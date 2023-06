Brescia annuncia Cominetti e Ghirardi

BRESCIA - Roberto Cominetti è certamente in crack per la serie A2 Maschile. Negli ultimi tre anni il veniseienne schiacciatore ha disputato tre finali promozione con con Taranto, Reggio Emilia e Bergamo. Da oggi è un giocatore della Gruppo Consoli Brescia.

Instradato dal Volley Monza, è cresciuto nelle file di Cantù, dove lo ha allenato per due anni anche suo padre Luciano. Dopo un rapido passaggio a Mondovì, si siede sulla panchina di Taranto, da cui, rilevando Parodi nella finale promozione proprio con Brescia del 2021, ha iniziato a far pesare i suoi colpi. Cominetti ha dimostrato forza, carattere e determinazione in ogni sua apparizione da avversario dei Tucani e nell’ultimo play-off come capitano della Agnelli Tipiesse è stato il secondo miglior realizzatore dei suoi, appena dietro a Tim Held, con 104 palle messe a terra (su 426 totale, inclusa la regular season).

Con il nuovo attaccante di banda, Atlantide ha presentato il secondo palleggiatore, Pietro Ghirardi: 18 anni, proveniente dal vivaio biancazzurro, il giovane regista bresciano ha giocato in under 19 e serie D e ha già respirato l’aria della prima squadra in diverse occasioni passate, ma mai come primo cambio. Rientrato agli ordini di Zambonardi nel 2022 dopo un anno di esperienza in serie B con il Valtrompia Volley, durante la stagione appena conclusa ha subito uno stop a causa di una lesione al menisco, operata a novembre, alla quale ha fatto seguito una lunga fase di recupero terminata in primavera.

Ci sono novità anche nel team fisioterapico che da quest’anno seguirà gli atleti biancazzurri. Il gruppo sarà guidato da Simone Cinelli, socio dello studio Fisiotech di San Zeno, già al fianco dei Tucani da un lustro e nel gruppo dei fisioterapisti della Nazionale azzurra di Fefé De Giorgi.

La squadra fisio sarà completata dal team della startup bresciana Uose costituito da Noemi Mazza (massoterapista, osteopata e neuroscienziata) e Andrea De Donatis (chinesiologo e massoterapista).

Con i professionisti del Team Fisio collaborerà il dottor Pierfrancesco Bettinsoli, ortopedico e traumatologo dello sport che segue i Tucani da oltre 3 anni.

LE PAROLE DI ROBERTO COMINETTI -



« Forse era nel destino, ci siamo affrontati sul campo per tanti campionati e un paio di anni fa ci sono stati contatti che non ho concluso per scelte personali diverse. Oggi colgo l’occasione con convinzione, perché questa è una squadra molto competitiva e conto ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. La promessa ai tifosi è l’impegno a lottare sul campo e a creare un bel gruppo da condividere con loro per coinvolgere sempre più la città ».



LE PAROLE DI PIETRO GHIRARDI-



« E’ una grande opportunità e proverò a non deludere le aspettative della società. Sfrutterò tutti i consigli dei miei compagni per crescere come singolo e per dare un contributo fattivo al gruppo ».

LE PAROLE DEL TECNICO ROBERTO ZAMBONARDI-

« Il curriculum di Roberto Cominetti parla da sé… Due di quelle finali le ha vinte, una contro di noi nel 2021 e una l’anno successivo, in cui ha conquistato anche la Coppa Italia con Reggio. Roberto è un ragazzo tra i più completi della A2, ha colpi di alto livello e grandi potenzialità in tutti i fondamentali: batte e riceve molto bene, oltre ad attaccare in maniera esplosiva. È un giocatore grintoso che darà equilibrio sia in prima che in seconda linea e ci aiuterà a puntare alla promozione. Ghirardi invece è un giovane cresciuto con noi, che ha talento e passione da vendere. Si impegna con serietà e dedizione e siamo molto orgogliosi del percorso di crescita che sta facendo. Sono sicuro che avrà più spazio per emergere e che continuerà ad accumulare esperienza e qualità fino a diventare un grande regista ».

LE PAROLE DEL PATRON STEFANO CONSOLI-



« Sono impressionato dall’energia e dall’ambizione di questa squadra e auspico si possano centrare gli obbiettivi più importanti! Si punta alla promozione e credo sia stato allestito un roster che può farlo, con il mix di esperienza, qualità e sfrontatezza delle giovani risorse che credo farà funzionare le cose ».