Bergamo scappa via, Santa Croce si ferma ad Ortona

ROMA- Un anticipo, quello di ieri, che ha decretato la retrocessione della Synergy Mondovì , ed un rinvio per casi legati al Covid, hanno portato a giocare nella giornata odierna quattro incontri dell’11a giornata di ritorno. Prosegue sicura la marcia in vetta alla classifica dell’ Agnelli Tipiesse Bergamo che passa in tre set sul campo dell’ HRK Diana Group Motta. Si ferma invece la Kemas Lamipel Santa Croce che si arrende al tie break su campo di una coriacea Sieco Service Ortona. Approfittando dello stop forzato di Cuneo salgono momentaneamente al terzo posto la Conad Reggio Emilia, che vince in casa della Pool Libertas Cantù, e la BCC Castellana Grotte che supera la Delta Group Porto Viro pur lasciando un set ai veneti.

TUTTE LE SFIDE-

BCC CASTELLANA GROTTE – DELTA GROUP PORTO VIRO-

Al terzo tentativo in stagione, la Bcc Castellana Grotte batte la Delta Group Porto Viro. Dopo lo stop della gara di andata e il ko dei quarti di Coppa Italia, finisce 3-1 (25-21, 23-25, 25-18, 25-20) al Pala Grotte la sfida valida per la 24esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.



Torna al successo la formazione allenata da Giuseppe Barbone: dopo tre sconfitte di fila (a Reggio, con Siena e a Lagonegro), tre punti importanti per i gialloblù che tornano così a sperare nel quarto posto. Posizione occupata già stasera (con 41 punti), ma davanti ad un Cuneo (40 punti) che dovrà recuperare ben due partite.



Contro Porto Viro si è rivista una Bcc lucida, con pochi errori gratuiti (11 in totale tra attacco e ricezione), ben messa a muro (12 nel fondamentale), capace di reagire di puro istinto e potenza nei momenti più delicati del match. Top scorer dell'incontro Theo Lopes: 22 punti, con 2 muri e 2 ace, per il brasiliano. Sulla cover di una prestazione che parla di altri tre giocatori in doppia cifra (Fiore, Tiozzo e Truocchio con 12 punti), di un Toscani da percentuali alte, di un ottimo Presta e di un Izzo da 5 muri in totale nel match.



Izzo palleggiatore, Theo Lopes opposto, Tiozzo e capitan Fiore schiacciatori, Presta e Truocchio centrali e Toscani libero: coach Barbone conferma l'assetto più utilizzato nelle ultime partite per la Bcc Castellana Grotte.



Il Porto Viro di Baldon si schiera con l'ex Fabroni in regia, in posto 2 Bartosz Krzysiek, l'opposto polacco arrivato proprio in settimana per lo sprint salvezza, l'altro ex Vedovotto e Mariano martelli, Romagnoli e Barone al centro, Lamprecht libero.



Il primo break è pugliese: due muri di Truocchio per il 7-4. Il 18 gialloblù ci mette anche il primo tempo per il 9-8. Anche Presta passa dal centro due volte e piazza un muro vincente: 13-10. Ace di Izzo e muro di Tiozzo: 15-10. Porto Viro si affida a Krzysiek per non naufragare presto, Theo ne chiude due per il 18-12. Mariano in pipe a minare un ottimo primo set della Bcc (20-15), ma il muro di Izzo, la pipe di Fiore, il block out di Theo e Truocchio dal centro fissano il 25-21.



Bellei e O'Dea per Krzysiek e Romagnoli nel Porto Viro. Primo break Bcc con Tiozzo e con qualche incertezza dei veneti: 9-6. Sorpasso Delta con l'ace di Vedovotto e il muro di Bellei: 10-12. Tre battute errate in fila (14-14), poi Fiore e Truocchio (17-17): parte centrale in equilibrio. Porto Viro allunga ancora, sempre con Bellei: 17-19 prima e 19-21 poi. Vedovotto "grazia" la Bcc sulla rigiocata in pipe (20-21), ma Bellei fa punto anche con l'auto-difesa: 20-23. Il turno in battuta di Santambrogio (anche un ace) per cambiare la storia del set, ma il block out di Vedovotto chiude il 23-25.



