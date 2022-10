Castellana ferma la capolista Bergamo

ROMA- Perde la vetta del campionato di A2 Maschile l’Agnelli Tipiesse Bergamo che non completa la rimonta sul campo della BCC Castellana Grotte e finisce per soccombere al tie break. Nelle altre tre partite della 5a giornata tutti successi interni per 3-1. Della Cave Del Sole Lagonegro sulla Pool Libertas Cantù, della Delta Group Porto Viro contro la Conad Reggio Emilia e della Consoli McDonald's Brescia sulla Kemas Lamipel Santa Croce.

TUTTE LE SFIDE-

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO - POOL LIBERTAS CANTÙ-

Trova tre punti importantissimi la Cave del Sole Lagonegro che si sblocca davanti al proprio pubblico e vince contro la Pool Libertas Cantù. Lascia un solo set agli ospiti: il terzo set in cui calano fisicamente e mentalmente gli uomini di Barbiero, che poi hanno la forza mentale di rimettersi in gara e reagire nel quarto.

Mister Barbiero sceglie di far giocare la solita diagonale composta da Izzo e Wagner, schiacciatori Armenante e Panciocco, al centro Bonola e Biasotto, libero El Moudden.

Dall’altra parte mister Debora per Cantù sceglie la diagonale Alberini Gamba, schiacciatori Preti e Ottaviani, al centro Mazza e Aguenier, libero Butti.

Inizia bene la formazione di casa che incassa un 3-0, Wagner infila anche un ace sul 5-1 e mister Denora chiama il tempo. E’ sempre l’opposto della Cave del Sole che porta i suoi sul 10-4 con un pallonetto, Biasotto poi trova un primo tempo sul 14-9. Cantù prova a guadagnare terreno sul 16-12, poi Gamba trova una diagonale che porta gli ospiti sul 16-14. Gli risponde dall’altra parte il solito Wagner è ed ancora +3. Armenante si incarica di un muro che blocca l’attacco di Ottaviani 20-16, ma anche il muro canturino si fa sentire e Preti e Aguenier bloccano Wagner sul 21-19. Mister Barbiero così chiama il tempo. Al rientro Panciocco rimette il +3 ma Preti trova l’ace del -1 Cantù (22-21). Due punti personali di Panciocco rimettono Lagonegro in avanti e la formazione di Barbiero si aggiudica il set.

Secondo set più equilibrato la Cave del Sole trascinata da Wagner tra il primo allungo sul 10-7. Ottaviani trova le diagonali del 14-12 poi è ancor l’opposto di Lagonegro a superare il muro ospite e mettere giù una diagonale che segna 15-12. Denora chiama il tempo al rientro è ancora la Cave del Sole a condurre 17-14 Le parallele di Wagner sono inesorabili 18-14. Armenante porta i suoi sul 20-16 ma il massimo vantaggio è siglato Panciocco 21-16. Arnemante trova un pallonetto sul 23-18, Izzo con un ace si guadagna il primo set point. E’ Bonola a chiudere il set per i biancorossi.

Nel terzo set arriva la reazione degli ospiti che si portano subito in vantaggio con Ottaviani sul 4-7 e poi Aguenier trova ancora un allungo sul 7-13. Conduce la formazione ospite che trova un muro-punto con Aguenier sul 11-17. Gamba in diagonale porta i suoi vicino alla fine del set 14-22. Armenante dagli otto metri la getta in out. Il muro di Cantù è decisivo per il set con uno score di 9 punti. Per la Cave del Sole si abbassa la percentuale di attacco che passa dal 70% del secolo set al 50% del terzo.

