La 2a giornata va in scena domenica

Forte dei massimo bottino raccolto a Ravenna nel match d’esordio, la Kemas Lamipel Santa Croce inaugura la stagione del PalaParenti ospitando la Pool Libertas Cantù, rimasta a mani vuote in casa nel derby lombardo e chiamata all’impresa nello scontro diretto n.11 con i toscani dopo averne vinti solo 3. I canturini, nella gara n. 100 di Aguenier in Italia, con Ottaviani e Preti vicini ai 2000 e ai 2500 punti, sfidano tre ex: Tino Hanzic, Matteo Maiocchi e Matheus Motzo (14 punti ai 1500 in Regular Season).

Domenica si gioca la terza sfida in Serie A tra la Delta Group Porto Viro e la Consoli McDonald’s Brescia, che si è aggiudicata gli unici due precedenti. I veneti sono caduti nettamente in Friuli all’esordio, mentre i Tucani, che ritrovano gli ex Giacomo Bellei e Riccardo Iervolino, si sono imposti 3-1 su Cuneo al debutto. Michele Luisetto, nel 2019/20 alla Delta Group, torna da rivale. Tra i padroni di casa Rocco Barone è a 2 block dai 500 in Regular Season, tra gli ospiti, in carriera, Andrea Galliani è a 10 attacchi punto dai 2500, Davide Esposito a 9 attacchi punto dai 1000.

Nono atto delle sfide tra Conad Reggio Emilia e Cave Del Sole Lagonegro, che in Emilia ritrova un fresco ex, Aleksander Maziarz. Il team lucano finora ha superato la Conad in tre occasioni, ma deve scongiurare la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo la beffa interna al tie break contro Vibo. Nel primo turno anche il sestetto reggiano si è reso protagonista di una maratona, chiusa dalla vittoria per 3-2 alla Kioene Arena con Motta. Da una parte Alberto Elia è a 3 block dai 500 in Regular Season, dall’altra Wagner Pereira Da Silva è a 3 ace dai 200 in carriera.

Umori opposti alla vigilia del settimo match tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Videx Yuasa Grottazzolina, con i calabresi in vantaggio per 4 a 2 nei precedenti. La squadra di casa, che accoglie gli ex Leonardo Focosi e Manuele Marchiani, scende in campo forte del tie break corsaro che ha fruttato 2 punti a Marsicovetere, mentre i marchigiani nel match dell’esordio interno hanno ceduto al fotofinish nel proprio impianto contro l’esperta New Mater. Tra i vibonesi Michele Fedrizzi è a 14 attacchi vincenti dalla quota dei 2000 in carriera.

L’Agnelli Tipiesse Bergamo si appresta all’esordio stagionale al PalaIntred contro i friulani della Tinet Prata di Pordenone, sconfitti in entrambi i due precedenti incroci. Gli orobici sono partiti con il piede giusto in Regular Season grazie al successo netto al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate contro Cantù nel derby regionale. Ottimo incipit di stagione anche per Prata, che nell’anticipo del 1° turno si è resa protagonista di un monologo contro Porto Viro davanti ai propri tifosi. Record in avvicinamento per Williams Padura Diaz, a 3 ace dai 300. Tra gli ospiti Simone Scopelliti è a 17 punti dai 1000. Carlo De Angelis, nel 2016/17 in forza agli orobici, torna in Lombardia da rivale.

Dopo il passo falso in avvio di stagione a Brescia, la BAM S. Bernardo Cuneo cerca conforto nei propri tifosi e in una sfida storicamente favorevole (en plein di 6 vittorie in 6 incroci) per rialzarsi in Regular Season. Al Palasport arriva la formazione veneta della HRK Motta di Livenza, che contro Reggio si è fermata sul più bello cedendo al tie break la prima sfida ufficiale della nuova stagione agonistica. In Regular season Nicholas Sighinolfi è a 3 muri vincenti dai 200, Alessio Acuti a 11 punti dai 500.

Nel posticipo delle 19.00 la BCC Castellana Grotte ospita la Consar RCM Ravenna per spezzare l’equilibrio negli 8 precedenti che raccontano di uno stallo perfetto (4-4). Carichi grazie al successo al tie break centrato nelle Marche, gli uomini di Jorge Cannestracci devono contenere la voglia di rivalsa dei romagnoli, in cerca di riscatto dopo la sconfitta per 3-1 incassata nel proprio quartier generale contro Santa Croce nel primo match. Nel roster degli ospiti Manuel Coscione è a 3 ace dai 300 in carriera.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA-

Domenica 16 ottobre 2022, ore 16.00

Kemas Lamipel Santa Croce – Pool Libertas Cantù Arbitri: Rolla, Marotta

Domenica 16 ottobre 2022, ore 18.00



Delta Group Porto Viro – Consoli McDonald’s Brescia Arbitri: Turtù Marco, Sessolo

Conad Reggio Emilia – Cave Del Sole Lagonegro Arbitri: Serafin, Jacobacci

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Videx Yuasa Grottazzolina Arbitri: De Simeis, Cavalieri

Agnelli Tipiesse Bergamo – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Bassan, Prati

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – HRK Motta di Livenza Arbitri: Santoro, Marconi

Domenica 16 ottobre 2022, ore 19.00



BCC Castellana Grotte – Consar RCM Ravenna Arbitri: Autuori, Vecchione



LA CLASSIFICA-



Tinet Prata di Pordenone 3, Agnelli Tipiesse Bergamo 3, Consoli McDonald’s Brescia 3, Kemas Lamipel Santa Croce 3, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2, BCC Castellana Grotte 2, Conad Reggio Emilia 2, HRK Motta di Livenza 1, Videx Grottazzolina 1, Cave del Sole Lagonegro 1, Consar RCM Ravenna 0, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 0, Pool Libertas Cantù 0, Delta Group Porto Viro 0.