Si riparte punto a punto: 6-6. Due volte Theo e Fiore dalla battuta, due volte O'Dea a muro: 11-11. La gara resta in bilico: Presta, Barone e Truocchio dal centro per il 15-15. Theo apre il mirino dai nove metri, Truocchio sfonda dal centro e mura Mariano: la Bcc accelera fino al 19-16. Tiozzo spinge ancora Castellana sull'ottima difesa di Theo e Truocchio con il primo tempo dietro (22-16): si accende il Pala Grotte. Theo si mette in proprio nel finale: diagonale, block out e muro per il 25-18.



Parte bene Porto Viro con Bellei (2-6), il turno in battuta di Presta e un luccicante primo tempo di Truocchio per il 6-6. Muro di Izzo e ace di Theo per il 10-7, di nuovo muro di Izzo su Bellei e altri due di Theo per il 15-12. La Bcc sembra poter chiudere: ancora Theo col block out per il 17-14. Porto Viro, però, non crolla: muro di O'Dea per il 17-16, muro di Fabroni per il 18-10. Castellana reagisce ancora di istinto: doppio ace di Fiore per il 22-19 (bravo Toscani, sul primo, a chiedere il check). Rulla il Pala Grotte: Truocchio dal centro, Izzo a muro e l'errore di Vedovotto per il 25-20 finale.

I PROTAGONISTI-

Giuseppe Barbone (Allenatore BCC Castellana Grotte)- « Dovevamo ritrovare serenità e lucidità e stasera lo abbiamo fatto alla grande - il commento a fine gara di coach Barbone - Il lavoro in allenamento lo abbiamo sempre fatto nel modo giusto e continuiamo a farlo. Abbiamo attraversato una fase delicata con alcune difficoltà, ma sapevamo di dover ritrovare noi stessi in campo. Ora due settimane per riposare e rimetterci al lavoro in vista del finale di stagione. Sono contento perché abbiamo dimostrato di essere e di sapere essere un ottimo gruppo ».

Nicola Baldon (Delta Group Porto Viro)- « Ci avrebbe fatto comodo uscire da questa trasferta con dei punti, ma oggi si sono viste tutte le nostre insicurezze, non appena la squadra va in difficoltà entrano in gioco dei fattori che non sono tecnici, bensì mentali. La fiammata del secondo set è arrivata con gli equilibri che avevamo in passato, all’inizio abbiamo provato a giocare con un nuovo assetto ma ovviamente Bartosz (Krzysiek, ndr) ha ancora bisogno di ambientarsi e di entrare nei meccanismi della squadra. Continueremo a lavorare palestra con l’obiettivo di metterlo in condizione di esprimersi al meglio e di darci una mano in questo finale di stagione ».

IL TABELLINO-

BCC CASTELLANA GROTTE – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (25-21, 23-25, 25-18, 25-20)

BCC CASTELLANA GROTTE: Izzo 6, Tiozzo 12, Presta 7, Lopes Nery 22, Fiore 12, Truocchio 12, Toscani (L), Santambrogio 1. N.E. Zanettin, Borgogno, De Santis, Arienti. All. Barbone.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Fabroni 2, Vedovotto 10, Romagnoli 0, Krzysiek 5, Mariano 9, Barone 8, Pol (L), Lamprecht (L), Bellei 18, O’Dea 7. N.E. Zorzi, Sperandio, Marzolla, Gasparini. All. Baldon.

ARBITRI: Ciaccio, Di Bari.

NOTE – durata set: 24′, 26′, 24′, 26′; tot: 100′.

SIECO SERVICE ORTONA – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-

L’undicesima giornata di campionato sorride alla Sieco Service Impavida Ortona che sovverte i pronostici e vince per tre set a due contro una squadra di indubbio spessore come la Kemas Lamipel Santa Croce, seconda in solitaria in questo avvincente campionato di Serie A2 Credem Banca. Dall’altra parte della rete c’era una squadra che ha lottato per la testa della classifica fino all’ultima palla ed è stata proprio la sconfitta ad Ortona che li ha definitivamente impedito di riacciuffare Bergamo, ormai matematicamente primo in classifica.

