprie qualità difensive: alle fine però il 3-1 è meritato e per Acquarone e compagni c’è l’ennesima possibilità di festeggiare con i tanti tifosi del PalaParenti. Nel primo parziale la Kemas Lamipel appare fluida e determinata come siamo stati abituati a vederla ultimamente: il servizio è incisivo, la ricezione costante e in attacco Walla appare molto ispirato. Motta resta in scia nella fase iniziale (8-6), ma poi Colli e soci accelerano e vanno a vincere il set in tranquillità, passando dal 16-12 al definitivo 25-21. Dal secondo parziale però Motta sale di giri, trascinata da Biglino al centro e da Gamba in attacco: i “Lupi” continuano a condurre le danze (8-7, 16-14), ma fare punto diventa più difficoltoso anche perchè Alberini, Battista e e compagni raccattano molti palloni in difesa. Nell’equilibratissimo finale sono i conciari ad avere le prime palle set, ma i veneti non mollano e grazie al subentrato Secco Costa vanno a vincere 27-29 e ad impattare il punteggio sull’1-1. La HRK Diana Group vola sulle ali dell’entusiasmo e scappa via anche ad inizio terzo set: capitan Colli però non ci sta e striglia i suoi permettendo alla Kemas Lamipel di restare a contatto (7-8) e poi di superare gli ospiti sul 16-14 sfruttando anche le doti difensive del giovane libero Sposato. Gamba è scatenato e tiene i suoi a galla, ma Fedrizzi non è da meno e dal 21-19 i “Lupi” volano sul 24-20 mettendo una serie ipoteca al set. Purtroppo però Motta non molla e con un briciolo di fortuna e buone abilità a muro si riporta sotto 24-23: sul punto successivo è decisiva la chiamata di Cezar Douglas che ravvisa un invasione al servizio di Cattaneo poi confermata dal video-check; è il punto che scaccia i fantasmi e che fa esplodere il PalaParenti, caldissimo nel sostenere i propri beniamini che passano a condurre 2-1. Motta accusa il colpo e il quarto set è quello meno equilibrato con i “Lupi” bravi ad accelerare fin da subito e a scappare via (8-5, 16-9). Lorizio corre ai ripari inserendo Pugliatti in regia e Secco Costa questa volta al posto di Gamba, ma Fedrizzi e Walla sono ormai implacabili in attacco, così come Festi e Arasomwan invalicabili a muro: finisce quindi in gloria per 25-19, con grande festa in campo e sugli spalti. Continua quindi la cavalcata biancorossa, con la squadra di Cezar Douglas che, post guarigione dal Covid, ha inanellato nove vittorie consecutive mettendo in fila tutte le rivali della serie A2. Adesso arriva un turno di riposo che consentirà di tirare un pochino il fiato e lavorare in palestra per affinare ancor di più gioco e condizione fisica: probabilmente Bergamo supererà in vetta i conciari, ma è un dettaglio di poco conto visto che tutto si giocherà poi nei play-off a fine campionato.

IL TABELLINO-

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – HRK DIANA GROUP MOTTA 3-1 (25-21, 27-29, 25-23, 25-19)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 2, Fedrizzi 25, Festi 6, Bezerra Souza 21, Colli 14, Arasomwan 6, Sposato (L), Pace (L), Ferrini 0. N.E. Caproni, Riccioni, Giovannetti, Menchetti. All. Douglas.

HRK DIANA GROUP MOTTA: Alberini 4, Cattaneo 11, Acuti 8, Gamba 18, Loglisci 8, Biglino 13, Zaccaria (L), Battista (L), Secco Costa 7, Pugliatti M. 0. N.E. Pugliatti F., Saibene, Morchio, Luisetto. All. Lorizio.

ARBITRI: Pasin, Venturi.

NOTE – durata set: 28′, 33′, 31′, 25′; tot: 117′.

POOL LIBERTAS CANTÙ – SYNERGY MONDOVI’-

Tre punti dovevano essere, e tre punti sono stati. Nell’importantissimo match contro la Synergy Mondovì, il Pool Libertas Cantù ha sofferto, ma è riuscita a portare a casa la posta piena. Ad un primo set nervoso, giocato punto a punto con i canturini che sono riusciti a chiudere solo nel finale, fa da contraltare un secondo set in cui, a parte un leggero calo nel finale, i padroni di casa hanno controllato il gioco per la maggior parte del tempo. Nel terzo e decisivo set il punteggio è stato in parità fino al finale, quando l’allungo dei padroni di casa è stato decisivo.