Quarto set inizia in parziale pareggio, Lagonegro con Wagner trova un ace sul 4-3, Aguenier rimette in parità sul 5-5. Ancora un punto a testa, Armenante trova un muro e poi un pallonetto è ancora Lagonegro avanti 11-10. E’ Wagner che trova il primo vantaggio del set per la Cave del Sole 12-10 con un ace. Si incarica dei suoi Armenante che trova un mani out e un ace per il 14-11, poi Bonola a muro è presente 15-12. Cantù trova un break sul 16-15 e Barbiero richiama i suoi, al rientro Wagner trova un mani-out sul 18-16 poi Cantù recupera lo svantaggio, bloccando proprio l’opposto biancorosso. Barbiero così rileva Wagner e inserisce Morgan Biasotto. Preti trova il 20-21 ma l’attacco di Armenante rivisto a video check decreta un tocco a muro e il punto del 21 pari. Panciocco mette a terra due palle pesanti 23-22. Il muro di Izzo-Bonola è il 24-23, poi Alberini manda in rete ed è l’esultanza generale del Palasport di Villa D’Agri.

I PROTAGONISTI-

Mario Barbiero (Allenatore Cave del Sole Lagonegro)- « E’ stata una bella gara abbiamo finalmente giocato con un pò di continuità in più. Siamo stati padroni del campo nei primi due set, nel terzo siamo calati dal punto di vista fisico ma siamo riuscita poi a rimetterci in carreggiata e a portare in porto il risultato ».

Francesco Denora (Allenatore Pool Libertas Cantù)- « L’approccio non è stato dei migliori: pur sapendo che loro avrebbero forzato sin da subito, dovevamo farci trovare pronti, e invece non lo abbiamo fatto. Ci serve da lezione. Poi, è normale che alcuni meccanismi non siano oliati al 100%: siamo una squadra in “costruzione” e dobbiamo essere bravi ad imparare in fretta. Quello che non accetto sono gli errori banali di superficialità: dobbiamo avere l’umiltà di capire che, soprattutto in questo momento, non possiamo permetterceli. Portiamo a casa il terzo set di alto livello a muro-difesa con un sideout preciso e senza sbavature. Concedimi una citazione per Dario Monguzzi: siamo felici per il suo rientro effettivo in campo. La sua dedizione al lavoro, dopo averne viste tante, è sicuramente un esempio per me e per i ragazzi ».

IL TABELLINO-

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO - POOL LIBERTAS CANTÙ 3-1 (25-22, 25-19, 16-25, 25-23)

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: Izzo 2, Panciocco 23, Bonola 8, Pereira Da Silva 21, Armenante 11, Biasotto M. 3, Di Carlo (L), El Moudden (L), Biasotto M. M. 0. N.E. Azaz El Saidy, Lecat, Mastrangelo, Orlando Boscardini. All. Barbiero.

POOL LIBERTAS CANTÙ: Alberini 2, Ottaviani 12, Mazza 3, Gamba 18, Preti 15, Aguenier 11, Gianotti 0, Butti (L), Compagnoni 0, Picchio (L), Galliani 0, Monguzzi 7. N.E. Rota, Rossi. All. Denora.

ARBITRI: Vecchione, Cavalieri.

NOTE - durata set: 28', 26', 24', 31'; tot: 109'.

BCC CASTELLANA GROTTE - AGNELLI TIPIESSE BERGAMO-

La Bcc Castellana Grotte batte al quinto set l'Agnelli Tipiesse Bergamo nella quinta giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Al Pala Grotte di Castellana cade la capolista lombarda: finisce 3-2 (25-23, 25-20, 21-25, 21-25, 15-13) per la formazione allenata da Jorge Cannestracci che è brava a conquistare i primi due set con un'ottima prestazione e a non uscire dalla partita dopo la seconda parte del match in cui Bergamo aveva quasi completato la rimonta. Dominante, invece, la prova dei gialloblù nel terzo tie break stagionale, il secondo in casa dopo quello sfortunato con Ravenna.