Tenere testa ai Lupi da dimostra quanta strada la Sieco abbia fatto dall’inizio del campionato ad oggi e la vittoria di oggi fa bruciare un po’ più forte la fiamma della speranza in una salvezza. Sebbene l’aggancio al Portoviro, terzultimo, sia sfuggito per un punto, la squadra di Lanci raggiunge la zona Playout. Alla corsa salvezza si aggiunge anche Cantù, distante solo tre punti su sei disponibili.

Mister Nunzio Lanci ritrova Fabi, ottimamente sostituito da Molinari nella trasferta a Reggio Emilia. La Sieco si schiera dunque con Ferrato al palleggio e Santangelo opposto. I centrali saranno, appunto, Fabi in coppia con Capitan Elia, mentre gli schiacciatori di banda sono i soliti Pessoa/De Paola. Libero Fusco.

Santacroce, per continuare la rincorsa al primo posto, è pronta in campo con Acquarone regista e Bezerra Souza (per tuti Walla) opposto. Festi e Arasomwan al centro e, attaccanti di banda, Fedrizzi e Colli. Libero Pace.

Il primo servizio è per Santa Croce con Fedrizzi che però tira troppo lungo 1-0. Non passa l’attacco al centro dei Lupi, i tocchi sono quattro 2-0. È Walla a regalare il primo punto ai suoi 3-1. Non ha toccato il muro sull’attacco di Pessoa 4-2. Pessoa è strepitoso nel mettere a terra la palla del 7-2. I lupi si rifugiano in time-out. Fabi prende subito il cambio palla 8-4. Muro solitario di De Paola che la stampa nei tre metri 10-5. Accorciano ancora gli ospiti, questa volta è stato Santangelo ad essere fermato dal muro 10-8. Elia trova il colpo al centro 11-8. Ace di Fedrizzi 11-10. Walla ferma Pessoa e la rimonta è completa 11-11. Ferrato vince il duello aereo con Acquarone 13-12. Acquarone smarca bene Fedrizzi e la sua pipe non trova neanche l’opposizione del muro 15–14. Fuori il servizio di Santangelo 17-16. Non riesce l’attacco a Fabi, fermato dal muro 19-19. Fuori il servizio di Walla 21-20. Invasione del muro ospite 23-22. Ace per Santangelo 24-22. Stavolta il servizio è fuori 24-23. Santangelo chiude il set 25-23.

Secondo Set- De Paola è al servizio e a Elia occorrono due tentativi per stampare il muro giusto 1-0. Ace per i Lupi 1-2. Mani-fuori per Santangelo 3-2. Buon primo tempo di Fabi 4-3. Ancora un ace per i Lupi, stavolta è Walla 4-5. Fuori l’attacco di Fedrizzi 8-6. Troppo corto il servizio di Fabi 9-7. De Paola la tocca piano e fa 10-7. Ace per Santangelo 11-7. Ancora ace per gli ospiti 12-10. Sempre Walla dai nove metri 12-12. Cappelletti sbaglia la battuta 13-13. Fedrizzi invece fa Ace 14-15. Fabi si mangia un “rigore a porta vuota” e Santacroce ne approfitta per il 15-16. Il muro spiazza Fusco e Santacroce trova il punto break 17-19. Il muro ferma Santangelo 17-20. Fuori di poco il servizio di De Paola 18-22. Il video-check vede che l’attacco di Santangelo sfiora l’astina ed è 19-24. De Paola poi viene fermato ed è 1 set pari.

