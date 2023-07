Castellana Grotte si affida a coach Cruciani

CASTELLANA GROTTE (BARI) - La New Mater Volley Castellana Grotte ha scelto il tecnico per la prossima stagione: Simone Cruciani. Sarà dunque il quasi 37enne tecnico umbro (è nato a Spoleto il 16 agosto 1986) l’allenatore della formazione castellanese che si prepara a vivere un’annata di grandi cambiamenti. Già secondo a Siena in Superlega lo scorso anno e prima ancora (nel 2020/2021) tecnico di Portomaggiore in serie A3, Cruciani ha seguito un percorso passato anche dai tre anni con Siena dal 2015 al 2018 in serie A2 (conclusi proprio con la promozione in Superlega da secondo), le esperienze in B con San Donà di Piave e Portomaggiore e la lunga trafila nello staff delle nazionali azzurre impreziosita dai successi Mondiali (nel 2019 con la pre juniores) ed Europei (nel 2020 con la pre juniores e nel 2022 con l’under 22).