Coach Matteo Battocchio recupera Luca Butti come libero dal primo scambio, e schiera Dante Chakravorti al palleggio, Matheus Motzo opposto, Tino Hanži? e Felice Sette schiacciatori, e Riccardo Copelli e Federico Mazza centrali. Coach Francesco Denora Caporusso risponde con Lorenzo Piazza in regia, Nwachukwu Arinze Kelvin opposto, Nicola Cianciotta e Riccardo Mazzon in banda, Victorio Ceban e Stefano Catena al centro, e Mattia Fenoglio libero, ma effettuerà cambi nella sua formazione per tutto il corso del match.

Primo set che procede a strappi. Il primo è di marca canturina, aiutato anche da un attacco out di Cianciotta (9-7). Il turno al servizio dello schiacciatore pugliese mette in crisi la ricezione del Pool Libertas, ribalta la situazione, e Coach Battocchio ferma il gioco (10-12). Hanži? riporta la parità a quota 14, e si prosegue con le squadre appaiate nel punteggio fino all’attacco di Sette che riporta Cantù in vantaggio, e Coach Denora chiama time-out (18-16). Arinze Kelvin attacca sull’antenna, e i canturini vanno a +3 (20-17). I padroni di casa soffrono, l’opposto nigeriano riporta sotto i suoi, e Coach Battocchio chiama il suo secondo time-out (24-23). Al rientro in campo Camperi batte out e consegna il set ai lombardi (25-23).

Nel secondo set è un altro Pool Libertas: gioca molto più sciolto e si vede fin dall’inizio, quando, con due ace consecutivi di Copelli, va subito avanti di 4 (9-5). Cantù continua a schiacciare sull’acceleratore dai nove metri, ed è il turno di Hanži?, condito da tre ace consecutivi, a scavare un solco che sembra essere decisivo a chiusura di un parziale di 9-1 (18-8). La Synergy, però, non molla e riesce a rosicchiare qualche punto (22-16) Un ace di Motzo e un servizio lungo di Catena consegnano però il parziale a Cantù (25-17).

Terzo parziale sulla falsariga del primo, con il Pool Libertas che prova a scappare con un muro di Mazza su Cianciotta (7-4), e Arinze Kelvin ad impattare a quota 11. Altro strappo di Cantù, sempre con un muro di Mazza (18-15), ma Meschiari riporta subito sotto i suoi (18-17). Sette sale in cattedra (21-17), ed è lo strappo decisivo. Cantù tiene bene il cambiopalla, ed è Mazza a mettere a terra la palla della vittoria (25-21).

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Pool Libertas Cantù)- « Credo che questi tre punti ce li meritassimo. È stata una gara molto nervosa, come lo è stata tutta la settimana, e come è normale che sia prima di queste partite. Inoltre, è un momento storico un po’ così, il mondo là fuori non è poi così bello come sembrava in questi ultimi anni. Era importante riuscire a convogliare bene il nervosismo. Sono tre punti pesanti per una società che lavora con serietà e che si merita molto, e per un gruppo di ragazzi che sta facendo faville. Siamo qui, stiamo lottando con le unghie e con i denti per la salvezza, ma non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo andare avanti a lavorare perché è ancora una strada molto lunga per la salvezza. Nessuno molla niente, e sarà battaglia fino all’ultima palla dell’ultima giornata ».

IL TABELLINO-

POOL LIBERTAS CANTÙ – SYNERGY MONDOVÌ 3-0 (25-23, 25-17, 25-21)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Chakravorti 1, Sette 10, Copelli 10, Motzo 15, Hanzic 10, Mazza 11, Rota (L), Princi 0, Butti (L), Floris 0, Bortolini 0. N.E. Frattini, Salvador. All. Battocchio.

SYNERGY MONDOVÌ: Piazza 0, Cianciotta 12, Catena 3, Arinze Kelvin 16, Mazzon 1, Ceban 5, Boscaini 0, Meschiari 1, Raffa (L), Camperi 0, Fenoglio (L), Lusetti 0. N.E. Caldano. All. Denora.

ARBITRI: Pecoraro, Ciaccio.

NOTE – durata set: 29′, 24′, 26′; tot: 79′.

