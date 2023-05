Festa grande al Pala Maiata: Vibo torna in Superlega

VIBO VALENTIA- Superando 3-0 (25-18, 25-17, 25-18) in Gara 3 l’Agnelli Tipiesse Bergamo la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia chiude trionfalmente in tre partite, vinte tutte con il massimo scarto, la serie di Finale scudetto e festeggia il ritorno in Superlega dopo un solo anno di purgatorio in A2. Senza storia la partita di stasera con Orduna e soci che hanno sempre tenuto in pugno le redini del gioco e la squadra di Morato che ha capito ben presto che era impossibile contrastare la superiorità dei giallorossi i quali, trascinati dal fantastico pubblico del Pala Maiata, hanno dominato sin dalle prime battute del match.