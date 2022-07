Hanzic arriva a Santa Croce

SANTA CROCE (PISA) - La Kemas Lamipel S. Croce ha annunciato l'ingaggio del croato Tino Hanzic per il prossimo campionato di A2. Il giocatore, classe 2000, 198 centimetri di altezza, sarà lo straniero a disposizione di coach Mastrangelo e va a completare una batteria di posti quattro che già comprende capitan Colli e i nuovi Maiocchi e Favaro. Hanzic debutta nel massimo campionato croato con i colori dell’HAOK Mladost Zagreb, stagione 2017-18, per poi passare quasi immediatamente nella serie A francese, a Nizza. Nel 2019-20 lo sbarco in Italia, prima scelta dell’Avimecc Modica (A3). Con i siciliani un bel campionato: 18 gare giocate, 294 punti, un bel rendimento in tutti i fondamentali. Nell’annata successiva il passaggio a Ottaviano, ancora in A3, quindi, nella stagione passata, la prima interessante esperienza in A2, a Cantù. Al termine del torneo, Hanzic risulta essere il miglior posto quattro in assoluto per ricezioni perfette a set, secondo solo, in classifica generale, al libero di Ortona Pasquale Fusco. Una “macchinetta”, come si suol dire, capace anche di andare spesso a segno, come indicato dai 267 punti messi a terra, due meno di un “mostro sacro” come Botto e una decina in più del “mito” Cisolla.