Terzo Set- Che comincia con il primo punto di Elia. Poi il 2-0 con un mani-fuori di Santangelo. L’attacco di Pessoa non tocca il muro 3-3. Pessoa impatta male la palla al servizio 4-5. Ace per Fabi 6-5. Ferrato la butta dentro di prima intenzione 8-6. Troppo forte la botta di Walla! Pessoa non riesce a difendere 9-7. Non ottimale la ricezione di Fusco su float di Acquarone, la Sieco non può ricostruire 10-9. Santangelo toglie le castagne dal fuoco, per il momento, 12-10. Palla spinta di Acquarone 14-10. Ancora fuori un servizio bianco-azzurro. Stavolta è Pessoa 15-12. Attimi di tensione per il forte opposto Walla che cade male e accusa un problema alla caviglia. Per fortuna tutto si risolve per il meglio e la sua gara può continuare. Fuori la parallela di De Paola 16-14. Arasomwan è lesto con una piazzata al centro delle mani del muro abruzzese 17-16. Invasione per Fedrizzi 19-16. Fuori di pochissimo il servizio di De Paola 19-17. Fuori anche il servizio di Acquarone. Dopo una lunga azione Santangelo trova la strada sbarrata dal muro 20-18. Primo tempo coperto perfettamente e Fabi incoccia nel muro 20-19. Santangelo tocca a muro ed ora gli avversari sono a pari punti 21-21. Pessoa tira forte e la Kemas non può far nulla che regalare una free-ball ad Ortona, capitalizzata da Santangelo 23-21. Si divora ancora un buon margine la Sieco ed ora è ancora parità 23-23. Fuori l’attacco di De Paola 23-24. Per fortuna degli ortonesi Walla la stampa sulla rete 24-24. Erroraccio di Fedrizzi che spara molto fuori una palla piuttosto comoda 25-25. Elia non tiene a muro 25-26. De Paola pareggia sul 26-26. Monster Block di Ferrato 27-26. Il videocheck ribalta la chiamata dell’arbitro 28-29 ma poi Pessoa fa 29-29. Fabi intuisce e ferma la Pipe 30-29. Diagonale stretto di De Paola 32-31. Fuori il servizio di Colli 33-32. De Paola chiude un set lunghissimo e regala un punto alla Sieco.

Quarto Set- La Sieco parte bene e trova subito il 2-0. Pessoa per il 3-1. Molto fuori l’attacco al centri di Festi 4-1. Ace di Fedrizzi e il muro di Festi regalano agli ospiti il pareggio 4-4. Walla serve sulla rete 7-7. Arasomwan la spara forte al centro 8-9. Festi per l’8-10. Il tocco di prima di Ferrato inganna la copertura di Santacroce 10-11. Bella botta dai nove metri per Fedrizzi. Questo ace vale l’11-13. Pessoa cerca e trova le dita del muro 12-13. Si fa più profondo il distacco per la Sieco che ora è sotto di tre punti 12-15. Precisa la frustata di De Paola che prova a tenere la Sieco in corsa 14-16. Sbaglia ancora Walla ed è 16-16. Serve fuori Santangelo 17-18. Fuori la diagonale di Fedrizzi, la Sieco passa momentaneamente in vantaggio 20-19. Ace per Di Silvestre 21-19. La linea appena sfiorata dai Lupi vale il punto del 21-21. Santangelo murato 22-23. Pessoa con la complicità del muro fa 23-23. Il muro di Ortona non tiene 23-24. De Paola risponde presente 24-24. L’invasione di Elia vale il set per Santa Croce ora si va al tie-break

Tie-break- Toccherà ai Lupi servire per primi e il primo punto è della Sieco. Il pareggio è di Festi. Lo stesso festi sbaglia un servizio 3-2. Muro di Santangelo, ed è break 5-3. Ace di Fabi 6-3. De Paola trova un pertugio tra muro e rete ed è li che la piazza 7-3. È sulla linea la pipe di Pessoa. Si cambia campo sul punteggio di 8-4. La diagonale di Fedrizzi è perfetta 8-5. Ancora Fedrizzi, ma questa volta in parallela 8-6. Ace per De Paola! 10-6. Murone di Elia 11-6. Ferrato schiaccia una palla di ritorno ed ora siamo 12-7. Ancora Ferrato! Ma questa volta a muro 13-7. Altro muro di Fabi 14-7. E alla fine la Chiude Pessoa con un potente diagonale 15-7.

