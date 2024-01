Grottazzolina supera Ortona, Cuneo vince ad Aversa

ROMA- In attesa dei recuperi che daranno un volto più concreto alla classifica e dopo l’anticipo di ieri con la vittoria dell’Emma Villas sul campo dell’Abba Pineto , oggi sono andate in scena quattro partite. La capolista Yuasa Battery Grottazzolina cede un set ad una Sieco Service Ortona in ripresa ma si assicura comunque la vittoria. Prosegue la striscia positiva della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che va ad espugnare il campo della WOW Green House Aversa. Successo pesante della Consoli Sferc Brescia che doma la Delta Group Porto Viro davanti al pubblico amico. Primo successo con il massimo risultato per la Conad Reggio Emilia contro una BCC Tecbus Castellana Grotte che comunque lotta perdendo secondo e terzo parziale ai vantaggi.

TUTTE LE SFIDE-

WOW GREEN HOUSE AVERSA – PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO-

Una serata complicata, girata in modo esplosivo dalla Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che è andata a prendersi la vittoria sul campo della Wow Green House Aversa. Un palazzetto bello acceso sugli spalti ha fatto da colonna sonora a tutto il match. Tre punti importantissimi per Cuneo che si prepara ad ospitare Brescia sabato 20 alle ore 20.30 con tanta voglia di riscatto.

Coach Passaro schiera: Pinelli palleggio, Argenta opposto, Presta e Marra al centro, Canuto e Lyutskanov schiacciatori; Rossini (L).

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Primo set difficile per i cuneesi che in un PalaJacazzi bello acceso sia sugli spalti che in campo, non riescono ad esprimere il proprio gioco al meglio. Sul 17-12 coach Battocchio inserisce Bristot per capitan Botto. Un buon turno al servizio di Andreopoulos fa recuperare terreno ai biancoblù, e coach Passaro chiama il primo time out, mentre Cuneo li ha già esauriti. Sul 18-15 entra Gottardo per “Babis”. Il set si conclude a favore dei padroni di casa 25-20.

Approccio differente da parte di Cuneo nella seconda frazione, che si porta avanti e mantiene il gap. Coach Passaro chiama entrambi i tempi tecnici a sua disposizione (4-7/7-12), mentre sul 10-14 è coach Battocchio a far rifiatare i suoi. Nonostante il buon muro dei normanni, grazie all’estremo talento delproprio regista, i cuneesi proseguono dritto per la propria strada. L’ingresso di Cioffi ad alzare il muro biancoblù vale il 17-24 per Cuneo. A chiudere la lunga azione è il muro di Volpato sul 19-25.

Terzo parziale dall’inzio equilibrato, le due compagini si fronteggiano insidiosi ognuno nei propri fondamentali migliori. Cuneo allunga di un paio di punti. Sul 13-15 coach Passaro per togliere il ritmo all’opposto danese al servizio, chiama il time out. Un gioco punto a punto, dove Aversa termina i tempi tecnici e coach Battocchio ne chiama uno sul 18-19. Ottimo turno al servizio di Sottile e bravo capitan Botto a fare breccia nel muro avversario. Chiude il set Jensens sul 22-25 con un attacco fortoe sul muro che termina sul primo arbitro.

Buon inizio di Cuneo nella quarta frazione che anche in questa occasione si porta avanti di un paio di punti. I padroni di casa crescono facendo leva sulla battuta e il muro, ma i cuneesi con capitan Botto e Sottile al comando vanno a prendersi il set (23-25) e la vittoria per 1-3.

MVP di serata il Libero cuneese Matteo Staforini.

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Allenatore Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo) « E’ stata una gara molto tosta e molto tirata, lo sapevamo e ne avevamo parlato in settimana. In alcune cose siamo stati bravi in altre meno, ma loro hanno spinto tanto e ci hanno messo in difficoltà. Voglio ringraziare tutto lo staff perché in questi giorni ha saputo mettere in campo giocatori che non erano in forma e farli anche giocare bene».

IL TABELLINO-

WOW GREEN HOUSE AVERSA - PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO 1-3 (25-20, 19-25, 22-25, 23-25)

WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli 2, Canuto 10, Marra 9, Argenta 21, Lyutskanov 17, Presta 9, Gatto (L), Rossini (L), Biasotto 1, Spagnuolo De Vito 0, Chiapello 0. N.E. Spignese, Schioppa, Agrusti. All. Passaro.

PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 0, Botto 13, Codarin 8, Jensen 25, Andreopoulos 13, Volpato 11, Giordano (L), Gottardo 0, Bristot 0, Staforini (L), Cioffi 1. N.E. Colangelo, Giacomini, Coppa. All. Battocchio.

ARBITRI: Merli, Palumbo.

Durata set: 28', 29', 28', 33'; tot: 118'.

CONAD REGGIO EMILIA – BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE-

La Conad Reggio Emilia inverte la rotta e conquista contro la Bcc Tecbus Castellana Grotte il primo 3-0 della stagione.

La Conad Reggio Emilia di Fanuli si presenta con Sperotto palleggiatore, Marks opposto, Mariano e Preti schiacciatori, Bonola e Volpe centrali, Pochini e Torchia liberi.

La Bcc Tecbus Castellana Grotte risponde con Fanizza in regia e Bermudez opposto, Pol e Cianciotta in banda, Ceban e Balestra al centro, capitan Battista e Guadagnini ad alternarsi nel ruolo di libero.

Il primo set inizia in parità per le formazioni, finché i Reggiani non ingranano la marcia giusta e diventano inarrestabili: prendono fino a sei lunghezze di vantaggio nel set che sfruttano per concludere.

Secondo parziale di alti e bassi per entrambe le squadre, che si alternano alla guida del set, arrivando infatti ai vantaggi. Quando però contava di più è stata la Conad ad insistere e a portarsi a casa con tenacia il primo punto in palio.

Terzo ed ultimo parziale vinto dalla Conad: nonostante i gialloblù abbiano mantenuto il vantaggio per tutto il parziale, i reggiani alla fine recuperano e vincono 3-0.

Comincia in equilibrio il set (3-3). Si protrae la parità (9-9). Palletta di Preti: Reggio ingrana e sale a +4 (14-10). Mariano è costretto ad alzare a Sperotto che si reinventa schiacciatore ed ottiene un ottimo mani-out (17-12). L’attacco di Mariano, dopo essere stato difeso, schizza contro il tetto del Bigi, Reggio mantiene il +5 (19-14). Diagonale di Marks, i giallorossi allungano (22-16). Sale Suraci per Marks, che ottiene il primo set point del match con una diagonale a tutto braccio (24-20). Ace di Preti, Reggio conduce 1-0 (25-20).

Secondo set che inizia in positivo per la BCC Tecbuc, ma Reggio rincorre a meno 2 con l’ace di Preti (4-6). Castellana Grotte insiste ed allunga fino a cinque misure di vantaggio (6-11). È out la palla di Pol, i giallorossi accorciano il gap (11-13). Ace di Suraci, salito per Marks (13-14). Monster block di Mariano e Volpe, la Conad pareggia (16-16). Le formazioni si mantengono pari a 19 punti. Primo tempo di Bonola, ancora parità (21-21). Errore nelle fila gialloblù: set point per Volley Tricolore (24-23). L’attacco di Preti è out, si procede 24 pari, poi 26-26, infine due attacchi di Mariano concedono il set a Reggio e quindi un punto in più in classifica (28-26).

Muro di Volpe, Reggio apre il terzo set a + 2 con Suraci al posto di Marks (5-3). Trovano il pareggio i pugliesi (8-8). Muro a tre per la Conad che ritrova le due lunghezze di vantaggio (11-9). Pareggia la BCC Tecbus e poi allunga con la diagonale di Bermudez (14-17). Primo tempo di Volpe che mantiene invariate le distanze (16-19). Rientra Marks, che con il suo muro accorcia (21-22). Mani-out di Preti, formazioni in parità (23-23). Set point per Volley Tricolore (24-23), che chiude l’incontro, grazie all’errore ospite, 25-23 e vince il suo primo 3-0 della stagione.

I PROTAGONISTI-

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « Era molto importante per noi questa sera interrompere la scia negativa e lo abbiamo fatto con una vittoria da tre punti. I ragazzi sono stati molto bravi e penso che questa partita ci possa dare il giusto slancio per le prossime. Ci deve anche dare degli spunti per continuare a migliorare, per continuare a lavorare, perché io penso che ci sia ancora tanto da fare per migliorare il nostro gioco ».

IL TABELLINO-

CONAD REGGIO EMILIA – BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE 3-0 25-20, 28-26, 25-23

CONAD REGGIO EMILIA: Sperotto 3, Mariano 9, Bonola 6, Marks 7, Preti 10, Volpe 5, Pochini (L), Torchia (L), Suraci 8, Catellani. ne Caciagli, Sesto, Maiocchi, Guerrini. All.Fanuli

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE: Fanizza 1, Cianciotta 15, Balestra 2, Bermudez 16, Pol 5, Ceban 8, Battista (L), Guadagnini (L), Rampazzo, Menchetti, Ciccolella 4. ne Compagnoni, Iervolino. All. Cruciani

ARBITRI: Giglio, Grassia

Durata set: 26’, 31’, 29’ Tot: 86’

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – SIECO SERVICE ORTONA-

La Yuasa Battery Grottazzolina sapeva che il fanalino di coda poteva nascondere più di un’insidia e così è stato: i ragazzi allenati da Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni son stati bravi a vincere i primi due parziali, il calo di ritmo nel terzo ha consentito però alla Sieco Service Ortona di rientrare in gara ma gli ingressi dalla panchina, sommati ai 32 punti del solito Breuning ed alla forza di questo gruppo hanno permesso ai grottesi di centrare la 14° vittoria in questa Credem Banca Serie A2 conservando i 6 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo vincente 3-1 in quel di Aversa.

Coach Massimiliano Ortenzi parte con Manuele Marchiani in cabina di regia, Rasmus Breuning Nielsen opposto, Michele Fedrizzi e Claudio Cattaneo schiacciatori ricevitori, Andrea Mattei ed Andrea Canella centrali con Andrea Marchisio a comandare le operazioni di seconda linea. Dall’altra parte della rete coach Nunzio Lanci sale al PalaGrotta schierando in avvio Dobromir Dimitrov al palleggio, Diego Cantagalli in diagonale, Leonel Marshall e Matteo Bertoli in banda, Tommaso Fabi e Stefano Patriarca al centro, Alberto Benedicenti nel ruolo di libero.

Il primo punto del match lo firma la Sieco Service Ortona che sfrutta un errore in contrattacco della Yuasa Battery la quale si rifà prontamente con Canella per la parità a quota 1; Cattaneo spazzola sulle mani di Cantagalli (3-2) ma Marshall alza il muro e porta avanti i suoi 3-4. E’ la stessa banda di Grotta a fermare lo schiacciatore italo-cubano (5-4), un altro block, stavolta di Patriarca, pareggia i conti a quota 6 mentre l’ace di Mattei fa esultare il PalaGrotta per il primo minivantaggio in favore dei padroni di casa (8-6); Breuning senza muro è una sentenza (9-7), Mattei è una saracinesca (12-9) mentre la potente schiacciata del danese volante trova l’angolo di posto 5 ed il 13-9 in favore della Yuasa Battery. Canella imita il suo compagno di reparto e ferma Cantagalli per il 17-12, Bertoli sfrutta una palla vagante per riavvicinare la Sieco Service (18-15) che agguanta il 18-16 grazie ad un errore in fase offensiva dei padroni di casa; Breuning inizia a scaldare il braccio e va a segno siglando il 19-16 ed il 20-16 ma Ortona è una montagna dura da superare e ne è la controprova Fabi che ferma l’attacco grottese prima che l’ace di Bertoli costringa coach Ortenzi a fermare il gioco (20-19). Il diagonale dell’opposto dei marchigiani è davvero imprendibile (23-21), il servizio di Marshall si ferma sulla rete (24-22), Bertoli annulla la prima palla set ai grottesi (24-23) che sfruttano un’altra staffilata di Breuning per chiudere in proprio favore il parziale di apertura col punteggio di 25-23. Da segnalare il 67% in ricezione perfetta dei ragazzi allenati dal duo Ortenzi – Minnoni ma spicca soprattutto il 100%, sempre in ricezione perfetta, del libero Andrea Marchisio.

Al cambio di campo parte bene la Yuasa Battery che si porta subito sul 2-0 ma Ortona impatta a quota 7 prima di mettere la freccia e passare avanti 7-8 grazie al pallonetto vincente di Cantagalli il quale si ripete poco dopo, sempre in attacco, regalando il +2 ai propri compagni (7-9); l’errore in fase offensiva degli abruzzesi ristabilisce la momentanea parità (11-11), Canella sfrutta la bella battuta di Fedrizzi per riportare avanti la Yuasa Battery (16-15) mentre l’ace successivo dello stesso Fedrizzi vale il 17-15 ed il timeout chiesto dalla formazione di Ortona. Al rientro sul rettangolo di gioco Breuning tira a tutto braccio firmando il +3 (18-15), ripetendosi poco dopo per il 21-17; entra Vecchi per rinforzare la seconda linea ed è proprio il capitano ad effettuare una gran giocata per l’opposto danese (25-19) che dà ai suoi compagni il doppio vantaggio nel computo dei set.

Ancona avanti la Sieco Service con Cantagalli ad inizio terzo periodo (2-4) ed è lo stesso opposto che alza il muro per regalare ai suoi il 6-9; l’ace di Fedrizzi riporta in scia la Yuasa Battery (8-9) ma il muro di Fabi costringe coach Ortenzi a parlarci sopra insieme ai suoi ragazzi (8-12). Al rientro in campo Cantagalli tira forte sul muro grottese (9-14), i padroni di casa provano a riavvicinarsi ma non riescono (12-17) e così l’allenatore dei marchigiani ferma nuovamente il gioco cercando di stoppare il momento positivo degli ospiti; Breuning prova a suonare la carica (16-20) trovando anche una bella battuta vincente (18-21), Vecchi e Fedrizzi da posto 4 gli danno una mano (20-22) ma il muro di Patriarca spinge Ortona verso il 20-24 prima che l’attacco di Cantagalli consenta agli abruzzesi di riaprire la sfida (22-25).

