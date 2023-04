PORTO VIRO (ROVIGO)- Matteo Battocchio, già sospeso dall'incarico di primo allenatore nonostante il brillante terzo posto conquistato in Regular Season e sostituito da Vincenzo Mastrangelo per i Play Off, ha deciso, in accordo con la società rodigina di rescindere definitivamente il contratto. Nella nota diramata dalla società i ringraziamenti al tecnico torinese per l'opera svolta in questi mesi alla guida del team.