Motta di Livenza, che colpo a Grottazzolina !

GROTTAZZOLINA (FERMO)- Colpo grosso dell’HRK Motta di Livenza, nell'anticipo della 5a di ritorno sul campo della Videx Yuasa Grottazzolina che riaccende la fiammella della speranza della squadra di Zanardo che, nonostante l’ultimo posto in classifica, dimostra di non aver mollato e di aver voglia di giocarsi fino alla fine le restanti possibilità di salvezza cercando fino all’ultimo di firmare un’impresa. Stasera Acquarone e compagni si sono ricompattati e proprio sulla diagonale tra l’esperto palleggiatore e l’opposto Cavasin hanno costruito la vittoria per 1-3 (15-25, 25-17, 27-29, 23-25) approfittando anche della serata non certo brillantissima della formazione marchigiana.

Coach Ortenzi scende in campo con: Marchiani in regia e Breuning opposto, Vecchi e Bonacic in posto quattro, Bartolucci e Cubito al centro e Giorgini libero.

Coach Zanardo può fare affidamento su Acquarone in regia e Cavasin opposto, Trillini e Acuti la coppia di centrali, Kordas e Pol in banda e Battista libero.

Parte fortissimo Motta nel primo parziale con il muro di Trillini per l’1-3, con il muro di Acuti poi i Biancoverdi doppiano Grottazzolina 4-8 mentre la diagonale stretta di Cavasin incrementa il vantaggio 7-13. Dopo l’ace di Kordas è costretto al time out coach Ortenzi 8-16, in parallela riescono a passare prima Pol e poi Cavasin il che significa 11-20. Non ci sono sorprese nel finale del primo periodo che è nettamente vinto dai leoni per 15-20.

Secondo set, la diagonale stretta di Cavasin vale il -3 13-10, ma basta poco alla Videx per mettere un importante vantaggio 15-10 tra se e i leoni. È sempre sotto i colpi di Cavasin, dai nove metri e dalla seconda linea che l’HRK può restare attaccata alla partita 17-14. L’infrazione di Kordas permette a Grottazzolina di toccare quota 20 con un ampio vantaggio 20-15, continua a viaggiare a vele spiegate sulla vittoria del set grazie al turno al servizio di Breuning che infatti riesce a chiudere il parziale con il punteggio di 25-17

Il mani out di Breuning regala il primo break di vantaggio ai padroni di casa 5-3, Cavasin anche da posto quattro riesce a trovare il diagonale vincente 9-6 e poi Kordas risponde con l’ace del -2 9-7. L’aggancio per i Biancoverdi è un ace dell’opposto con il numero 3 sulla schiena che non contento ne mette due di fila e porta avanti i suoi 12-13. Il nuovo vantaggio per Motta è una diagonale di Kordas 15-16, ma il +2 per l’HRK arriva con il “solito” Cavasin che si iscrive anche a muro 16-18. Kordas sul muro lavora benissimo e si guadagna il 21-23, Motta spreca i due set ball e il set si decide ai vantaggi 24-24 il muro di Trillini spegne l’entusiasmo casalingo ma fa lo stesso Bartolucci con l’ace 27-26. Cavasin si guadagna una slash che Pilotto mette a terra 27-28 poi di nuovo Cavasin sul muro casalingo ricava il 27-29.

Pol ripristina la parità sul 3-3 mentre l’attacco di Breuning impatta sul muro di Trillini per il 4-7 costringendo Grottazzolina al time out. Il pallonetto lungo di Kordas coglie impreparata la difesa di casa 5-9, Pilotto suona la carica in primo tempo ed è di nuovo +4 9-13. Lo scambio più lungo e intenso della partita se lo aggiudicano i Biancoverdi che sono stati attenti e generosissimi in difesa 11-16, Pol alza la voce anche quando si tratta di murare a uno che vuol dire 13-19. Grottazzolina non si fa per vinta e torna a -4 16-20 così giustamente coach Zanardo interrompe il gioco, ci pensa Cavasin in parallela a togliere le castagne dal fuoco 17-21. Con il servizio sbagliato la Videx regala tre match ball a Motta di Livenza che ne spreca due e poi festeggia sul 23-25

IL TABELLINO-

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA – HRK MOTTA DI LIVENZA 1-3 (15-25, 25-17, 27-29, 23-25)

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA: Marchiani 2, Vecchi 8, Bartolucci 12, Nielsen 29, Ferrini 0, Cubito 10, Romiti R. (L), Giorgini (L), Bonacic 13, Focosi 0. N.E. Leli, Romiti A., Minnoni, Pison. All. Ortenzi.

HRK MOTTA DI LIVENZA: Acquarone 2, Kordas 15, Trillini 12, Cavasin 26, Pol 6, Acuti 1, Santi (L), Battista (L), Pilotto 6. N.E. Bellanova, Secco Costa, Schiro. All. Zanardo.

ARBITRI: Bassan, Fontini.

NOTE – durata set: 21′, 22′, 31′, 31′; tot: 105′.

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 40, BCC Castellana Grotte 33, Kemas Lamipel Santa Croce 30, Agnelli Tipiesse Bergamo 29, Delta Group Porto Viro 28, Tinet Prata di Pordenone 28, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 25, Pool Libertas Cantù 25, Videx Yuasa Grottazzolina 24, Consar RCM Ravenna 24, Consoli McDonald’s Brescia 23, Conad Reggio Emilia 21, Cave del Sole Lagonegro 19, HRK Motta di Livenza 11.