Paolo Luigi Di Silvestre è l'mvp con 23 punti, assieme a Matteo Zamagni e Luca Presta, rispettivamente 12 e 13 punti (69% in attacco, 1 ace e 2 muri per il primo, 73% in attacco e 2 muri per il secondo). Ottima la fase di ricezione della Bcc con Marchisio, Cattaneo e Di Silvestre oltre le medie stagionali.

Coach Cannestracci conferma la Bcc Castellana delle ultime settimane, senza l'infortunato Tiozzo: Jukoski in regia, Theo Lopes da opposto, Di Silvestre e Cattaneo martelli, Zamagni e Presta centrali, Marchisio libero.

Il Bergamo di coach Graziosi si presenta in campo con Jovanovic palleggiatore, Padura Diaz opposto, Mazzon e Cominetti schiacciatori, Copelli e Cioffi centrali, l'ex Toscani libero. Sempre fermo ai box Held.

Grandi difese, un paio di muri e tre di Di Silvestre: in avvio è 5-4 Castellana. Zamagni due volte dal centro e con mezzo ace (8-6), poi ancora Di Silvestre (11-8). Presta e sempre Di Silvestre per il 14-9. Mazzon rialza Bergamo, fortunato l'ace di Jovanovic: 15-11. È un primo set show, però, per il 9 in gialloblù: altri due per il 17-11. Sembra fatta, ma il muro di Copelli scuote l'Agnelli Tipiesse (18-13), Padura Diaz si accende all'improvviso (20-15), l'opposto ci mette anche parallela e due ace (21-19), Cominetti e Copelli per il pareggio (21-21). La Bcc si rianima (23-23), il muro di Jukoski e il primo tempo di Presta per il 25-23.

Inizia in equilibrio anche il secondo parziale: 6-7. Graziosi cambia Jovanovic con Catone: due di Theo e due di Padura per il 9-9. Punto a punto con Di Silvestre da una parte e Cioffi a muro dall'altra fino al 14-14. Cattaneo e Di Silvestre rompono l'equilibrio col primo break gialloblù: 17-15. Zamagni e Theo (ace) per il 20-17: la Bcc prova a scappare. Zamagni e Theo di nuovo per il 22-19: Bergamo costretto al time out. Il Pala Grotte spinge Castellana nel verso giusto: Cominetti sbaglia la battuta e Cattaneo stoppa Padura Diaz per il 25-20.

Reazione dell'Agnelli Tipiesse in avvio di terzo: 3-5 con due di Jovanovic a muro. Due anche per Presta, si scuote la Bcc: 8-10. Zamagni inchioda su ricezione perfettissima di Marchisio: 10-11. Padura Diaz, Copelli e Cominetti spingono avanti Bergamo: 13-16. La Bcc si rialza con Jukoski e Cattaneo: 15-17. Break e contro break sul gommato del Pala Grotte: Cominetti con diagonale ed ace per il 18-21. Di Silvestre riceve col petto e attacca in campo, Theo difende duro e Cattaneo chiude con la palletta: 20-22. Bergamo, però, non cede: muro di Padura Diaz e invasione Bcc per il 21-25.



Super partenza Bergamo con l'ace e il block out di Padura Diaz e due di Cioffi: 1-6. Time out Bcc, ma l'Agnelli Tipiesse resta davanti con Mazzon (3-9). Fuori Theo e dentro Carelli: Bergamo scappa sul 3-10. Pipe di Di Silvestre e muro di Carelli: la Bcc prova a non crollare (7-12) e mettere pressione con Di Silvestre in block out (12-15), il muro di Carelli (17-19) e i decibel del Pala Grotte (che non valgono punti, ma contano eccome). Check infinito sul 18-19: inizia un nuovo set. Presta e Padura Diaz per il 19-21, poi Jovanovic di prima dopo uno scambio infinito: 20-22. Il finale è tutto bergamasco: ace di Jovanovic e primo tempo di Copelli per il 21-25.



