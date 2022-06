Andrea Boscardini, un gigante per Lagonegro

LA CARRIERA-

Lo scorso anno in A3 con la formazione Vivibanca di Torino , ha già maturato esperienza nelle serie nazionali e giovanili. Boscardini, laziale nato a Rieti, ha esordito a 15 anni in serie C a Monterotondo (Roma) per poi decidere di trasferirsi a Milano, nel vivaio della Revive del Volley Segrate con il quale vince lo scudetto Under 18 e la promozione in B. Quindi il passaggio ai Diavoli Rosa di Brugherio e l’approdo nella seconda serie nazionale con la maglia del Brescia nella stagione 20-21 e poi a Torino nella passata stagione.

LE PAROLE DI ORLANDO BOSCARDINI-

« Sono molto contento dell’opportunità data dalla società, si prospetta una stagione difficile ma sono sicuro che si possa far gruppo, sia di squadra che di società, per far fronte a tutto. Non vedo l’ora di tornare in campo sapendo di poter apprendere molto da mister Barbiero e da tutti i compagni di squadra. Sono sicuro che imparerò molto da quest’anno e non vedo l’ora di rimettermi in gioco ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO NICOLA TORTORELLA-

« Arriva un tassello importante al centro Andrea è un atleta con ottime doti fisiche e un gran voglia di migliorarsi. Ieri è arrivata anche la conferma della presentazione della domanda di Iscrizione da parte nostra al prossimo campionato di A2. Ora la Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A è al lavoro sui moduli consegnati dai Club. La Commissione chiuderà il verbale entro lunedì 5 luglio e consegnerà contestualmente alla FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti al 78° Campionato Serie A Credem Banca ».