SIECO SERVICE ORTONA – AGNELLI TIPIESSE BERGAMO-

Un 3-0 per nulla scontato, più prezioso di quanto dica la graduatoria. Più “didattico” di quanto possa sembrare. L’Agnelli Tipiesse Bergamo prosegue con il suo passo e sbanca il taraflex di Ortona che non conosceva ko da quattro gare interne. Non tragga in inganno neppure il primo parziale a senso unico poiché è stato soprattutto figlio dell’approccio determinato dei rossoblù. Il seguito non sarebbe potuto essere analogo, come in effetti non è stato. Da matita rossa i 16 errori complessivi al servizio dei nostri, che tuttavia adesso avranno tutto il tempo per lavorare su un fondamentale che richiede un’efficacia diversa. Basti pensare, oltretutto, che i soli tre ace sono giunti nella fase cruciale del terzo parziale trasformandosi in una sospiratissima rarità: Terpin (16-11), Larizza (18-12) e Mancin (22-17). Il primo break della Sieco era arrivato poco dopo la partenza dai blocchi (7-5) prontamente annullato da un allungo 2-7 con uno dei cinque muri di un insuperabile Larizza (13 punti, 88%). Riavvolgendo il nastro Bergamo ha saputo far emergere la sua caratura mostrando i muscoli in attacco (54%) e con le due bande (Pierotti 13 punti, 55% e Terpin 12,52%) inno alla regolarità, agevolate dall’efficacia di D’Amico in ricezione (61%,50 perf) e dall’egregia fase difensiva. Padura Diaz va più a strappi, ma è determinante (8, 64%) in un secondo periodo giocato sul filo e risolto ai vantaggi (invasione di Molinari) nonostante un 20-17 sprecato. La qualità fa sempre la differenza (come conferma la sopraffina regia di Finoli), qualche sbavatura avversaria poi è sempre un gradito omaggio. Intanto le vittorie di fila salgono a tre, per restare ad un’incollatura dalla capolista Santa Croce.

I PROTAGONISTI-

Nunzio Lanci (Allenatore Sieco Service Ortona)- « Bergamo ha giocato una gran bella partita e noi siamo stati bravi a tenergli testa. Questa sconfitta, tuttavia non deve demoralizzarci. Dobbiamo guardare alla prossima partita continuando a dare sempre il nostro meglio ».

IL TABELLINO-

SIECO SERVICE ORTONA – AGNELLI TIPIESSE BERGAMO 0-3 (16-25, 24-26, 22-25)

SIECO SERVICE ORTONA: Ferrato 3, Pessoa 13, Fabi 6, Santangelo 7, De Paola 7, Elia 0, Benedicendi (L), Fusco (L), Di Silvestre 0, Bulfon 4, Molinari 0. N.E. Cappelletti, Del Fra. All. Lanci.

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Finoli 1, Terpin 12, Larizza 14, Padura Diaz 15, Pierotti 12, Cargioli 4, De Luca (L), Mancin 1, D’Amico (L). N.E. Baldi, Ceccato, Cioffi. All. Graziosi.

ARBITRI: Capolongo, Autuori.

NOTE – durata set: 28′, 35′, 34′; tot: 97′.

BCC CASTELLANA GROTTE – EMMA VILLAS AUBAY SIENA-

La Emma Villas Aubay Siena firma una vera e propria impresa. Perché la squadra senese va a vincere in casa della squadra terza in classifica che nel proprio palazzetto non aveva conosciuto pause o vissuto giornate storte. I senesi perdono il primo set, poi cambia tutto e la squadra di coach Paolo Montagnani gioca una pallavolo di altissimo livello. Finisce 1-3, e sono tre punti d’oro per i biancoblu che vivono una giornata da ricordare nel tempo.

Primo set- Siena inizia con Pinelli e Onwuelo sulla diagonale palleggiatore-opposto, Parodi e Panciocco in banda, Rossi e Mattei al centro, Sorgente libero.

Il primo punto del match è firmato da Rocco Panciocco, Siena ha una buona partenza e si porta sull’1-5. Castellana Grotte rosicchia qualche punto, ma Onwuelo mette giù due palloni di fila: è 5-8. Il pareggio lo firma l’opposto di casa Theo Lopes, autore di una bella schiacciata dopo la buona difesa dei suoi compagni di squadra. Un ace di Rossi vale il 10-12, poi Panciocco colpisce ancora. Il sorpasso per i locali lo firma Theo Lopes con il punto del 17-16, da quel momento in avanti la Bcc Castellana Grotte non sbaglia più niente in attacco spingendosi fino al +4. Il muro di Parodi annulla un set point per i padroni di casa, Tiozzo chiude il primo set sul 25-22.

