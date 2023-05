Grattazzolina mette in seconda linea Andrea Marchisio

GROTTAZZOLINA (FERMO)- Il nuovo libero della Videx Yuasa Grottazzolina è un nome importante nel panorama del volley nazionale. Stiamo parlando dell'esperto trentatreenne Andrea Marchisio , i cui trascorsi in Superlega ed A2 sono davvero importante. Nell'ultima stagione Andrea ha difeso i colori di Castellana Grotte ma ancor prima aveva trascorso cinque anni a Civitanova Marche piazza nella quale ha conquistato una Champions League, un mondiale per club, tre scudetti e due Coppe Italia.

LA CARRIERA-

Le Marche nel destino. Dall’esordio con Loreto (2011/12) passando per il Club Italia, Siena e Tuscania (2014/15 e 2016/17) fino alla più recente esperienza in Puglia, quella che sta nascendo sarà per lui la settima stagione in serie A2. Qualità e temperamento fuori discussione, come testimoniano i numeri della passata edizione: 25 partite giocate, 99 set disputati, 41,40% di ricezioni perfette (l’unico a superare il tetto del 40% insieme al cuneese Simone Parodi, secondo col 40,24%) ed un 6,36 di media ponderata che gli hanno conferito lo scettro di miglior ricevitore del campionato. Dati che fanno venire l’acquolina in bocca a Marchiani e compagni. Dodici mesi fa il ritorno in A2 con la maglia di Castellana Grotte per rimettersi in gioco, oggi l’approdo agli ordini di coach Massimiliano Ortenzi per alimentare il progetto grottese e scrivere un nuovo capitolo.

LE PAROLE DI ANDREA MARCHISIO-

Ho scelto Grottazzolina perché è una società con la sua storia e punta a costruire una squadra ambiziosa. Mi ha cercato e voluto fortemente e questo per un atleta è sempre motivo di soddisfazione.”

Proprio all’esordio della stagione appena conclusa Marchisio affrontò la Videx Yuasa al PalaGrotta, pregustando un assaggio di quella che da oggi sarà la sua nuova casa:

« Quando ci siamo affrontati alla prima giornata di campionato mi hanno colpito il calore e la spinta del pubblico – ha aggiunto il nuovo libero grottese –. Mi aspetto di vederlo riempire nuovamente il palas anche dal prossimo anno perché avremo come sempre bisogno del loro appoggio. Sono molto carico ed entusiasta per questa avventura. Non vedo l’ora di vestire questa maglia ».