Cantù batte ed elimina Castellana Grotte

CANTU’ (COMO)- Una travolgente Pool Libertas Cantù supera con autorevolezza per 3-0 (25-21, 25-22, 25-14) la Bcc Castellana Grotte in Gara 3 dei quarti Play Off e si qualifica per la Serie semifinale dei Play Off Promozione dove troverà l’Agnelli Tipiesse Bergamo. Bella prestazione per la squadra di Denora mentre quella di Barbone ha fatto un passo indietro rispetto a Gara 1 e Gara 2, entrambe terminate al tie break, giocando una partita sotto tono e molto fallosa.

Gara sempre in salita per la formazione allenata da Giuseppe Barbone che, nei primi due set, è stata brava a reagire con determinazione ai break canturini ma non è mai riuscita a trovare lo spunto per completare la rimonta. Meno equilibrato, invece, il terzo parziale che è servito soprattutto a sancire il passaggio del turno della Pool Libertas e l’eliminazione della Bcc.

Esplosiva in battuta e poco fallosa in generale (10 ace alla fine e solo 6 errori tra attacco e ricezione), Cantù ha messo in mostra anche un Kristian Gamba ancora top scorer dell’incontro (con 20 punti) e un Alberini lucidissimo. Per Castellana il solo Theo Lopes in doppia cifra con 12 punti.

Coach Francesco Denora schiera Alessio Alberini in cabina di regia, Kristian Gamba opposto, Giuseppe Ottaviani e Alessandro Preti in banda, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier al centro, e Luca Butti libero. Coach Giuseppe Barbone coneferma Giuseppe Longo al palleggio, con Theo Fabricio Lopes Nery opposto, Claudio Cattaneo e Paolo Luigi Di Silvestre schiacciatori, Matteo Zamagni e Luca Presta centrali, e Andrea Marchisio libero.

Due di Gamba per il 5-3 iniziale, poi tre di Zamagni e due di Monguzzi: 8-6. Cantù allunga con Preti, Castellana rientra con Presta: 10-9. La Bcc impatta (12-12) con Di Silvestre, la Pool Libertas scappa di nuovo con Gamba e l’ace di Preti: 15-12. Tre di Cattaneo e due di Gamba per il 19-17. Cantù resta davanti ancora con Gamba (21-19), Castellana ci prova con Zamagni (22-21), ma è sempre l’opposto valdostano della Pool Libertas a metterne altri due per il 24-21. L’ace di Alberini chiude il primo set: 25-21.

L’ace di Monguzzi apre il set (2-0). Break Bcc con tre di Theo (3-5), contro break Pool Libertas con Aguenier e Preti: 7-5. Castellana prova a rientrare, ma Preti in block out e Ottaviani con l’ace spingono Cantù sul 12-9. L’ace di Theo spezza il parziale, due volte Ottaviani per il 18-15. Barbone inserisce Jukoski e Carelli, proprio il 14 gialloblù firma il 19-18. Cantù si appoggia ancora ad Ottaviani (20-18) e accelera nel finale: Gamba (due di fila) e Monguzzi (con l’ace) per il 23-19. La Bcc torna sul 23-21, ma è sempre Gamba a firmare con un pallonetto il 25-22.

Tiozzo (per Di Silvestre) e De Santis (in difesa) sono le soluzioni di coach Barbone: due di fila dal capitano Bcc (2-3). Aguenier la ribalta subito (6-5), il muro di Monguzzi e l’ace di Ottaviani valgono un break pesantissimo: 11-8. Il triplo ace di Gamba che vale il 18-10 è una sentenza sul passaggio del turno. La Bcc paga in termini di entusiasmo, sempre Gamba con Aguenier e Ottaviani per il 22-13. Il muro di Jukoski è l’ultimo spunto di Castellana, l’ace di Alberini e il muro di Monguzzi chiudono il 25-14.

Francesco Denora (Allenatore Pool Libertas Cantù)- « Nonostante sia finita 3-0, anche questa partita è stata complicata, come il resto della serie. Sapevamo che Castellana Grotte era un avversario difficilissimo, e non eravamo felicissimi di incontrarli. Però usciamo da questa serie molto soddisfatti, siamo riusciti a ri-ribaltare il fattore campo. Oggi i primi due set sono stati molto combattuti, e quello ce l’aspettavamo. Nel terzo sicuramente ha influito la stanchezza ».

POOL LIBERTAS CANTÙ – BCC CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-21, 25-22, 25-14)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Alberini 4, Ottaviani 10, Monguzzi 8, Gamba 20, Preti 12, Aguenier 9, Butti (L), Gianotti 0. N.E. Picchio, Galliani, Compagnoni, Mazza, Carucci. All. Denora.

BCC CASTELLANA GROTTE: Longo 0, Cattaneo 8, Presta 6, Lopes Nery 12, Di Silvestre 6, Zamagni 6, Marchisio (L), Tiozzo 3, Carelli 1, Jukoski 0. N.E. De Santis, Ndrecaj, Sportelli. All. Barbone.

ARBITRI: Serafin, Gasparro.

NOTE – durata set: 27′, 30′, 26′; tot: 83′.