Secondo set- Siena ha nuovamente un ottimo inizio di set: 4-9 in favore degli ospiti, coach coach Gulinelli che chiama time out. C’è un altro servizio vincente di Andrea Rossi, il punteggio ora è 4-10: +6 per Siena. Tiozzo sbaglia, poi Mattei va a segno. La Emma Villas Aubay vola sulle ali dell’entusiasmo. Molto bello il pallonetto di Panciocco che porta al 7-15. E’ più confusa ora la Bcc, che sbaglia in attacco. Quando Theo Lopes spedisce fuori il pallone Siena è avanti 11-20. Panciocco non sbaglia e firma il 12-21. Castellana Grotte effettua un incredibile recupero e si porta fino al -3: 19-22. Fondamentale è il cambio palla di Mattei: 19-23. L’errore di Tiozzo chiude il secondo set sul 21-25.

Terzo set- C’è ancora una volta una buona partenza di Siena, che si spinge sul +5: 4-9. Va a segno l’ex di giornata Truocchio. Bene ancora Onwuelo, che fa 7-13. L’attacco dell’opposto della Emma Villas Aubay Siena è nuovamente vincente, Onwuelo sfrutta il varco nel muro della Bcc e mette giù il quindicesimo punto senese del set. E’ Samuel il protagonista di questo frangente della sfida: da posto 2 non si fa pregare e va ancora a segno per il 12-19. Il suo ace porta poi Siena sul +9: 13-22.

Siena vince il terzo set 15-25. Sono addirittura 10 i punti (con l’82% in attacco) messi a segno da Samuel Onwuelo in questo parziale.

Quarto set- Il set è equilibrato, le due squadre arrivano sulla parità sull’11-11. Molto bravo poco dopo Panciocco, che è autore del punto che vale l’11-12. E’ ancora Onwuelo a riportare avanti Siena (15-16). Il servizio di Tiozzo è out, quando Andrea Rossi mura l’attacco della Bcc Siena va avanti di due lunghezze (16-18). Ancora muro di Rossi per il 17-20. La Bcc si avvicina, Truocchio mura Onwuelo per il 21-22. Tiozzo mette giù facilmente il 22-22. Panciocco spara out: 23-22. Poco dopo Panciocco si riscatta alla grande per la schiacciata del 23-23.

Il muro di Mattei vale il match point: 23-24. Tiozzo impatta. E’ bravo poi Onwuelo ad annullare tre set point dei padroni di casa. Quando Fiore sbaglia Siena ha un altro match point: 29-30.

Altro match point Siena firmato Samuel Onwuelo: 30-31. Panciocco chiude il set sul 30-32 ed il match.

IL TABELLINO-

BCC CASTELLANA GROTTE – EMMA VILLAS AUBAY SIENA 1-3 (25-22, 21-25, 15-25, 30-32)

BCC CASTELLANA GROTTE: Izzo 3, Tiozzo 25, Presta 7, Lopes Nery 13, Fiore 10, Truocchio 5, De Santis (L), Toscani (L), Santambrogio 0, Borgogno 5, Zanettin 0. N.E. Arienti. All. Gulinelli.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinelli 0, Panciocco 20, Mattei 6, Onwuelo 28, Parodi 12, Rossi 6, Tupone (L), Sorgente (L), Ottaviani 0, Ciulli 0. N.E. Agrusti, Iannaccone. All. Montagnani.

ARBITRI: Chiriatti, Colucci.

NOTE – durata set: 25′, 30′, 23′, 37′; tot: 115′.

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO – CONAD REGGIO EMILIA-

Non era scontato riuscire a gestire il ritorno in campo contro la Conad Reggio Emilia, ma la Bam Acqua San Bernardo Cuneo aveva troppa voglia di rivincita, dopo l’eliminazione in Coppa Italia. La tenacia dei cuneesi, a partire dal recupero del primo set fino alla vittoria del terzo set con un gap di +10, è stata. Una vittoria che fa bene al morale e alla classifica. Mvp di serata il centrale Nicholas Sighinolfi con un 100% in attacco. Ora testa alla prossima giornata, che vedrà capitan Botto e compagni affrontare, domenica 13 marzo alle ore 18.00, la trasferta a Siena.

Lo starting six di Cuneo: Filippi in palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Preti schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Mastrangelo schiera: Garnica in palleggio, Cantagalli opposto, Zamagni e Scopelliti centro, Held e Cominetti schiacciatori; Morgese (L).