I PROTAGONISTI-

Antonio De Paola (Sieco Service Ortona)- « Anche un punto, a questo punto della stagione, sarebbe stato fondamentale, figuriamoci due. La squadra c’è e ha dimostrato saper reagire. Il nostro desiderio è quello di raggiungere la salvezza. È stato un partitone. Loro hanno grandissime doti al servizio ma siamo stati bravi a controllarli. A questo punto della stagione la fatica comincia a farsi sentire ma posso garantire che noi daremo tutto fino alla fine. Inutile girarci attorno, dobbiamo andare a Mondovì a prendere punti e fare poi una nuova partita della vita in casa contro Castellana Grotte».

IL TABELLINO-

SIECO SERVICE ORTONA – KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-2 (25-23, 19-25, 34-32, 24-26, 15-7)

SIECO SERVICE ORTONA: Ferrato 6, Pessoa 14, Fabi 10, Santangelo 30, De Paola 12, Elia 6, Benedicendi (L), Fusco (L), Di Silvestre 1, Bulfon 0, Cappelletti 0. N.E. Del Fra, Molinari. All. Lanci.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 0, Fedrizzi 24, Festi 12, Bezerra Souza 32, Colli 10, Arasomwan 7, Sposato (L), Pace (L), Ferrini 2. N.E. Caproni, Riccioni, Giovannetti, Menchetti. All. Douglas.

ARBITRI: Gasparro, Proietti.

NOTE – durata set: 31′, 28′, 46′, 33′, 14′; tot: 152′.

POOL LIBERTAS CANTÙ – CONAD REGGIO EMILIA-

Una Conad Reggio Emilia solida e letale dai 9 metri (6 ace) esce dal PalaFrancescucci portandosi dietro bottino pieno nel match contro i padroni di casa del Pool Libertas Cantù. Canturini che hanno lottato alla pari per i primi due parziali, per poi cedere di schianto nel terzo sotto i colpi dei reggiani.

Coach Matteo Battocchio schiera Dante Chakravorti al palleggio, Matheus Motzo opposto, Tino Hanži? e Felice Sette schiacciatori, Riccardo Copelli e Federico Mazza centrali, e Luca Butti libero. Coach Vincenzo Mastrangelo risponde con Fernando Gabriel Garnica in regia, Luca Cantagalli opposto, Roberto Cominetti e Tim Held in banda, Matteo Zamagni e Nicola Sesto al centro, e Davide Morgese libero.

La Pool Libertas Cantù, sospinta dal pubblico di casa parte subito forte portandosi sul 4-2, il muro composto da Zamagni e Held ferma l’attacco di Motzo riavvicinandosi (7-6). Il doppio ace di Held vale il pareggio sul punteggio di 12-12 con successiva richiesta di time out di Cantù; dopo pochi punti Mastrangelo replica il time out sul 17-15 e i suoi ragazzi rispondono subito presente con una parallela di Cantagalli (18-17). Held sembra inarrestabile e segna il sorpasso sui padroni di casa sul punteggio di 20-22, ma la Pool Libertas Cantù non ci sta e risponde riportandosi in pareggio (22-22) mentre Reggio Emilia si trova a chiamare il secondo time out; Cominetti segna la pipe che riporta i reggiani in vantaggio e un ace di Held chiude il primo set sul 22-25.

Un inizio di secondo set che vede le squadre rincorrersi punto a punto (4-4), poi la Conad Volley Tricolore cerca di portarsi in vantaggio e ci riesce grazie agli attacchi di Cominetti e al muro di Cantagalli (7-9), sul punteggio di 11-14 coach Battocchio decide di chiamare time out per richiamare i suoi alla calma. Sesto con un primo tempo segna il sedicesimo punto (13-16), Cantù poi recupera e si porta a meno uno, Zamagni poi gli impedisce di trovare il pareggio guadagnando il 16-18; sul punteggio di 18-20 Cantù chiama nuovamente time out. Dopo un recupero di Conad Volley Tricolore da parte di Held che viene segnato fallo dagli arbitri, lo stesso giocatore risponde con il punto che vale il 21-23, a chiudere il set ci pensa un errore avversario (22-25).

