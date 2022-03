Porto Viro ingaggia il polacco Krzysiek

PORTO VIRO (ROVIGO)- La Delta Group Porto Viro , in vista del rush finale del campionato nel quale è in gioco la salvezza, ha ingaggiato lo schiacciatore polacco Bartosz Krzysiek, un gigante di 207 centimetri che ricopre il ruolo di opposto. Il neo acquisto ha da poco concluso un’esperienza in Arabia Saudita, con la formazione dell’Al-Nasr Riyad.

LA CARRIERA-

Nato a Varsavia il 19 febbraio 1990, Krzysiek è cresciuto nelle giovanili del MKS MDK Warszawa, club della sua città natale. Nel 2008 ha preso parte all’Europeo con la Nazionale U21 prima di affacciarsi alla pallavolo dei grandi con la maglia del MKS ?lepsk Suwa?ki nel 2009/2010.

Dopo l’approdo all’Indykpol AZS Olsztyn in Polish PlusLiga, il massimo campionato polacco, è arrivata la convocazione in Nazionale maggiore – allora allenata dall’italiano Andrea Anastasi – per la World League 20212, poi vinta dalla stessa Polonia.

La sua carriera è quindi proseguita in diversi club della Polish PlusLiga e della Polish Second League, la seconda serie del campionato polacco, che Krzysiek ha vinto in due occasioni, nel 2017/2018 con l’AZS Cz?stochowa e nel 2019/2020 con Stal Nysa S.A.

La recente esperienza nel campionato saudita non è l’unica extra-continente per il nuovo acquisto della Delta Group Porto Viro, che già l’anno scorso si è diviso tra Sud Corea (tra le fila del Daejeon Samsung Bluefangs) e Oman (Al-Salam, con cui ha vinto il campionato), mentre nel 2016/2017 ha giocato in Indonesia con il Jakarta Elektrik PLN.

Secondo polacco nella storia del Delta Volley dopo Jakub Turski, transitato in nerofucsia due stagioni fa in A3, Krzysiek sarà a disposizione di coach Nicola Baldon già domenica a Castellana Grotte. La presentazione ufficiale ai media si terrà invece nel corso della conferenza stampa pregara, in programma venerdì 18 marzo alle ore 16.30 al Palasport di Porto Viro.