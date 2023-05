Play Off: Bergamo in finale, netta vittoria in Gara 3 contro Cantù

BERGAMO- Completa la rimonta l'Agnelli Tipiesse Bergamo che vince anche Gara 3 andando a vincere al Pala Francescucci in tre set 0-3 (20-25, 13-25, 16-25) ed eliminando dalla corsa alla promozione la Pool Libertas Cantù che su questo stesso campo aveva vinto Gara 1. Per la squadra di Morato è il remake di quanto avvenuto nella stagione 2019 quando in semifinale aveva eliminato la stessa avversaria. Quattro anni di attesa per tornare a giocare l'atto decisivo per la promozione.

Prova sontuosa degli orobici, sa squadra, da gruppo ritrovato anche per enorme merito del tandem Morato-Redaelli. Con qualità, forza e fame. E con numeri che lasciano poco spazio all’interpretazione (55% in attacco contro 41, 51% in ricezione contro 38). C’era la fuoriserie Piacenza (con Riccardo Copelli, ma anche con Fei, Paris e Sabbi), ci sarà Vibo Valentia del grande ex Jernej Terpin, dominatrice della Regular Season e già vincitrice di Coppa Italia e Supercoppa. Ora come allora, peraltro, Alessandro Tondo dall’altra parte della rete.

Bergamo impiega solo pochi minuti per prendere le misure al match, il toco tempo necessario per mette a fuoco: Jovanovic aggancia a 9, Gamba prima sbaglia poi viene ipnotizzato da Cargioli (11-14). Le redini solo saldissime, a renderle ancor più tali è un turno dai nove metri di Pahor (15-21) con contestuale bella mostra di tutta la gamma. Una piccola flessione che sistema Copelli prima del finale a tutto attacco nel vero senso della parola: Padura Diaz, ace di Cominetti e 1-0 con Held. L’opposto italo-cubano già spietato in partenza diventa indomabile con una serie dai nove metri – impreziosita da due ace consecutivi – che regala lo 0-6, giusto per mettere le cose in chiaro. Per ripristinare il + 6 ci vuole un altro servizio di Cominetti (9-15) che costringe Denora al time out. Poi il capitano in pipe punge con il + 7 (11-18). Il Pool Libertas fa ricorso alla panchina, a cui Padura Diaz (6 punti, 80%!) dà il benvenuto con il + 10 (11-21) poi immancabile il “cecchino” Held che piazza l’ace del 24 e consente una ricostruzione che Cargioli piazza direttamente nel manuale dell’attacco dal centro. Il manuale prosegue anche nel terzo con il muro che va a sgretolare le residue forze di un’avversaria strepitosa, alla piazza d’onore in regular season e finalista di Supercoppa. Ma il tornado prosegue e ha il numero 7 con un block dietro l’altro (12-4 il computo conclusivo), con inizio sul 12-17. Qualcosa che più che leggerlo, va visto e rivisto. Anche perché un’altra botta era già arrivata sul 4-8 con il muro a uno di Held su Gamba. In una serata del genere non ci sono però graduatorie di merito: da Jovanovic in cattedra e capace di esaltare tutta la batteria offensiva, a Toscani in versione “swiffer” senza scordare le “alternative” sempre pronte a dare il loro irrinunciabile contributo. Perché se Bergamo è in finale lo deve al collettivo. Capace di superare i momenti complessi e di regalarsi qualcosa che resterà a lungo impresso nella memoria.

I PROTAGONISTI-

Francesco Denora (Allenatore Pool Cantù)- « Dispiace un po’ chiudere la stagione con una partita così, però niente da dire ai ragazzi: ci hanno provato fino alla fine anche se magari non sembrava. Magari siamo arrivati un po’ stanchi mentalmente più che fisicamente. La serie Play Off è stata molto lunga e ci ha portato via tante energie nervose. Loro sono stati più bravi a farsi trovare pronti, li abbiamo subiti molto fisicamente, però dobbiamo essere molto orgogliosi del percorso fatto in questa stagione, di quello che abbiamo creato e della qualità che abbiamo espresso. Comunque c’è da sottolineare che questa squadra dal primo giorno in cui è stata al completo ha disputato un campionato di altissima fascia, cosa insperata. E poi abbiamo riempito il palazzetto, e questa è una delle vittorie più belle! ».

IL TABELLINO-

POOL LIBERTAS CANTÙ – AGNELLI TIPIESSE BERGAMO 0-3 (20-25, 13-25, 16-25)

POOL LIBERTAS CANTÙ: Alberini 3, Ottaviani 3, Monguzzi 7, Gamba 13, Preti 7, Aguenier 6, Butti (L), Picchio 0, Galliani 0, Gianotti 0, Compagnoni 0. N.E. Melli Martini, Carucci, Mazza. All. Denora.

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO: Jovanovic 2, Held 13, Cargioli 10, Padura Diaz 16, Cominetti 11, Copelli 7, Pahor 0, Toscani (L). N.E. De Luca, Catone, Baldi, Cioffi, Lavorato, Mazzon. All. Morato.

ARBITRI: Brunelli, Clemente.

NOTE – durata set: 30′, 23′, 25′; tot: 78′.