L’ace di Held apre il terzo parziale sull’1-2, poi Cantù si porta sul 7-7 dopo un inizio di set in cui entrambe le formazioni hanno sbagliato qualche servizio; Sesto con il suo punto allunga il vantaggio sui padroni di casa (7-12) e pochi punti dopo viene chiamato time out. Alla ripresa del gioco gli animi in campo si scaldano e Suraci, entrato al posto di Cantagalli a inizio set, trova un ace che vale il 10-17; Cantù prova a reagire e a contrattaccare ma la Conad Reggio Emilia vuole la vittoria, e mantiene il distacco creato anche grazie agli attacchi di Held e Cominetti (12-20). Suraci riesce ad innescare un man out che vale il ventitreesimo punto (13-23), a chiudere il match è un errore avversario al servizio (15-25).

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Pool Libertas Cantù)- « Credo che la responsabilità sia mia perché facciamo un po’ fatica a reagire alle situazioni di difficoltà, e bisogna sapersi prendere la responsabilità di quello che succede. I ragazzi in allenamento danno tutto quello che hanno. I primi due set li ha vinti Reggio Emilia facendo bene in quello che sappiamo essere molto forti. Il primo set in battuta: se Held è ai piani alti della classifica degli ace in questo campionato un motivo ci sarà, e ce l’ha dimostrato stasera visto che ha spaccato il set a metà e l’ha chiuso alla fine. Nel secondo set abbiamo faticato con le situazioni di muro, dove abbiamo preso qualche mani out di troppo. Erano i due punti su cui avevamo preparato la partita, perché sapevamo che loro sono molto bravi. Nel terzo set c’è stato un crollo, penso anche emotivo. Mi prendo tutta la responsabilità perché i ragazzi stanno facendo tutto quello che possono in allenamento, e non ho assolutamente niente da dire loro. Sono contento di come abbiamo giocato come squadra e sull’ordine in campo, cosa che a Bergamo non era successa. Sono contento della voglia di vincere che abbiamo avuto nei primi set. Dobbiamo lavorare tanto sulla capacità di reggere nelle difficoltà ».

IL TABELLINO-

POOL LIBERTAS CANTÙ – CONAD REGGIO EMILIA 0-3 (22-25, 22-25, 15-25)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Chakravorti 1, Sette 4, Copelli 3, Motzo 15, Hanzic 5, Mazza 9, Trovò (L), Butti (L), Bortolini 0, Princi 0. N.E. Floris, Frattini, Pietroni, Salvador. All. Battocchio.

CONAD REGGIO EMILIA: Garnica 2, Held 13, Sesto 6, Cantagalli 13, Cominetti 9, Zamagni 6, Cagni (L), Morgese (L), Mian 0, Suraci 6, Catellani 0, Marretta 0. N.E. Scopelliti. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Scotti, Grassia.

NOTE – durata set: 26′, 28′, 25′; tot: 79′.

HRK DIANA GROUP MOTTA - AGNELLI TIPIESSE BERGAMO-

Definirlo solo il sesto timbro di fila è riduttivo. Etichettarlo come il quinto 3-0 consecutivo pure. Perché sul taraflex dove hanno lasciato le penne Santa Croce (sconfitta 2-3 ad Ortona, messa a – 7 a due turni dal termine) e Castellana, la capolista Agnelli Tipiesse mette il francobollo su qualcosa di più di una semplice cartolina da Caorle superando in tre set l’ Hrk Diana Group Motta. Nel secondo periodo, infatti, c’è tutto quello che serve per pigiare il tasto “rec” e consegnare il tratto di match alle cineteche più raffinate. Sotto 22-18, coach Graziosi ferma il gioco e rispedisce in campo una Bergamo trasformata. Che con una serie di Larizza lustra l’argenteria offensiva con Pierotti, il muro con Cargioli e manda fuorigiri Motta. La forza del collettivo fa capolino in maniera perfino straripante e sgretola la matricola nel momento del massimo sforzo. Un colpo durissimo per i padroni di casa a cui resta forte la sensazione di non poter far nulla per arginare i rossoblù. Sensazione che trova conferma in maniera più che amplificata nel terzo set fissato addirittura a 11 con i giri del motore rimasti alle stelle. Da aggiungere al pomeriggio perfetto in terra veneta anche un parziale d’avvio comandato dal primo all’ultimo punto. Quasi giocato da gatto con il topo. Biancoverdi che vanno a – 1 (15-16) e vengono immediatamente ricacciati indietro da un turno dai nove metri di Cargioli. Break 6-0 (15-22), giusto per far vagamente intuire le intenzioni.