Si riparte con Theo: Padura Diaz e Zamagni per il 2-2 iniziale. Pipe di Di Silvestre e Cominetti per il 4-4, Cattaneo e ancora Cominetti per il 7-7. Di Silvestre a muro per il cambio di campo sull'8-7, Cominetti ancora in pipe per un nuovo pareggio sul 9-9. Glaciale Jukoski, freddissimo Mazzon: 10-10. Theo c'è nel momento più importante: diagonale e muro per il primo break (12-10). Copelli e Padura Diaz tengono Bergamo nel match (13-13), Presta accende la palla match del 14-13. Tocca Paolo Di Silvestre, probabilmente il migliore in campo, chiudere il 15-13.

IL TABELLINO-

BCC CASTELLANA GROTTE - AGNELLI TIPIESSE BERGAMO 3-2 (25-23, 25-20, 21-25, 21-25, 15-13)

BCC CASTELLANA GROTTE: Jukoski 3, Cattaneo 9, Presta 13, Lopes Nery 13, Di Silvestre 23, Zamagni 12, Marchisio (L), Carelli 1, Ndrecaj 0, Longo 0. N.E. De Santis, Sportelli. All. Cannestracci.

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Jovanovic 5, Mazzon 7, Copelli 10, Padura Diaz 25, Cominetti 22, Cioffi 6, Toscani (L), Pahor 0, Catone 0, Cargioli 0, Lavorato 0. N.E. De Luca, Held. All. Graziosi.

ARBITRI: Gasparro, De Simeis.

NOTE - durata set: 33', 28', 31', 31', 18'; tot: 141'.

DELTA GROUP PORTO VIRO - CONAD REGGIO EMILIA-

IL TABELLINO--

DELTA GROUP PORTO VIRO - CONAD REGGIO EMILIA 3-1 (25-18, 28-30, 25-20, 27-25) –

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 0, Sette 10, Sperandio 14, Krzysiek 18, Pierotti 12, Barone 9, Russo (L), Iervolino 0, Bellei 0, Zorzi 0, Maccarone 0. N.E. Lamprecht, Erati, Vedovotto. All. Battocchio.

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 4, Perotto 3, Elia 2, Cantagalli D. 3, Mariano 9, Volpe 3, Mian (L), Santambrogio 0, Torchia 0, Suraci 23, Cantagalli M. (L), Meschiari 8. N.E. Bucciarelli, Maziarz. All. Cantagalli.

ARBITRI: Toni, Cruccolini.

NOTE - durata set: 27', 45', 26', 39'; tot: 137'.

CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA - KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE-

Bella vittoria della Consoli Brescia nel match interno con la Kemas Lamipel Santa Croce. Parte col piede giusto la formazione di Zambonardi, spingendo in battuta nonostante la palla scotti in entrambe le metà campo in avvio. Tiberti può alternare i suoi attaccanti, tutti sul pezzo, con Abrahan trascinatore nella seconda frazione. Il terzo set è a due facce: la Consoli è protagonista del primo strappo che pare decidere la gara, ma subisce il ritorno dei Lupi, in crescita al servizio, solidi in difesa e con un Maiocchi indiavolato. Quarto parziale da brividi: una Kemas mai doma evoca lo spettro del tie-break, ma viene contenuta dalla giusta concentrazione che guida i Tucani ad una vittoria importante per il morale e per il prosieguo del girone.



Zambonardi conferma l’assetto standard in assenza di Bisi con Tiberti incrociato a Galliani, Abrahan a banda con Loglisci, al centro ci sono Candeli ed Esposito; Franzoni è il libero.

Mastrangelo sceglie Acquarone e Motzo, Maiocchi e Hanzic a banda, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro con Morgese libero.



