Santa Croce ferma Vibo, successi per Bergamo e Cantù

ROMA - Nel sabato di A2 Maschile, che ha mandato in scena tre anticipi della 6a di ritorno , cade pesantemente la capolista Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, travolta in tre set sul campo di una scatenata Kemas Lamipel Santa Croce. Torna alla vittoria la Agnelli Tipiesse Bergamo, dopo due sconfitte consecutive, contro la Conad Reggio Emilia. Successo in trasferta della Pool Libertas Cantù che espugna il campo della Tinet Prata di Pordenone.

LE TRE SFIDE-

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA-

Una Kemas Lamipel Santa Croce in gran spolvero impone, dopo nove vittorie consecutive, di cui sei in Campionato e tre nella Coppa Italia alla Tonno Callipo Vibo nell’anticipo della sesta giornata del girone di ritorno, una sonora sconfitta Quella contro i Lupi biancorossi è stata la quarta sconfitta stagionale (tutte maturate fuori dal PalaMaiata) per la squadra guidata dal coach Cezar Douglas che comunque mantiene saldamente il comando della classifica. La formazione vibonese ha pagato oltremisura l’assenza del suo giocatore più rappresentativo, il fuoriclasse austriaco Paul Buchegger, il quale non ha recuperato a pieno dopo il piccolo problema muscolare che lo aveva costretto a lasciare il campo nella fase centrale del terzo set nella sfida contro i pugliesi di sabato scorso. Al suo posto è stato utilizzato nei primi due parziali il giovane Manuele Lucconi, mentre nel terzo set il tecnico brasiliano ha rimescolato nuovamente le carte spostando lo schiacciatore Nikola Mijailovic in posto -2 e inserendo Michele Fedrizzi in banda.

Dal canto suo, giocando una gara sopra le righe, la squadra di casa guidata dall’ex Vincenzo Mastrangelo è riuscita a vincere con pieno merito la contesa, trascinata da una prestazione brillante del posto-2 italo-brasiliano Matheus Motzo, top scorer del match con 21 punti (con 6 ace e 4 muri vincenti). Nessuno tra le file giallorosse ha raggiunto la doppia cifra.

Nonostante la quarta sconfitta stagionale, la squadra del Presidente Pippo Callipo ha ancora un margine più che rassicurante sulla vicecapolista BCC Castellana Grotte (che domani affronterà in casa il fanalino di coda Motta di Livenza) e sulla terza forza del torneo Santa Croce.

IL TABELLINO-

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 0, Maiocchi 11, Vigil Gonzalez 4, Motzo 21, Colli 6, Truocchio 11, Loreti (L), Compagnoni 0, Morgese (L), Arguelles Sanchez 1, Hanzic 0. N.E. Favaro, Giovannetti. All. Mastrangelo.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Orduna 0, Terpin 9, Candellaro 6, Lucconi 5, Mijailovic 6, Tondo 9, Cavaccini (L), Fedrizzi 3, Tallone 2, Piazza 0. N.E. Carta, Balestra, Belluomo, Buchegger. All. Douglas.

ARBITRI: Papadopol, Nava.

NOTE – durata set: 29′, 26′, 27′; tot: 82′.

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO – CONAD REGGIO EMILIA-

L’Agnelli Tipiesse Bergamo dà un calcio alla fase opaca e piega Reggio Emilia con forza, verve e qualità. Tre caratteristiche per sigillare la pratica con un rotondo 3-0. I numeri inquadrano con estrema precisione la serata: 59% offensivo, 11 muri (a 4), Held miglior realizzatore con 16 punti (71%) e Cargioli Mvp con 11 palloni a terra, 5 muri e 86%.

L’Agnelli Tipiesse comincia focalizzata esattamente come chi sa che non può e non deve concedere nulla agli avversari. Anche per cancellare il brutto 1-3 dell’andata. Ma per quello e molto altro Held approccia con il piglio di chi vuole addentare la preda (6, 71% in attacco). Suoi i cambi di passo più rilevanti (5-2, 14-7, 16-8 e 18-12), benissimo anche lo start di Cargioli che chiude con il 100% e due muri. In una sorta di alternanza tra gli attaccanti di palla alta, nel secondo parziale sono Padura Diaz ed il quarto ex Cominetti ad alzare il volume insieme in un complesso che in pratica commette i suoi 7 errori esclusivamente al servizio. Questo la dice lunga sull’efficacia offensiva dei nostri che si palesa con un 65% globale ed il “trio delle meraviglie” che si equivale (5 palloni a terra a testa) con percentuali da urlo: l’italo-cubano al 75%, i compagni al 100%. Con una resa così basta dare solo un piccolo saggio della progressione verso il 2-0: 12-8 di Held, 16-10 di Cominetti mentre da quota 20 in monologo è di Padura Diaz. Siccome anche Cargioli è in serata di grazia, il centrale si riprende la scena con una costanza da applausi fino alla doppia cifra (10-7). Il direttore d’orchestra Jovanovic, naturalmente, non vuole essere da meno e mette la sua griffe nel tabellino con il tocco del 13-9. Held non abbassa i giri e ripristina il + 4 (17-13), ma Reggio – aggrappandosi a Cantagalli, dopo aver cambiato Sperotto con Santambrogio – tenta la risalita affidandosi al servizio di Mian (ace ed attacco di Mariano per il 20-19). I rossoblù però non si fanno riagguantare, pur tornati a + 1, visto che Jovanovic ristabilisce il break (23-21) e Padura Diaz chiude il discorso a tripla mandata.

