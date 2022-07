Cattaneo è l'ultimo acquisto di Castellana

Nato a Pietra Ligure, 25 anni il prossimo 13 novembre, 192 centimetri in altezza, Cattaneo ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Motta di Livenza, mettendo assieme 27 presenze e 272 punti tra regular season e playoff e chiudendo il campionato in 23esima posizione tra i migliori realizzatori con una media di 11,3 punti a partita. In carriera Cattaneo ha giocato anche con Pineto e Cisano Bergamasco in serie A3, con Mondovì in serie A2 e con Torino in serie B.

«Arrivo a Castellana Grotte perché ritengo che possa essere una grande opportunità – ha commentato lo stesso martello di Pietra Ligure – Ho accettato la proposta di un club che da tanti anni è ai massimi livelli della pallavolo italiana. Ci aspetta un campionato di alto livello, ma sappiamo di poterlo affrontare con un roster che vede un ottimo mix di esperienza e freschezza. Lo scorso anno con Motta – ha precisato Cattaneo – è stata una scommessa vinta sia dal punto di vista personale che di squadra. Abbiamo raggiunto i playoff e abbiamo dimostrato di poter dire la nostra, anche singolarmente, in questa categoria. A me piace molto mettermi in gioco. Abbiamo un gruppo forte, ma il livello si è alzato parecchio. Ho accettato subito la chiamata della New Mater Volley – ha concluso lo schiacciatore ligure – perché si tratta assieme di una sfida e di una opportunità».

«Cattaneo è l’elemento perfetto per completare il reparto schiacciatori e per definire il roster a disposizione di coach Cannestracci – ha commentato il diesse della New Mater Volley, De Mori – Conosciamo le sue qualità e sappiamo quanto potrà darci in termini di talento ed entusiasmo. Abbiamo completato un organico pronto alle difficili sfide che ci attendono. L’obiettivo è quello di dare il massimo sempre per andare a giocare su tutti i campi e dire la nostra in tutte le partite».