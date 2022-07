Reggio Emilia punta sul giovane Nicolò Volpe

LA CARRIERA-

Nella sua carriera il nuovo posto tre giallorosso può già contare su un oro conquistato con la maglia azzurra all’Europeo Under 18; è stato inoltre convocato con la Nazionale Under 20 a Zocca dal 6 al 19 luglio per lavorare alla corte di Matteo Battocchio, tecnico di Porto Viro per la stagione 2022/2023.

LE PAROLE DI NICOLO’ VOLPE-

« Quando si è presentata l’opportunità di giocare per Reggio Emilia ero molto entusiasta; è sicuramente una società ben organizzata e con degli ottimi valori ».

Primo anno in Serie A2, classe 2003 Volpe militava nella Sere B monzese ma vanta anche grande esperienza con la Nazionale Italiana:

« È il primo anno che giocherò in A2, un campionato dove ogni anno il livello diventa sempre più alto e dove gli avversari sono sempre più forti. Mi aspetto una forte competitività tra le squadre iscritte al campionato, per vincere bisognerà lottare su ogni pallone. Penso che la mia esperienza formata nel corso di questi anni nei club e in Nazionale possa aiutarmi molto: cercherò di aiutare la squadra e la società a raggiungere buoni risultati . L’obiettivo che mi pongo per questa stagione è sicuramente quello di crescere ancora sotto l’aspetto tecnico, ma anche fisico. Potrò imparare molto dai ragazzi che giocheranno con me, non solo dai più esperti, ma anche dai giovani perché hanno già militato nelle serie più alte per diversi anni. Sono carico e motivato; non vedo l’ora di iniziare a giocare e di sentite il calore dei tifosi al palazzetto ».