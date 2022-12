Cuneo-Brescia apre la 1a di ritorno

L’unico anticipo è la sfida di venerdì 23 dicembre alle ore 20.00. Nonostante la sconfitta a Reggio Emilia, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo si è qualificata come ottava e ultima squadra nel ranking della Del Monte® Coppa Italia A2 con lasciapassare per la trasferta nella casa della capolista Vibo Valentia nei Quarti. Ora, però, i fari sono puntati sul confronto interno con la Consoli McDonald's Brescia, vittoriosa a Motta nell’ultimo turno e dodicesima in classifica. I piemontesi sono avanti 5 a 1 negli scontri diretti e schierano al centro l’unico ex della gara, il centrale Lorenzo Codarin.



Nell’unico precedente della sfida in programma alle 18.00 di lunedì 26 dicembre, nel girone di andata, la BCC Castellana Grotte ha espugnato il campo della Videx Yuasa Grottazzolina, che ora vuole prendersi la sua rivincita e sfida un ex, Marco Cubito. I pugliesi si avvicinano al match dopo la vittoria nel recupero della 9a di andata in casa contro Porto Viro, match che ha regalato il secondo posto in classifica alla BCC a fine girone di andata con pass per i Quarti di Del Monte® Coppa Italia A2 in casa, dove ritrova proprio Porto Viro. Sconfitta sul campo di Cantù nell’ultimo turno, la Videx Grottazzolina, è scesa al quinto posto e andrà a Bergamo nei Quarti di coppa.



In campo lunedì alle 18.00 Delta Group Porto Viro e Tinet Prata di Pordenone per il sesto scontro diretto, con i veneti avanti 4 a 1. Reduce dalla sconfitta al PalaGrotte nel recupero del 9° turno, la formazione di casa nell’ultima gara utile per il giro di boa non ha migliorato il suo settimo posto e in Coppa Italia tornerà a far visita proprio al sestetto pugliese. Gli ospiti, tagliati fuori dalla corsa al trofeo di categoria con la coccarda tricolore, devono rifarsi dopo il passaggio a vuoto nella tana di Lagonegro. Nel team veneto, l’attaccante slovacco Michal Petras cerca l’attacco vincente n. 500 in Regular Season ed è a 11 punti dai 700 in Italia.



In simultanea va in scena il derby lombardo tra la Agnelli Tipiesse Bergamo e la Pool Libertas Cantù, appaiate a 23 punti in classifica ed entrambe teste di serie in vista del primo turno della Serie A2 Credem Banca in programma giovedì 29 dicembre, gli orobici contro Grottazzolina, i canturini contro Santa Croce. Bergamo è reduce dalla maratona casalinga vinta al tie break contro la capolista Callipo, mentre i canturini si sono imposti per 3-1 contro la Videx. Sono tre gli ex del derby: Roberto Cominetti e Riccardo Copelli hanno vestito la maglia di Cantù in periodi differenti, Alessandro Preti nel 2019/2020 schiacciava per Bergamo.



Alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia è bastato 1 punto al giro di boa sul campo di Bergamo per centrare il titolo d’inverno, poi legittimato dalla vittoria nel recupero di mercoledì con Reggio. Il 29 dicembre (ore 20.00) il team calabrese beneficerà del turno casalingo contro Cuneo nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia A2. La capolista, che nel girone di andata ha vinto l’unico precedente con i lucani, affronterà con la solita fame il match di lunedì con la Cave Del Sole Lagonegro, penultima ma in crescita dopo il 3-0 sui rivali di Prata. Ben quattro ex nei roster: Lorenzo Piazza ha palleggiato a Lagonegro nel 2016/17, Stefano Armenante, Marco Izzo e Francois Lecat (2 punti agli 800 in carriera) hanno avuto esperienze a Vibo.



Esclusa dai Quarti di Del Monte® Coppa Italia la formazione detentrice del trofeo, la Conad Reggio Emilia, caduta in tre set nella tana della prima in classifica ma già esclusa nonostante i tre punti contro Cuneo nell’ultimo turno. Lunedì (ore 18.00) gli emiliani proveranno a centrare la quarta vittoria su quattro incroci contro l’HRK Motta di Livenza, in difficoltà per tutto il girone di andata con 5 punti globali in cascina, ma intenzionata a lottare in cerca di una ripresa anche grazie al mercato, che ha portato Acquarone e Pol alla corte di Zanardo, promosso head coach. Al tramonto della prima metà di stagione regolare, il sestetto ha vinto il secondo set contro i Tucani di Brescia riaprendo una gara complicata e illudendo i propri sostenitori, ma ha mancato l’appuntamento con il terzo set e ha perso il quarto, decisivo, seppur lottando. Nel 2020/21 Riccardo Mian vestiva la casacca di Motta.



Confronto n. 11, lunedì alle 18.00, tra Kemas Lamipel Santa Croce e Consar RCM Ravenna, con i romagnoli avanti 7-3 nel computo delle vittorie nei precedenti incontri con i Lupi. Sebbene fuori dalle teste di serie, i giganti toscani parteciperanno alla Del Monte® Coppa Italia A2 affrontando il primo turno in trasferta nella tana di Cantù. Fuori dai giochi i romagnoli, bruciati in volata per lo stop casalingo in 3 set con Porto Viro. Tre ex nei roster: Manuel Coscione si è trasferito alla Kemas a stagione in corso dopo aver iniziato l’annata con la Consar, mentre Martins Arasomwan e Natale Monopoli hanno rappresentato i colori santacrocesi a 10 anni di distanza l’uno dall’altro. Tra i padroni di casa Matheus Motzo prenota l’attacco vincente n. 1500 nelle stagioni regolari.



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA DI RITORNO-



Venerdì 23 dicembre 2022, ore 20.00-



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo - Consoli McDonald's Brescia Arbitri: Armandola, Cavicchi



Lunedì 26 dicembre 2022, ore 18.00-

BCC Castellana Grotte - Videx Yuasa Grottazzolina Arbitri: Autuori Enrico, Gasparro Mariano

Delta Group Porto Viro - Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Venturi Giuliano, Nava

Agnelli Tipiesse Bergamo - Pool Libertas Cantù Arbitri: Marotta, Serafin

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Cave Del Sole Lagonegro Arbitri: Cappello Gianluca, Spinnicchia

Conad Reggio Emilia - HRK Motta di Livenza Arbitri: Bassan Fabio, Cavicchi

Kemas Lamipel Santa Croce - Consar RCM Ravenna Arbitri: Prati Davide, Armandola



LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 29, BCC Castellana Grotte 24, Pool Libertas Cantù 23, Agnelli Tipiesse Bergamo 23, Videx Yuasa Grottazzolina 22, Kemas Lamipel Santa Croce 21, Delta Group Porto Viro 21, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 20, Consar RCM Ravenna 18, Tinet Prata di Pordenone 18, Conad Reggio Emilia 17, Consoli McDonald's Brescia 17, Cave del Sole Lagonegro 15, HRK Motta di Livenza 5.