Tiberti strappa con il primo turno al servizio (4-0) e i compagni lo seguono, tenendo sotto pressione la linea di attacco ospite che è costretta all’errore (8-3). Entrambe le squadre sentono la tensione: Maiocchi è il più convinto dei suoi e accorcia con un ace (12-10), ma Candeli in primo tempo e Gallo con un block che costa ad Hanzic il posto, riportano i Tucani a distanza di sicurezza (17-11). Due ace di Motzo e time out per Zambonardi, che rilancia i suoi: Abrahan riceve e attacca per il 23-18 e Brescia chiude sul 25-21.



Altra partenza buona: Abrahan fa male dalla linea di fondo e Loglisci gioca senza paura. Esposito assesta un buon block e un ace, costringendo Mastrangelo a rimettere dentro Colli per Hanzic (13-9). Monster block di Candeli, ma i Lupi stanno in scia con Maiocchi e Motzo. La pipe del cubano di casa e il muro del capitano infiammano il San Filippo (18-13), poi Loglisci travolge la ricezione ospite e tira la volata per il 25-20, conquistato nonostante un breve passaggio a vuoto nel finale.



Ricezione biancorossa in sofferenza e time out di Mastrangelo sul 4-1: la Consoli capisce che deve approfittare del momento e accelera con Gallo ed Esposito a muro (10-5). Acquarone trova un filotto al servizio e rosicchia tranquillità ai biancazzurri (10-9), poi Abrahan e Candeli ritrovano la rotta. L’efficacia in prima linea dei Lupi cresce e permette loro di impattare a 16 e di sorpassare, sfruttando il servizio e la convinzione di Maiocchi, autore di attacco e muro che valgono il 17-20. Tiberti e i suoi tornano alla pari, ma la zampata finale è di Compagnoni, cambio azzeccato al centro, che blocca Candeli per il 22-25.



Giochi riaperti e maggiore equilibrio: il block di casa tocca ma non sempre riesce a ricostruire le palle break; Esposito si vede in primo tempo e a muro (8-5), poi due stampate consecutive tolgono serenità. Si viaggia in parità fino a 16: i Tucani sbagliano qualcosa al servizio e regalano il sorpasso ai Lupi, che murano per il pericoloso 16-18. Niente panico: Loglisci piazza un doppio ace, dopo che Esposito ha firmato un muro pesantissimo, e Brescia torna sopra (21-18), eppure in un attimo sono due errori biancazzurri a rimettere tutto in discussione e a dare la carica a Motzo, autore del 22-23. Candeli mostruoso, stampa la pipe di Maiocchi e offre il match ball alle mani di Abrahan, che non sbaglia e, anzi, costringe Acquarone al gioco scontato su Motzo. Suo l’errore per il 26-24 che è una liberazione, come l’urlo del San Filippo!



I PROTAGONISTI-

Simone Tiberti (Consoli Mcdonald's Brescia)- « Siamo stati bravi a restare attaccati al match nel quarto set. La squadra risente dei meccanismi non perfetti che derivano dall’avere un attacco fuori ruolo, nonostante Gallo sia un grande giocatore e stia dando il massimo. L’importante oggi era portare a casa una vittoria e lo abbiamo fatto contro una squadra forte e fisica, che ha tante soluzioni capaci di crearci più di una difficoltà. Rispetto alla partita ‘sbagliata’ di domenica scorsa, stasera siamo entrati carichi in battuta e, quando i fondamentali funzionano, è anche più facile avere l’atteggiamento giusto ».

IL TABELLINO-

CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA - KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 3-1 (25-21, 25-20, 22-25, 26-24) –

CONSOLI MCDONALD'S BRESCIA: Tiberti 2, Gavilan 24, Candeli 7, Galliani 14, Loglisci 13, Esposito 7, Franzoni (L), Giani 0, Luisetto 0, Gatto 0. N.E. Bettinzoli, Sarzi Sartori, Scarpellini. All. Zambonardi.

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Acquarone 1, Maiocchi 19, Vigil Gonzalez 6, Motzo 24, Hanzic 2, Truocchio 1, Favaro 0, Compagnoni 3, Morgese (L), Colli 6. N.E. Loreti, Giovannetti, Arguelles Sanchez. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Colucci, Clemente.