IL TABELLINO-

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO – CONAD REGGIO EMILIA 3-0 (25-18, 25-18, 25-22)

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Jovanovic 3, Held 16, Cargioli 11, Padura Diaz 14, Cominetti 10, Copelli 3, Pahor 0, Toscani (L). N.E. De Luca, Catone, Baldi, Cioffi, Lavorato, Mazzon. All. Graziosi.

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 1, Mian 9, Elia 4, Cantagalli D. 16, Mariano 8, Volpe 1, Cantagalli M. (L), Santambrogio 1, Suraci 0. N.E. Torchia, Bucciarelli, Caciagli, Meschiari, Perotto. All. Cantagalli.

ARBITRI: Venturi, Prati.

NOTE – durata set: 27′, 25′, 29′; tot: 81′.

TINET PRATA DI PORDENONE – POOL LIBERTAS CANTÙ-

Il Pool Libertas espugna il PalaPrata battendo 3-1 i padroni di casa della Tinet al termine di più di due ore di autentica battaglia sportiva. Le due squadre non si sono risparmiate, e hanno dato vita ad una partita combattuta punto su punto, con azioni lunghe, difese e coperture da entrambi i lati del campo. Alla fine l’hanno spuntata i ragazzi di Coach Francesco Denora, che con questi tre punti staccano in classifica proprio i friulani.

Coach Francesco Denora schiera Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Giuseppe Ottaviani e Alessandro Preti in banda, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier al centro, e Luca Butti libero. Coach Dante Boninfante risponde con il figlio Mattia al palleggio, la new entry Simon Hirsch opposto, Luca Porro e Michal Petras schiacciatori, Simone Scopelliti e Nicolò Katalan centrali, e Carlo De Angelis libero.

Nel primo set il Pool Libertas parte subito a razzo, e Coach Dante Boninfante ferma il gioco (1-4). Al rientro in campo un tocco di seconda di Mattia Boninfante riporta sotto la Tinet (5-6). Un attacco di Porro ed è parità a quota 7. Preti mura Hirsch per il +2 (9-11), e Gamba mette a terra l’attacco del +3 (10-13). Una pipe di Petras permette a Prata di pareggiare a quota 13, Alberini mura Porro per il nuovo +2 esterno (13-15), ma Katalan mura Aguenier per la nuova parità a quota 15. Il turno al servizio di Alberini manda Cantù a +4, e Coach Boninfante chiama il suo secondo time-out (16-20). Gamba mette a terra la palla del +5 (18-23), ma il turno al servizio di Hirsch e un’invasione di Alberini riportano sotto i friulani, con Coach Denora che ferma tutto (22-24). Al rientro in campo una pipe di Petras sembra riaprire il parziale (23-24), ma un’invasione di Scopelliti lo chiude a favore dei canturini (23-25).

Anche nel secondo set il Pool Libertas parte subito avanti, con Coach Boninfante che vuole parlarci su (0-4). Al rientro in campo è un’altra Tinet che, lottando palla su palla, torna sotto (4-5), e pareggia a quota 8 con un ace di Hirsch. Si prosegue con le due squadre appaiate nel punteggio, e nessuno strappo fino al turno in battuta di Hirsch che ribalta la situazione (15-14). Gamba riporta subito il pallino del gioco dalla parte di Cantù (15-16), ma Porro lo rimette dalla parte dei suoi (17-16). Al rientro in campo dopo il time-out di Coach Denora, Preti riporta avanti Cantù (18-19), ma Porro guida i suoi al +2, con il Coach canturino che ferma tutto (21-19). Al rientro in campo i friulani continuano la loro marcia, e chiudono il parziale con Katalan (25-21).

