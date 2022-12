Bellia lascia Vibo dopo pochi mesi

L’atleta trevigiano, 22 anni compiuti domenica scorsa, era arrivato quest’estate a Vibo Valentia dopo due stagioni consecutive in Serie A3: nel 2020–2021 con la Delta Group Porto Viro conclusasi con la promozione in Serie A2 e nel 2021– 2022 con la Sol Lucernari Montecchio Maggiore contribuendo al raggiungimento di una tranquilla salvezza con il 6° posto.

Per tutto l’arco del girone d’andata, Matteo Bellia ha garantito il suo apporto quotidiano in allenamento, facendosi anche trovare pronto quando è stato chiamato in causa da coach Cezar Douglas.