Perfino superfluo scendere in meriti individuali di fronte ad un concerto di tale portata. Il 56% in attacco, i 10 muri (a 3) sono due dati eloquenti. Alla stregua dell’62% offensivo di Pierotti, della crescita esponenziale di Padura Diaz (12, 47%), dei sette muri totali dal centro, dei professori Finoli e D’Amico, l’uno in regia e l’altro in seconda linea. Con il regalo di gocce di campo, sui titoli di coda, per Lorenzo Abosinetti, il più giovane del gruppo. Tra una settimana, sempre alle 16, sarà tempo di derby in quel di Brescia.

IL TABELLINO-

HRK DIANA GROUP MOTTA - AGNELLI TIPIESSE BERGAMO 0-3 (17-25, 22-25, 11-25)

HRK DIANA GROUP MOTTA: Alberini 0, Cattaneo 6, Acuti 5, Gamba 6, Loglisci 1, Biglino 4, Zaccaria (L), Secco Costa 8, Battista (L), Saibene 0, Pugliatti M. 0. N.E. Pugliatti F., Morchio, Luisetto. All. Lorizio.

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Finoli 3, Terpin 9, Larizza 8, Padura Diaz 12, Pierotti 10, Cargioli 9, De Luca (L), D'Amico (L), Abosinetti 0, Mancin 0. N.E. Cioffi, Baldi, Ceccato. All. Graziosi.

Arbitri: Spinnicchia, Laghi.

NOTE- durata set: 25′, 31′, 22′; tot: 78′.

I RISULTATI-

HRK Diana Group Motta - Agnelli Tipiesse Bergamo 0-3 (17-25, 22-25, 11-25)



BCC Castellana Grotte - Delta Group Porto Viro 3-1 (25-21, 23-25, 25-18, 25-20)



Sieco Service Ortona - Kemas Lamipel Santa Croce 3-2 (25-23, 19-25, 34-32, 24-26, 15-7)



Pool Libertas Cantù - Conad Reggio Emilia 0-3 (22-25, 22-25, 15-25)



Gruppo Consoli McDonald's Brescia - Synergy Mondovì 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) Giocata ieri



BAM Acqua S. Bernardo Cuneo - Cave Del Sole Lagonegro Rinviata



Ha riposato: Emma Villas Aubay Siena

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 54, Kemas Lamipel Santa Croce 47, Conad Reggio Emilia 41, BCC Castellana Grotte 41, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 40, HRK Diana Group Motta 32, Gruppo Consoli McDonald's Brescia 31, Cave Del Sole Lagonegro 31, Emma Villas Aubay Siena 27, Pool Libertas Cantù 26, Delta Group Porto Viro 24, Sieco Service Ortona 23, Synergy Mondovì 12.



1 incontro in più: BCC Castellana Grotte; 1 Incontro in meno: BAM Acqua S.Bernardo Cuneo.

IL PROSSIMO TURNO- 27/03/2022 Ore 18.00-

Gruppo Consoli McDonald's Brescia - Agnelli Tipiesse Bergamo Ore 16.00

Cave Del Sole Lagonegro - HRK Diana Group Motta



Emma Villas Aubay Siena - Pool Libertas Cantù



Synergy Mondovì - Sieco Service Ortona



Delta Group Porto Viro - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo



Conad Reggio Emilia - Kemas Lamipel Santa Croce



Riposa: BCC Castellana Grotte