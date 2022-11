Nella 6a prosegue il duello a distanza Vibo-Bergamo

ROMA- Nella sesta giornata di A2 Maschile, che si giocherà fra sabato 5 e domenica 6 novembre, continua il duello a distanza fra Vibo Valentia, in testa con un punto di vantaggio, e Bergamo che insegue ad un punto dopo la sconfitta al tie break sul campo di Castellana Grotte. I pugliesi sono in agguato a tre punti dalla vetta. Nella parte bassa deve ancora ingranare Motta, ultima a 2 punti dietro a Ravenna e Cantù.



Alle 18.00 di sabato si affrontano l’ultima della classe HRK Motta di Livenza e la BCC Castellana Grotte, terza a 3 punti dalla vetta. I padroni di casa cercano la prima vittoria, gli ospiti vengono dall’impresa interna al tie break con Bergamo. Il bilancio dei precedenti è di una vittoria a testa. In Veneto torna da rivale Claudio Cattaneo, lo scorso anno alla HRK. Tra i pugliesi c’è aria di record in Regular Season, con Paolo Di Silvestre a 13 attacchi vincenti dai 1000 e Luca Presta, 5 punti ai 1000.



Sempre sabato, alle 19.00, la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, unica formazione ancora imbattuta, ospita la Kemas Lamipel Santa Croce, ottava in classifica e in difficoltà con un solo punto raccolto nelle ultime tre giornate dopo un avvio di torneo con due successi. Nei precedenti è avanti per 7-4 il Club calabrese, in cui militano gli unici due ex della partita, Davide Candellaro e Michele Fedrizzi.



Domenica, alle 16.00, sul campo della Conad Reggio Emilia arriva l’Agnelli Tipiesse Bergamo, in cerca riscatto nella seconda trasferta di fila dopo la prima sconfitta stagionale al PalaGrotte nel tie break. Passo falso che è costato il primato agli orobici, intenzionati ad approfittare del momento no dei reggiani, reduci da tre sconfitte. Il team lombardo è avanti con 11 successi a 6. Al PalaBigi tornano 4 ex: Antonio Cargioli, Roberto Cominetti, Tim Held (pronto a rientrare dopo una problematica fisica), Williams Padura Diaz (9 attacchi vincenti ai 1500 in carriera). Nella Conad Romolo Mariano è a 9 punti dai 1500.



Alle 16.00 di domenica la Videx Yuasa Grottazzolina, che ha messo in cascina 8 punti, ospita la Cave del Sole Lagonegro, undicesima a quota 5 e a caccia dell’aggancio. Dopo un inizio di torneo in sordina, i marchigiani hanno centrato 3 successi, mentre domenica, in casa con Cantù, Lagonegro ha trovato la prima vittoria. Bilancio di 1-1 nei due precedenti. Nel 2016/17 Marco Cubito giocava con i lucani.



Domenica, alle 18.00, la Consar RCM Ravenna vuole migliorare il suo dodicesimo posto provvisorio sfruttando l’appuntamento casalingo inedito con la Consoli McDonald’s Brescia, che ha 3 punti in più dei romagnoli. I bresciani vengono dal successo casalingo con Santa Croce, e hanno nel roster l’ex Consar RCM Nicolò Candeli.



Alle 18.00, la Pool Libertas Cantù si misura con la Tinet Prata di Pordenone, battuta negli unici due precedenti. Penultimi e reduci da due sconfitte, i padroni di casa devono cambiare marcia, ma ricevono la quarta forza del torneo, che vuole rifarsi dopo lo stop interno con la capolista e ha dimostrato nel quarto turno a Santa Croce di poter dire la sua in trasferta. L’unico ex del match è Alessio Alberini, alla Tinet tre anni fa. Tra gli ospiti Manuel Bruno è alla gara n. 100 in carriera.



La 6a giornata si chiude alle 19.00 di domenica con la sfida inedita tra la Delta Group Porto Viro e la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, squadre a 8 punti. Alla seconda partita consecutiva tra le mura amiche e vittoriosi nell’ultimo turno con Reggio Emilia, i padroni devono reggere l’onda d’urto di una formazione che ha vinto le ultime due gare, ma è a secco in trasferta. Veneti avanti 3 a 2 nei precedenti. Tra gli ospiti Matteo Pedron è a 1 punto dai 500 in Regular Season, Nicholas Sighinolfi è a 10 punti dai 1000 in carriera. Tra i padroni di casa Marco Pierotti cerca l’attacco vincente n. 1500 in carriera.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA-