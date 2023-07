Ravenna riporta a casa Lorenzo Grottoli

RAVENNA - Portando in dote il bagaglio di esperienza maturato in A3 a Portomaggiore e a Bologna, Lorenzo Grottoli , centrale 23enne nato proprio a Ravenna, torna a giocare nella Consar, società che lo ha lanciato e che ora vuole puntare su di lui per rinforzare la batteria dei centrali.

LA CARRIERA-

Cresciuto nelle giovanili della società, dopo una breve apparizione con la Consar nei playoff per la Challenge nella parte finale dell’annata 2020/21, ha maturato nelle ultime due annate esperienza in A3 prima alla Sa.Ma. Portomaggiore e poi alla Geetit Bologna, con cui ha disputato i playoff, mettendo a segno complessivamente 115 punti, con 11 ace e 43 muri (30 nello scorso campionato).

LE PAROLE DI LORENZO GROTTOLI-



« Sono molto contento di poter tornare nella squadra della mia città e sono pronto a dare tutto me stesso per ricambiare la fiducia di Bonitta e della società. Avevo ricevuto altre proposte, le stavo vagliando, ma poi la chiacchierata con Marco è stata decisiva nel convincermi a rientrare. Entro in un gruppo giovane e competitivo, che ha entusiasmo e grandi motivazioni, e dove ritrovo ragazzi che conosco bene. Porto in dote l’esperienza maturata in due stagioni di A3, dove ho capito come un atleta si deve allenare e si deve approcciare all’attività sportiva. Il salto dalla B alla A3 è stato grande, ma so già che quello dalla A3 alla A2 lo sarà ancora di più sia dal punto di vista tecnico che fisico. Non vedo l’ora di cominciare ».