Partenza equilibrata, Cuneo avanti grazie alla buona presenza a muro (8-6). Break di Scopelliti al servizio e Reggio passa avanti (9-12), facendo chiamare da coach Serniotti il primo time out di serata. Si torna in campo, nonostante due punti guadagnati, i cuneesi commettono troppi errori e sul 14-19 c’è il secondo time out per i biancoblù. Il gioco riprende e Sighinolfi interrompe la scia positiva dei reggiani, mandando Filippi dai nove metri, che trova un mini break. Un paio di scambi, il gap dei giallorossi è importante (18-23), ma i cuneesi rosicchiano e arrivano a -3, facendo chiamare il time out a coach Mastrangelo. Si rientra e al servizio c’è Wagner. Sul 21-23 entra Marretta per Held. Il muro di Filippi su Cominetti e il rigore su difesa di Preti portano alla parità al palazzetto di Cuneo (23-23) e il secondo time out per Reggio Emilia. Il muro di Codarin su Cantagalli è set ball per Cuneo, dai nove metri ancora Wagner. Cominetta annulla e manda Cantagalli alla battuta, poi il muro di Zamagni su Preti ed è 24-25. Filippi smazza la palla da una parte all’altra, poi è l’opposto brasiliano a picchiare forte sul muro avversario e trovare il fuori campo (25-25). Un fallo di doppia manda al 26-25 e al servizio c’è Preti. Poi il muro di Codarin chiude il primo set 27-25, ma coach Mastrangelo chiama il videocheck che conferma la decisione arbitrale.

Si riparte col secondo set, ancora gioco equilibrato, sul 2-3 la richiesta di videocheck da parte di coach Mastrangelo, che tuttavia conferma il punto a Cuneo. Troppi gli errori per i padroni di casa e coach Serniotti sul 3-7 chiama il time out. Bene la palla dietro di Filippi per Wagner che sposta il muro avversario e manda Codarin al servizio (4-8). Non si arresta Reggio Emilia che va a +6. Capitan Botto d’esperienza si guadagna il turno alla battuta (6-11) con un mini break. Cambio palla ed è Preti a trovare il punto che manda Sighinolfi al servizio. Ottimo Codarin a muro su Cantagalli (9-12). Tocco di seconda per Garnica, ma Cantagalli manda out il servizio e passa la palla al collega di ruolo biancoblù, Wagner (10-13). Coach Mastrangelo chiama il videocheck per tocco a muro che viene ammesso da Codarin, poi anche Cominetti sbaglia la battuta. Sull’11-15 entra Sesto per Scopelliti. Ottima performance corale per i biancoblù, poi Wagner mette a segno il 12-16 e manda Codarin dai nove metri. Sul 16-18 entra Suraci per Cantagalli dopo la doppietta di muri presi prima da Sighinolfi e poi da Wagner. Cuneo si porta a -1 con Sighinolfi in attacco e Botto al servizio che trova l’ace del 18-19 e costringe al time out Reggio Emilia. Stupenda l’intesa tra Filippi e Sighinolfi ed è lo stesso centrale ad andare dai nove metri. Cambiopalla ed Held falloso al servizio (20-21), poi Wagner va alla battuta e sembra restituire l’errore, ma i biancoblù chiedono a gran voce il videocheck che ravvisa l’ace dell’opposto brasiliano che vale il 21 pari. Che cuore e tenacia Cuneo, un’azione da cardiopalma che porta al 22-21 e time out per Reggio Emilia. Si rientra in campo ed entra Marretta nelle fila reggiane. Altro punto per Cuneo ed è Mian ad entrare per Cominetti, trovando subito il punto (23-22) e rientra Held per Marretta. Azione corale e poi Preti in diagonale trova il set ball e va lui stesso dai nove metri. Purtroppo il servizio termina in rete. Castellani per Zamagni al servizio (24-23) che la mette out ed è 25-23 per Cuneo.

I biancoblù si portano sul 3-1 grazie all’attacco di Sighinolfi e un paio di errori da parte degli avversari. L’ace di Wagner viene annullato dal videocheck, che manda Cominetti dai nove metri per Reggio Emilia, che tuttavia la manda in rete, ma Preti restituisce con un servizio out (4-3). La pipe di capitan Botto del 10-6 porta al time out per i reggiani. Il muro di Codarin su Zamagni e l’ace di Preti fanno esaurire i time out a coach Mastrangelo (16-9). Bene la parallela di Wagner che viene confermata in dal videocheck, poi l’ace di Codarin ed è 17-10 per Cuneo. Out la palla spinta di Held, ma la panchina reggiana interroga ancora una volta l’occhio elettronico, che conferma il punto ai biancoblù. Entra Marretta per Cominetti ed è out il servizio di Codarin, poi Garnica restituisce il favore (19-11) e manda il collega di ruolo che prosegue la scia di errori alla battuta. Preti in pipe manda capitan Botto dai nove metri e c’è l’ace (21-12). Ancora una volta la pipe si dimostra un’ottima scelta, questa volta con Botto (22-13). A gran voce Codarin con un primo tempo su Morgese manda Wagner al servizio. Poi l’attacco in diagonale di Preti è match ball, ma viene annullato. Marretta al servizio per Reggio e Filippi la chiude di seconda intenzione sul 25-15.