NOTE - durata set: 29', 29', 31', 30'; tot: 119'

DELTA GROUP PORTO VIRO - CONAD REGGIO EMILIA-

La Delta Group Porto Viro batte 3-1 Reggio Emilia e la supera in classifica. Dopo un primo parziale dominato con un onnipotente Krzysiek, i ragazzi di Matteo Battocchio hanno perso ai vantaggi il secondo (sprecando tre palle set), ma sono riusciti a ritrovare il filo (e il cinismo) nel terzo e nel quarto grazie ad una convincente prova corale, come testimoniano i quattro giocatori che hanno chiuso in doppia cifra.

Lo starting players della Delta Group: al palleggio Garnica (uno degli ex di giornata) con Krzysiek opposto, Sette (alla prima da titolare) e Pierotti in posto quattro, Barone e Sperandio al centro, Russo libero. Reggio schiera Sperotto in diagonale con Diego Cantagalli (figlio maggiore del tecnico ospite), il brasiliano Perotto e Mariano (altro ex) schiacciatori, Volpe ed Elia in posto tre, il più piccolo della famiglia Cantagalli, Marco, come libero. Arbitrano il match Fabio Toni di Terni e Beatrice Cruccolini di Perugia.

La gara si accende subito con la sfida a distanza tra i bomber Krzysiek e Diego Cantagalli: ha la meglio il polacco, che con una micidiale serie dai nove metri porta avanti la Delta Group sul 10-5. Reggio fallosa e imprecisa in attacco, a metà frazione Luca Cantagalli ha già speso due time, quindi inserisce Suraci proprio al posto del figlio Diego. Il secondo opposto giallorosso ha un ottimo impatto sul match, dall’altra parte, però, Krzysiek è un treno in piena corsa (9 punti e 78% in attacco), semplicemente inarrestabile: 25-18, 1-0.

Delta Group ancora in fiducia al cambio campo, stavolta sale sugli scudi Sette: 4-0, time immediato per Luca Cantagalli. Arriva anche un block di Sperandio, tra gli ospiti esce Perotto per Meschiari (5-0). Reggio risorge aiutata dal check, che benedice l’ace di Elia e il contrattacco di Mariano, poi ci pensa super Suraci: sorpasso sull’8-9, primo time della serata per Battocchio. Le squadre da qui in avanti non si scollano più, con il finale che diventa così apoteosi dello spettacolo. Porto Viro è brava a salvarsi dal baratro e a mettere il naso davanti (dal 22-24 al 25-24, due block di Barone, in mezzo Pierotti), ma non abbastanza cinica per chiudere la contesa (tre palle set sciupate) e alla fine viene tradita dal suo attacco: 28-30, 1-1.

Terzo set, squadre che forse pagano lo sforzo del parziale precedente, sul menù una miriade di errori al servizio. Alla Delta Group bastano sostanzialmente tre murate per portare a casa la pagnotta: 18-16, Sperandio stoppa Mariano; 19-16, Sperandio si ripete su Volpe; 21-17, stavolta è Sette a frenare Suraci. Reggio sempre più incartata prova a cambiare regista (dentro Santambrogio), ma l’inerzia resta nerofucsia: 25-20, 2-1.

Quarto parziale, partono meglio gli ospiti (3-7), la Delta Group si affida a a Pierotti e Krzysiek (ace del 6-7) per risalire la china. Il polacco è tornato assoluto protagonista, nel bene e nel male, intanto Reggio, zitta zitta, abbozza la fuga: 11-14. Accorcia le distanze Sperandio in battuta, Pierotti di pura tenacia fa 15-16. La svolta è nell’aria, pasticcio emiliano, poi Sperandio fa un capolavoro a muro, 19-18. Reggio cambia la diagonale, Sette la castiga subito in contrattacco (21-19), sembra fatta ma Meschiari sfrutta la battuta di Diego Cantagalli per annullare le distanze (23-23). Porto Viro rischia di rivedere le streghe del secondo set (del resto, Halloween è dietro l’angolo), la prima palla match non va, la seconda nemmeno, alla terza Krzysiek fa esplodere il Palasport di via XXV Aprile: 27-25, 3-1 Delta Group.

