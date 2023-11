Santa Croce si rinforza con Karli Allik

SANTA CROCE (PISA)- Karli Allik, schiacciatore della nazionale estone che ha giocato i recenti Europei sfidando anche l'Italia di De Giorgi, è un nuovo giocatore della Kemas Lamipel Santa Croce . La società toscana ha deciso di mettere a disposizione di coach Bulleri un nuovo giocatore per riuscire a riaddrizzare una nave che fino ad oggi ha fatto acqua da tutte le parti. Nelle prime quattro giornate di campionato i 'Lupi' hanno collezionato quattro sconfitte in altrettante partite con un solo set vinto. Gli infortuni hanno condizionato il rendimento della squadra che ora spera in una rapida inversione di tendenza

Allik ha già eseguito le visite mediche di rito presso AR Fisioterapia di Empoli, e ha svolto ieri pomeriggio una prima seduta di allenamento agli ordini dello staff biancorosso, ricevendo il saluto di dirigenti e compagni di squadra.

LA CARRIERA-

Allik proviene da Hapoel Mate-Asher Ako, società della massima serie israeliana in cui aveva iniziato la stagione. Classe 1996, 194 cm, è un vero giramondo del volley avendo militato anche in Finlandia, Germania e Romania, oltre che in squadre della madrepatria. I Lupi hanno cercato un’atleta che avesse già un tasso di esperienza notevole e che fosse disponibile a calarsi da subito in una realtà di sudore e sacrificio. Coach Bulleri potrà disporre in questo modo di più soluzioni nel settore degli attaccanti laterali.