Matteo Bellomo sarà il quarto martello di Grottazzolina

GROTTAZZOLINA (FERMO)- Matteo Bellomo, ventiduenne cesenate alto 192 cm, sarà il quarto martello della Yuasa Battery Grottazzolina . La squadra di coach Ortenzi lo ha pescato in serie B convinta che le sue qualità potranno risaltare anche in A2.

LA CARRIERA-

Un amore per il volley sbocciato all’età di 10 anni, sulle orme della mamma e di riflesso ad un approccio non altrettanto coinvolgente col mondo del calcio. Un cammino giovanile che lo ha portato a vestire la maglia di Ravenna arrivando più volte a disputare le finali nazionali Under 16 e Under 18 fino a conquistare, ciliegina sulla torta, il terzo posto al Trofeo delle regioni 2017 con l’Emilia Romagna. Da lì il ritorno a casa, Cesena gli riserva una maglia per affrontare il campionato di serie C 2017/18. Un anno di apprendistato prima di centrare la promozione già al secondo tentativo ed esordire quindi in B nella stagione 2019/20. Il campionato cadetto lo vedrà protagonista ancora per due stagioni consecutive al Rubicone fino alla chiamata di Grottazzolina.

LE PAROLE DI MATTEO BELLOMO-

« Conoscevo già questa piazza perché ha alle spalle una storia non da poco. Per mezzo del mio procuratore ho saputo che la società era alla ricerca di un profilo utile a completare il reparto, che allo stesso tempo potesse crescere e migliorare. Fin da subito ho avvertito grande disponibilità e accoglienza, mi sono preso del tempo per riflettere e ho presto deciso di sposare questo progetto ».

Prima vera esperienza al di fuori della propria comfort zone ed un grande doppio salto dalla B alla A2. Un susseguirsi di prime volte dal quale sfocia un bel mix di adrenalina, curiosità ed ambizione:

« Mi allenerò ad un livello mai visto prima perciò sono consapevole del fatto che dovrò lavorare tanto per stare al passo con una rosa così forte e completa. E’ una prospettiva che mi piace e mi offre grandi stimoli, sono molto curioso di scoprire la serie A2 e vedere fin dove possiamo arrivare. La grinta e la voglia per cominciare questa nuova avventura non mi mancano, attendo solo l’inizio degli allenamenti per mettermi in gioco ed esprimermi al meglio delle mie capacità ».