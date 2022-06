Andrea Di Carlo giocherà a Lagonegro

LAGONEGRO (POTENZA)- Sistema il reparto dei liberi con l'arrivo di Andrea Di Carlo la Cave Del Sole Lagonegro . Ventitre anni, di Alberobello, è pronto per tornare in A2. Nelle ultime stagioni a Castellana, dove è cresciuto in B, per poi arrivare in A2 con la Materdomini, un anno in A3 a Rossano e lo scorso anno a Palmi sempre in A3. Grinta e voglia di dare il massimo sono i suoi obiettivi sapendo che arriva in una piazza importante.

LE PAROLE ANDREA DI CARLO-

« Penso che la formazione di Lagonegro sia un giusto mix di ragazzi giovani ed esperti con una giusta determinazione, voglia di riprendere e di riaffermarsi in questa categoria. La stessa determinazione che percepisco da tutta la società e lo staff tecnico. La scorsa stagione per me è stata un’opportunità per esprimermi e migliorarmi. Ma sicuramente la prossima a Lagonegro sarà una piazza in cui potrò fare meglio continuando ad allenarmi scrupolosamente su ogni pallone curando ogni dettaglio e ritagliarmi dello spazio in un campionato così importate e di alto livello come quello di quest’anno. Mister Barbiero con la sua esperienza sicuramente saprà amalgamare questo gruppo-sottolinea Di Carlo- in modo da raggiungere gli obiettivi di squadra e la crescita di ogni giocatore. Non vedo l’ora di ritornare sul campo lottando come sempre su ogni pallone, di conoscere i nuovi compagni di squadra e la società ».