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « Faccio i complimenti ai ragazzi perché ad un certo punto era molto più facile perderla che vincerla questa gara. Parliamo spesso di trovare situazioni di gioco anche quando le cose non sembrano andare bene e stasera l’abbiamo fatto, nonostante Reggio ci abbia messo veramente le corde. Ci siamo complicati la vita nel secondo e nel quarto set, sono aspetti su cui dobbiamo crescere, ma l’agonismo e la voglia di portare a casa il risultato non sono mai mancati ».

IL TABELLINO-

DELTA GROUP PORTO VIRO - CONAD REGGIO EMILIA 3-1 (25-18, 28-30, 25-20, 27-25)

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 0, Sette 10, Sperandio 14, Krzysiek 18, Pierotti 12, Barone 9, Russo (L), Iervolino 0, Bellei 0, Zorzi 0, Maccarone 0. N.E. Lamprecht, Erati, Vedovotto. All. Battocchio.

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 4, Perotto 3, Elia 2, Cantagalli D. 3, Mariano 9, Volpe 3, Mian (L), Santambrogio 0, Torchia 0, Suraci 23, Cantagalli M. (L), Meschiari 8. N.E. Bucciarelli, Maziarz. All. Cantagalli.

ARBITRI: Toni, Cruccolini.

NOTE - durata set: 27', 45', 26', 39'; tot: 137'



I RISULTATI-

Cave Del Sole Lagonegro - Pool Libertas Cantù 3-1 (25-22, 25-19, 16-25, 25-23)



BCC Castellana Grotte - Agnelli Tipiesse Bergamo 3-2 (25-23, 25-20, 21-25, 21-25, 15-13)



Consoli McDonald's Brescia - Kemas Lamipel Santa Croce 3-1 (25-21, 25-20, 22-25, 26-24)



Delta Group Porto Viro - Conad Reggio Emilia 3-1 (25-18, 28-30, 25-20, 27-25)



HRK Motta di Livenza - Videx Yuasa Grottazzolina 0-3 (23-25, 22-25, 20-25) Giocata ieri:



BAM Acqua S.Bernardo Cuneo - Consar RCM Ravenna 3-1 (25-19, 21-25, 26-24, 25-18) Giocata ieri:



Tinet Prata di Pordenone - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1-3 (18-25, 25-19, 19-25, 18-25) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 14, Agnelli Tipiesse Bergamo 13, BCC Castellana Grotte 11, Tinet Prata di Pordenone 9, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 8, Videx Yuasa Grottazzolina 8, Delta Group Porto Viro 8, Kemas Lamipel Santa Croce 7, Consoli McDonald's Brescia 7, Conad Reggio Emilia 6, Cave del Sole Lagonegro 5, Consar RCM Ravenna 4, Pool Libertas Cantù 3, HRK Motta di Livenza 2.



IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 05 Novembre 2022, ore 18.00



HRK Motta di Livenza - BCC Castellana Grotte



Sabato 05 Novembre 2022, ore 19.00



Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Kemas Lamipel Santa Croce



Domenica 06 Novembre 2022, ore 16.00



Conad Reggio Emilia - Agnelli Tipiesse Bergamo



Videx Yuasa Grottazzolina - Cave Del Sole Lagonegro



Domenica 06 Novembre 2022, ore 18.00



Pool Libertas Cantù - Tinet Prata di Pordenone

Consar RCM Ravenna - Consoli McDonald's Brescia

Domenica 06 Novembre 2022, ore 19.00



Delta Group Porto Viro – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo