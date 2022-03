Bergamo nell'anticipo contro Cantù per volare in testa

Gli orobici, che hanno vinto 11 dei 14 scontri diretti con i canturini, vogliono sfruttare il fattore campo ma la squadra di Battocchio non sarà certo un'avversaria arrendevole.



Derby del sud domenica alle 18.00 tra la Cave Del Sole Lagonegro e la BCC Castellana Grotte, che in settimana ha annunciato la fine dei rapporti professionali con coach Flavio Gulinelli affidando la guida tecnica del team al secondo allenatore Giuseppe Barbone. Alla vigilia dell’ottavo faccia a faccia (5-2 per la BCC i precedenti), i lucani sono settimi in classifica e hanno un distacco di ben dieci lunghezze dai pugliesi, relegati a un punto dal podio. Lo schiacciatore di casa Di Silvestre è a 15 attacchi vincenti dai 1000 in carriera.



Reduce dalla vittoria interna nel recupero di giovedì contro il fanalino di coda Mondovì, un toccasana per distanziare le zone pericolose, l’Emma Villas Aubay Siena torna in campo domenica alle 18.00 tra le mura amiche per opporre resistenza a un’altra formazione piemontese, la BAM S. Bernardo Cuneo. Team che ha perso in Finale la Coppa di categoria per poi prendersi la rivincita con Reggio in campionato. I piemontesi sono avanti 2-1 nei precedenti incroci e occupano il terzo posto in classifica con l’intenzione di lottare ai Play Off. Da una parte Ottaviani è a 1 ace dai 200 in Regular Season, dall’altra Preti è a 3 attacchi vincenti dai 2000 in carriera.



Alle 18.00 di domenica Conad Reggio Emilia e Sieco Service Ortona si affrontano per la sfida n.17. Il bilancio finora è favorevole agli abruzzesi (9-7), che però soffrono in classifica e cercano punti preziosi per abbandonare il penultimo posto. Più sereni i reggiani, quinti e in piena corsa per migliorare il proprio posto nel ranking in vista della griglia dei Play Off Promozione. Tanti gli ex: da una parte Cantagalli e Sesto, dall’altra De Paola, Fabi e Santangelo.



Reduce dalla sconfitta nello scontro salvezza perso a Siena, valevole come recupero della 4a di ritorno, la Synergy Mondovì ci riprova al PalaManera contro la neopromossa HRK Diana Group Motta. I piemontesi si sono aggiudicati nel match di andata in trasferta l’unico scontro diretto con la matricola veneta, ma in questa fase il peso specifico dei punti è maggiore. Motta si presenta nel quartier generale della Synergy con tre ex monregalesi, Biglino, Cattaneo e Loglisci. In odore di record per gli ospiti Saibene, a 1 gara dalle 100 in carriera, e Gamba a 5 punti dai 1500 in carriera.



Alle 19.00 chiude il tabellone la partita tra Delta Group Porto Viro e Gruppo Consoli McDonald's Brescia. I Tucani hanno vinto l’unico precedente, andato in scena nel girone di andata, e grazie al successo da tre punti di domenica in casa contro Lagonegro, sono ottavi e padroni del proprio destino in lizza per i Play Off. I padroni di casa che schierano Bellei, terminale offensivo dei bresciani nel 2017/18, sono a 23 punti a +2 da Ortona in piena lotta per non retrocedere. Da una parte Barone è a 2 block dai 400 in Regular Season, dall’altra Esposito cerca il muro n. 300 in carriera.



Turno di riposo per la Kemas Lamipel Santa Croce, che guida la classifica a 46 punti e osserverà con attenzione il derby lombardo tra Bergamo e Cantù, visto che gli orobici sono a una lunghezza dalla vetta e vogliono il sorpasso.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10a GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 12 Marzo 2022, ore 20.30

Agnelli Tipiesse Bergamo - Pool Libertas Cantù Arbitri: Bassan, Giorgianni



Domenica 13 Marzo 2022, ore 18.00-

Cave Del Sole Lagonegro - BCC Castellana Grotte Arbitri: Talento, Dell'Orso



Emma Villas Aubay Siena - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Grassia, Spinnicchia



Conad Reggio Emilia - Sieco Service Ortona Arbitri: Jacobacci, Mesiano



Synergy Mondovì - HRK Diana Group Motta Arbitri: Pristerà, Brunelli



Domenica 13 Marzo 2022, ore 19.00-

Delta Group Porto Viro - Gruppo Consoli McDonald's Brescia Arbitri: Turtù, Marotta



Riposa: Kemas Lamipel Santa Croce



LA CLASSIFICA-

Kemas Lamipel Santa Croce 46, Agnelli Tipiesse Bergamo 45, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 39, BCC Castellana Grotte 38, Conad Reggio Emilia 35, HRK Diana Group Motta 29, Cave Del Sole Lagonegro 28, Gruppo Consoli McDonald's Brescia 26, Pool Libertas Cantù 26, Emma Villas Aubay Siena 25, Delta Group Porto Viro 23, Sieco Service Ortona 21, Synergy Mondovì 12.



1 incontro in più: Kemas Lamipel Santa Croce, BCC Castellana Grotte, Cave Del Sole Lagonegro, Emma Villas Aubay Siena.

1 incontro in meno: Agnelli Tipiesse Bergamo, Synergy Mondovì.