A inizio terzo set il Pool Libertas prova a scappare (3-5), ma Hirsch riporta avanti i suoi (7-6). Un attacco out dell’opposto tedesco ribalta di nuovo tutto (8-9); un ace di Monguzzi e un attacco di Aguenier convincono Coach Boninfante a fermare il gioco (10-13). Al rientro in campo Prata di Pordenone torna subito sotto aiutata da un errore in attacco di Aguenier (12-13). E’ lo stesso centrale francese a murare Katalan per il nuovo +3 esterno (13-16). Porro attacca fuori la pipe e Coach Boninfante chiama il suo secondo time-out (14-18). Porro attacca di nuovo out, e Cantù allunga (17-22), ma è lo stesso schiacciatore ligure ad accorciare le distanze, e Coach Denora ferma tutto (20-22). Si torna a giocare: Porro mura Gamba (21-22), Aguenier mette a terra una palla vagante (21-24), e Preti chiude il parziale (22-25).

Nel quarto set è la Tinet a lanciarsi subito avanti, con Coach Denora a fermare il gioco dopo un ace di Boninfante (6-2). Al rientro in campo un muro di Hirsch su Preti lancia i padroni di casa sul +5 (7-2), ma il turno al servizio di Aguenier, chiuso da un ace, riporta sotto i suoi (9-8). Un punto dai nove metri di Alberini, ed è sorpasso esterno (10-11), Gamba mura Porro, e Coach Boninfante vuole parlarci su (11-13). Al rientro in campo Ottaviani continua a picchiare dai nove metri, e il Pool Libertas allunga ancora, con Coach Boninfante a chiamare il suo secondo time-out (11-16). Lo schiacciatore laziale di Cantù lascia la zona di battuta al termine del parziale di 0-7 che sembra chiudere il set (11-18). Complice qualche disattenzione di troppo dei canturini, i friulani rosicchiano qualche punto, sembrano riaprire il parziale, e Coach Denora ferma tutto (17-21). Al rientro in campo Aguenier sale in cattedra, e un attacco out di De Paola consegna set e match ai canturini (17-25).

I PROTAGONISTI-

Francesco Denora (Allenatore Pool Libertas Cantù)- « Questa vittoria è un gran colpo: in un campo hanno vinto solo le prime due, quindi possiamo dire di aver fatto qualcosa di straordinario. Dimostra la nostra continua crescita tecnica e di personalità, e dice al campionato che Cantù c’è ancora, e che vuole continuare a togliersi tante soddisfazioni ».

IL TABELLINO-

TINET PRATA DI PORDENONE – POOL LIBERTAS CANTÙ 1-3 (23-25, 25-21, 22-25, 17-25)

TINET PRATA DI PORDENONE: Boninfante 5, Porro 16, Katalan 12, Hirsch 15, Petras 13, Scopelliti 7, De Paola 0, De Angelis (L), Bortolozzo 4, Baldazzi 0. N.E. Gambella, Gutierrez, De Giovanni, Pegoraro. All. Boninfante.

POOL LIBERTAS CANTÙ: Alberini 3, Ottaviani 7, Monguzzi 9, Gamba 25, Preti 12, Aguenier 12, Butti (L), Picchio 0, Compagnoni 0. N.E. Galliani, Gianotti, Mazza. All. Denora.

ARBITRI: Jacobacci, Clemente.

NOTE – durata set: 34′, 33′, 34′, 30′; tot: 131′.

I RISULTATI DEGLI ANTICIPI DELLA 6a DI RITORNO-

Kemas Lamipel Santa Croce – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-0 (25-23, 25-20, 25-17)

Agnelli Tipiesse Bergamo – Conad Reggio Emilia 3-0 (25-18, 25-18, 25-22)

Tinet Prata Di Pordenone – Pool Libertas Cantù 1-3 (23-25, 25-21, 22-25, 17-25)

IL PROGRAMMA DI DOMANI-

Ore 17.00-

BCC Castellana Grotte – HRK Motta di Livenza Arbitri: Di Bari, Chiriatti

Ore 18.00-

Cave Del Sole Lagonegro – Videx Yuasa Grottazzolina Arbitri: De Simeis, Gasparro

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro Arbitri: Selmi, Santoro

Consoli McDonald’s Brescia – Consar RCM Ravenna Arbitri: Merli, Pristerà

LA CLASSIFICA-

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 43, BCC Castellana Grotte 36, Kemas Lamipel Santa Croce 36, Agnelli Tipiesse Bergamo 32, Delta Group Porto Viro 31, Pool Libertas Cantù 31, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 28, Tinet Prata di Pordenone 28, Videx Yuasa Grottazzolina 24, Consar RCM Ravenna 24, Consoli McDonald’s Brescia 23, Conad Reggio Emilia 21, Cave del Sole Lagonegro 19, HRK Motta di Livenza 11

Una partita in più: Kemas Lamipel Santa Croce, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Agnelli Tipiesse Bergamo, Conad Reggio Emilia, Tinet Prata Di Pordenone, Pool Libertas Cantù