Mastrangelo sarà il vice Izzo a Lagonegro

LAGONEGRO (POTENZA)- Roberto Mastrangelo, regista campano di Piedimonte Matese (Caserta), alto 188 cm 24 anni, sarà il secondo palleggiatore della Cave del Sole che affiancherà Izzo. Nelle tre stagioni passate ha giocato in serie B ad Aversa e poi con la SACS Napoli. Con Mastrangelo la formazione di mister Barbiero inizia a prender forma e si inizia a chiudere il cerchio in vista della prossima stagione a cui manca sempre poco per l’inizio ufficiale scandito del volley mercato.

LE PAROLE DI ROBERTO MASTRANGELO-

« Sono molto contento di giocare a Lagonegro l’anno prossimo un ambiente che ho potuto conoscere un pò anche negli anni passati essendo venuto ad allenarmi con la squadra quando c’è stato bisogno; ho subito capito l’ottimo organizzazione e la grande passione che spinge tutta la società. Poter essere allenato da Mister Mario Barbiero – continua il palleggiatore-è stato sicuramente un altro fattore molto importante trattandosi di un allenatore di indiscusso livello con grande esperienza. Sarà il mio primo anno in serie A quindi sono pronto a dare il massimo per ripagare la fiducia che la società ha riposto in me ».