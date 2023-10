Siena si prende i tre punti contro Pineto

SANTA CROCE (PISA)- Corroborante successo per l'Emma Villas Siena che nel Palazzetto di Santa Croce, nell'anticipo della terza giornata , ha superato in tre set 3-0 (25-21, 25-13, 25-22) l'Abba Pineto. La vittoria è arrivata in virtù di una bella prestazione collettiva, con buone percentuali in attacco e con una difesa molto solida. Marco Pierotti mette a segno 11 punti con il 47% in attacco conquistando il titolo di MVP del match.

La Emma Villas Siena inizia il match contro Pineto con Nevot e Krauchuk sulla diagonale palleggiatore-opposto, con Milan e Pierotti in banda, Copelli e Trillini al centro, Bonami libero. Pineto risponde con Paris-Loglisci, Benavidez-Di Silvestre, Jeroncic-Nikacevic, Sorgente.

Siena parte 2-0, con Copelli e Krauchuk a segno. Gli abruzzesi rispondono subito e si riportano in parità. Pineto ha fatto registrare ottimi numeri a muro nelle prime due giornate, e li conferma subito nel primo set di questo incontro con 3 murate vincenti. La squadra senese incontra alcuni problemi in attacco e non trova fluidità. È Pineto la prima squadra a raggiungere quota 10 con un attacco vincente di Di Silvestre (8-10). Con Krauchuk Siena tocca nuovamente la parità (11-11).

L’ace di Trillini permette alla Emma Villas di mettere la testa avanti (13-12). L’opposto brasiliano della Emma Villas mette giù dei palloni importanti, mentre Pineto fallisce alcune situazioni in attacco. Sul 19-16, dopo un attacco out degli ospiti, coach Tomasello chiama time out per parlare con i suoi giocatori.

Due muri consecutivi, uno di Trillini e uno di Pierotti, portano il punteggio sul 21-17. Bene Pierotti, mentre Pineto sbaglia ancora in attacco: 23-19. Krauchuk chiude il primo set sul 25-21.

Una buona Emma Villas si aggiudica il primo set del match contro Pineto: 6 punti a testa per Krauchuk e per Pierotti. Siena ha attaccato con il 47%.

Siena riparte forte nel secondo set, e allunga subito con buone giocate di Krauchuk, di Nevot che va a segno in prima persona e con Milan: 7-3. Arriva anche il tocco delicato di Milan, ed è 8-3. Ancora Milan a segno, poi c’è un bel muro del team toscano che vola sull’11-6.

Pierotti allontana ancora il team ospite con l’ace del 17-10, poi Siena è brava a mettere giù un altro punto break con Riccardo Copelli: 18-10. La Emma Villas è in fiducia e aumenta il proprio vantaggio, il gioco è fluido, Krauchuk è bravissimo ancora dai nove metri. Pierotti a segno: 24-12. Siena chiude il secondo set sul 25-13 con il punto di Tallone.

La Emma Villas Siena dilaga quindi nel secondo set. Ottimo il 61% in attacco registrato in questo parziale, con l’80% di positività in ricezione.

Thomas Nevot protagonista in avvio di terzo parziale. Lucida la regia del palleggiatore francese che dai nove metri è anche autore dell’ace del 9-5. Molto bene anche Riccardo Copelli e Matheus Krauchuk, ancora produttivi. La Abba trova punti da Loglisci, Benavidez e Di Silvestre e rimane in partita: 19-16. Molto importante la murata vincente di Riccardo Copelli per il 20-16. Ancora muro per Siena, stavolta ad opera di Stefano Trillini: 22-18. Di Milan il punto del 23-21. È ancora Pierotti, giudicato miglior giocatore dell’incontro, a realizzare l’ultimo punto del match. Finisce 25-22.

I PROTAGONISTI-

Giacomo Tomasello (Allenatore Abba Pineto)- « È stata una partita caratterizzata da tanti errori da parte nostra e con avversarie come Siena non puoi permettertelo. Loro sono stati bravi ad approfittarne e poi non siamo più riusciti a raddrizzarla, anche in certi momenti pagando le poche rotazioni a disposizione. Ad ogni modo ora prepareremo la partita contro Castellana: è un match importante, in cui dovremo lottare di nuovo punto a punto. Giochiamo in casa e ci teniamo. Non dobbiamo abbatterci, rimaniamo fiduciosi sul prosieguo di stagione ».

IL TABELLINO-

EMMA VILLAS SIENA– ABBA PINETO 3-0 (25-21, 25-13, 25-22)

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 10, Trillini 7, Nevot 5, Bonami (L), Tallone 2, Coser (L), Krauchuk 12, Milan 6, Gonzi, Acuti, Pierotti 11, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Coach: Graziosi. Assistenti: Monaci, Passaponti.

ABBA PINETO: Mignano 1, Pesare (L), Sorgente (L), Jeroncic 3, Chavers 1, Basso 5, Di Silvestre 8, Paris, Nikacevic 7, Loglisci 5, Msatfi, Marolla, Benavidez 8. Coach: Tomasello. Assistenti: Palermo, Angeloni.

Arbitri: Armandola, Scotti.

Durata Set: 30’, 26’, 31’ Tot: 87'