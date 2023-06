Cantù ha ingaggiato lo schiacciatore albanese Redi Bakiri

CANTU’ (COMO)- La Pool Libertas Cantù mette a segno il primo colpo di mercato in vista del prossimo campionato di A2 maschile. La squadra di Francesco Denora potrà contare sullo schiacciatore albanese, nazionale del suo paese Redi Bakiri. Dopo aver giocato in Francia, Turchia e Polonia, Bakiri è alla prima stagione in Italia nonostante da gennaio a maggio si sia allenato con il gruppo dell' Emma Villas Aubay Siena (SuperLega), dopo aver iniziato la stagione nel campionato austriaco.

LE PAROLE DI REDI BAKIRI-

« Questa per me è una grandissima opportunità. Io amo l’Italia, conosco la lingua e ho già avuto un’esperienza a Siena che mi è piaciuta molto. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione e conoscere i miei nuovi compagni. Ho già parlato con l’allenatore (Coach Francesco Denora, ndr), e ho avuto una buona impressione. La Serie A2 è un campionato bello ma difficile, con tante squadre competitive, e questa sfida mi piace. Vorrei riuscire a fare bene con i miei compagni, e arrivare ai Play Off Promozione. A livello personale, vorrei migliorare il più possibile per essere un punto forte della squadra: a me piace lavorare tanto e credo di essere nel posto migliore per farlo ».

LE PAROLE DEL TECNICO FRANCESCO DENORA-

« Abbiamo scelto Bakiri dopo un’attenta valutazione di quello che offriva il mercato. Redi ci ha colpito per le sue qualità tecniche e fisiche: è dotato di una notevole esplosività che sfrutta in attacco, e anche di una discreta fantasia di colpi. Ma soprattutto ci ha colpito per la sua voglia di emergere, la classica fame agonistica, cosa che in un team come il nostro, in cui non facciamo spese folli sul mercato, non deve mai mancare. Inoltre. nonostante la giovane età. ha già la sua esperienza internazionale sia con i club che con la sua Nazionale. Dai primi colloqui penso che non ci metterà molto ad ambientarsi e ad integrarsi nel club, e noi faremo il massimo per accelerare questo processo ».