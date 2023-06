Reggio Emilia rinforza il posto 3 con Bonola

LE PAROLE DI PAOLO BONOLA-

« Trovare la fiducia di Reggio, dopo la stagione complicata che ho vissuto, mi ha spinto a firmare. Voglio dimenticare l’ultima stagione, perché è stata per tutti molto particolare ed inaspettata. Alla vigilia della Regular Season non erano quelli i programmi, ma una serie di fattori ci ha penalizzati; purtroppo non tutte le stagioni possono essere positive, tante volte non si trovano neanche le cause, ma adesso penso al futuro con Volley Tricolore ».

Alla sua sesta stagione in A2, Bonola crede fortemente nel progetto reggiano:

« Ho voglia di riscatto; fortunatamente finora ho vissuto solo l’anno scorso come anno negativo, la squadra è un mix di giocatori con esperienza e di giovani volenterosi. Sono contento dell’allenatore che, nonostante sia alla sua prima esperienza da head coach, vuole creare un gruppo coeso, con una certa mentalità di lavoro, per questo non vedo l’ora di iniziare ».

Il centrale di 200 centimetri di altezza dice di aver imparato dagli errori ed è pronto ad affrontare un nuovo campionato con spirito:

« Non dovremo dare nulla per scontato, l’A2 è un campionato particolare, bisogna sempre stare in guardia. L’importante sarà fare gruppo fin da subito e avere tutti lo stesso obiettivo: lavorare tutti i giorni senza dare nulla per scontato; solo così potremo ottenere buoni risultati ».