Nella 12a di ritorno due match rinviati per covid

ROMA - Il penultimo turno di A2 Maschile non potrà giocarsi su tutti i campi. Due match sono stati infatti rinviati per i tanti casi di covid. Cave Del Sole Lagonegro – HRK Diana Group Motta e Delta Group Porto Viro – BAM Acqua San Bernardo Cuneo sono state rinviate a data da destinarsi. Domenica si giocheranno le restanti quattro partite. Riposa la BCC Castellana Grotte.

Il turno inizia alle 16.00 di domenica con il derby lombardo tra tucani e bergamaschi. Scontro diretto n. 15 tra Gruppo Consoli McDonald’s Brescia e Agnelli Tipiesse Bergamo, con gli orobici capaci di imporsi in 11 occasioni. Solo 3 i successi del sestetto bresciano. Uno per parte gli ex: Franzoni e Ceccato. Ai padroni di casa basta una vittoria da 2 punti per blindare l’accesso ai Play Off, ma c’è anche la possibilità di soffiare il sesto posto a Motta. Gli ospiti hanno vinto la Regular Season e possono concedersi le prove generali dei Play Off Promozione senza pressioni.

Alle 18.00 lente d’ingrandimento puntata sul capitolo n. 23 delle sfide tra Conad Reggio Emilia e Kemas Lamipel Santa Croce, con i toscani avanti 14 a 8 nei faccia a faccia. Gli emiliani sono terzi in classifica e cercano due vittorie da tre punti per scalzare la Kemas dal secondo gradino dal podio, purché i lupi cadano anche nell’ultima giornata, ma a Santa Croce basterebbe un solo punto per rendere inattaccabile la seconda piazza. Al palleggio per i padroni di casa c’è l’unico ex della sfida, Garnica. Colli è a 2 attacchi vincenti dai 1000 in Regular Season.

Sempre alle 18.00, si ritrovano sotto rete la Synergy Mondovì e la Sieco Service Ortona. I monregalesi sono già retrocessi, ma ci tengono a finire la stagione sportiva con dignità, mentre per gli abruzzesi, penultimi in classifica ma galvanizzati dopo il successo al fotofinish su Santa Croce, i tre punti in palio valgono moltissimo per il tentativo di sorpasso nei confronti di Porto Viro, ora a +1. La Sieco, che si è aggiudicata 7 dei 9 precedenti, ritrova Piazza, che a stagione in corso è migrato in Piemonte, e riporta al PalaManera l’ex Synergy Fusco, alla soglia della presenza n. 200 in carriera.

Il posticipo delle 20.00 è uno scontro diretto in piena regola per la classifica e vede l’Emma Villas Aubay Siena sfidare la Pool Libertas Cantù. Nella passata stagione, grazie al 3-2 corsaro timbrato al PalaEstra, i canturini hanno esorcizzato la propria bestia nera firmando la prima vittoria contro l’Emma Villas. Attualmente il bilancio è di 6 a 1 per i giganti toscani. I padroni di casa, noni, inseguono le chance residue di aggrapparsi ai Play Off promozione e devono cercare di non farsi risucchiare nella lotta per la salvezza. Stesse motivazioni per il sestetto lombardo, decimo con una lunghezza di ritardo.

Turno di riposo per la BCC Castellana Grotte, che nell’ultima partita è tornata al successo battendo 3-1 Porto Viro tra le mura amiche. I pugliesi, che rischiano seriamente di scivolare al quinto posto in classifica, torneranno in campo per la giornata conclusiva a Ortona.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12a GIORNATA-

Domenica 27 Marzo 2022, ore 16.00-



Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – Agnelli Tipiesse Bergamo Arbitri: Di Bari, Brunelli

Domenica 27 Marzo 2022, ore 18.00-

Conad Reggio Emilia – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Vecchione, Autuori

Synergy Mondovì – Sieco Service Ortona Arbitri: Cavicchi, Santoro

Domenica 27 Marzo 2022, ore 20.00-



Emma Villas Aubay Siena – Pool Libertas Cantù Arbitri: Dell’Orso, Salvati

Cave Del Sole Lagonegro – HRK Diana Group Motta Rinviata

Delta Group Porto Viro – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo Rinviata



Riposa: BCC Castellana Grotte

LA CLASSIFICA-

Agnelli Tipiesse Bergamo 54, Kemas Lamipel Santa Croce 47, Conad Reggio Emilia 41, BCC Castellana Grotte 41, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 40, HRK Diana Group Motta 32, Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 31, Cave Del Sole Lagonegro 31, Emma Villas Aubay Siena 27, Pool Libertas Cantù 26, Delta Group Porto Viro 24, Sieco Service Ortona 23, Synergy Mondovì 12.