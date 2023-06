Ancora uno per Catania, arriva anche Andrea Baldi

LE PAROLE DI ANDREA BALDI-

« La SuperLega è un sogno, è l’obiettivo di ogni giocatore. Per me però non è un punto di arrivo, ma uno di partenza e sono consapevole che da agosto, quando cominceranno gli allenamenti, dovrò rivedere tutto quello che so sulla pallavolo. Sarà interessante ed è un’esperienza che non tutti possono dire di avere fatto. Il livello tecnico sarà nuovo e altissimo, ma io so lavorare duramente e il mio compito sarà tenere il ritmo per fare si che i titolari possano allenarsi al meglio. Mi unisco ad una Società di qualità e ad una squadra con la quale, lo so per certo, potrò fare grandi cose. L’obiettivo non è la salvezza, ma è quello di fare un buon campionato ed è un obiettivo che si può raggiungere con tanta determinazione. Questa non manca ».