Mvp di serata il centrale cuneese Nicholas Sighinolfi, che ha saputo mettere giù i palloni nei momenti importanti e ha dato carica alla squadra.

I PROTAGONISTI-

Roberto Serniotti (Allenatore Bam Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Questi due set vinti in rimonta compensano il primo di Castellana e il primo di Bergamo, dov’eravamo in vantaggio e non siamo stati bravi a chiudere. Ne abbiamo parlato, ci abbiamo lavorato sopra e oggi anche nei momenti in cui qualcosa non funzionava siamo stati bravi a uscirne. Siamo soddisfatti, era uno scontro diretto per le posizioni in classifica in vista dei play off, adesso abbiamo un piccolo margine su di loro. Soprattutto serviva per il morale e per il lavoro delle prossime settimane verso i prossimi incontri, a partire da Siena».

IL TABELLINO-

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO – CONAD REGGIO EMILIA 3-0 (27-25, 25-23, 25-15)

BANCA ALPI MARITTIME ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Filippi 4, Botto 7, Sighinolfi 8, Pereira Da Silva 10, Preti 13, Codarin 7, Lilli (L), Bisotto (L). N.E. Trinchero, Vergnaghi, Tallone, Rainero, Cardona Abreu. All. Serniotti.

CONAD REGGIO EMILIA: Garnica 1, Held 9, Scopelliti 1, Cantagalli 12, Cominetti 11, Zamagni 6, Cagni (L), Morgese (L), Marretta 0, Suraci 1, Mian 1, Catellani 0, Sesto 1. N.E. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Prati, Pristera’.

NOTE – durata set: 31′, 32′, 26′; tot: 89′.

I RISULTATI-

Sieco Service Ortona-Agnelli Tipiesse Bergamo 0-3 (16-25, 24-26, 22-25);

BCC Castellana Grotte-Emma Villas Aubay Siena 1-3 (25-22, 21-25, 15-25, 30-32);

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-Conad Reggio Emilia 3-0 (27-25, 25-23, 25-15);

Pool Libertas Cantù-Synergy Mondovì 3-0 (25-23, 25-17, 25-21);

Gruppo Consoli McDonald's Brescia-Cave Del Sole Lagonegro 3-1 (25-16, 21-25, 25-21, 25-20);

Kemas Lamipel Santa Croce-HRK Diana Group Motta 3-1 (25-21, 27-29, 25-23, 25-19)

Ha riposato: Delta Group Porto Viro

LA CLASSIFICA-

Kemas Lamipel Santa Croce 46, Agnelli Tipiesse Bergamo 45, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 39, BCC Castellana Grotte 38, Conad Reggio Emilia 35, HRK Diana Group Motta 29, Cave Del Sole Lagonegro 28, Gruppo Consoli McDonald's Brescia 26, Pool Libertas Cantù 26, Delta Group Porto Viro 23, Emma Villas Aubay Siena 22, Sieco Service Ortona 21, Synergy Mondovì 12.

Note: 1 Incontro in più: Kemas Lamipel Santa Croce, BCC Castellana Grotte, Cave Del Sole Lagonegro; 1 Incontro in meno: Agnelli Tipiesse Bergamo; 2 Incontri in meno: Synergy Mondovì;

IL PROSSIMO TURNO- 13/03/2022 Ore: 18.00-

Emma Villas Aubay Siena-BAM Acqua S.Bernardo Cuneo;

Conad Reggio Emilia-Sieco Service Ortona;

Delta Group Porto Viro-Gruppo Consoli McDonald's Brescia Ore 19:00;

Cave Del Sole Lagonegro-BCC Castellana Grotte;

Agnelli Tipiesse Bergamo-Pool Libertas Cantù 12/03/2022 ore 20:30;

Synergy Mondovì-HRK Diana Group Motta

Riposa: Kemas Lamipel Santa Croce