Ortona, sulle ali dell’entusiasmo, parte a fionda al nuovo cambio di campo ed in un attimo è già 0-3; coach Ortenzi manda in campo Cubito, Breuning si inventa una gran giocata per il 3-6 prima che un altro suo ace riporti in scia la formazione di Grottazzolina (5-7) la quale poi raggiunge gli avversari a quota 9 dopo un gran ace di Mattei. Il block di Fedrizzi permette alla Yuasa Battery di passare a condurre 10-9, quello di Marshall riporta avanti la Sieco Service (11-12) ma due ace consecutivi di Fedrizzi permettono allo schiacciatore dei padroni di casa di superare i 400 ace in Serie A e di regalare ai propri compagni il 14-12; capitan Vecchi alza il muro e ferma Cantagalli (15-12), l’opposto danese tira a tutto braccio mandando in fuga la Yuasa Battery che vola così sul 16-12 costringendo Ortona a fermare il gioco. Al rientro dal timeout Cubito dal centro firma il 17-12, Marshall tiene a galla la Sieco Service ma ci pensa ancora Vecchi a tirare un millimetrico lungo linea che dà ai marchigiani il 19-15; l’attacco di prima intenzione da parte di Dimitrov riaccende le speranze abruzzesi (19-17), Breuning sfrutta la buona battuta di Mattei consentendo alla Yuasa Battery di guadagnare il 21-17 ma è ancora Marshall a riavvicinare la formazione di Ortona (21-19). E’ ancora Breuning a tirare un diagonale mostruoso per il 22-19, gli abruzzesi però non mollano e si riportano magicamente in scia con un gran muro di Cantagalli (22-21) ma è il danese (altri 32 punti quest’oggi per lui) a regalare ai propri compagni il match point (24-22) prima che l’attacco di Marshall, decretato out dopo un lunghissimo Video Check, faccia esplodere il PalaGrotta per la 14° vittoria in campionato della Yuasa Battery Grottazzolina.

Altri tre punti per la truppa allenata da Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni che vola in classifica grazie ai 41 punti fin qui conquistati facendo rimanere a 6 le lunghezze di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, la Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo, vincente ad Aversa; domenica prossima 21 Gennaio sarà di nuovo tempo di campionato con la Yuasa Battery Grottazzolina che viaggerà alla volta di Porto Viro, caduta 3-1 nel frattempo a Brescia, per sfidare a partire dalle ore 16:00 la Delta Group. A proposito di Porto Viro: per chi volesse seguire in trasferta i campioni grottesi, il gruppo degli Skapigliati organizza un pullman per sostenere i ragazzi di Massimiliano Ortenzi e Mattia Minnoni in questa lunga trasferta.

IL TABELLINO-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA - SIECO SERVICE ORTONA 3-1 (25-23, 25-19, 22-25, 25-23)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani 0, Fedrizzi 14, Canella 8, Nielsen 32, Cattaneo 7, Mattei 8, Romiti (L), Cubito 2, Vecchi 4, Lusetti 0, Mitkov 0, Marchisio (L). N.E. Ferraguti. All. Ortenzi.

SIECO SERVICE ORTONA: Dimitrov 3, Bertoli 10, Fabi 8, Cantagalli 21, Marshall 20, Patriarca 5, Broccatelli (L), Benedicenti (L), Del Vecchio 0. N.E. Falcone, Tognoni, Donatelli, Di Giulio, Lanci. All. Lanci.

ARBITRI: Mesiano, Angelucci.

Durata set: 26', 29', 27', 31'; tot: 113'.

CONSOLI SFERC BRESCIA – DELTA GROUP PORTO VIRO-

La Consoli Sferc Brescia ha ragione in quattro set di una Delta Group priva di Barotto e con poco mordente in avvio, ma che mostra più convinzione nel secondo parziale, aiutata dal calo dei tucani, bravi a ritrovare tutto lo slancio e l’estro offensivo dal terzo. La gara regala ottime giocate, difese acrobatiche e, ancora una volta, quando la Consoli Sferc gioca a mente libera, garantisce spettacolo e divertimento ad un pubblico sempre più numeroso. Abrahan è incontenibile e strappa il titolo di MVP ad Erati, pure mattatore di serata. Funziona l’inserimento in seconda linea di Franzoni e cresce la fiducia in una squadra sempre più completa.



Brescia scende in campo con Tiberti e Klapwijk, Abrahan e Cominetti a banda, Candeli e Erati al centro, con Pesaresi libero.

La Delta Group risponde con Garnica incrociato a Bellei; al centro Zamagni e Barone, a banda Tiozzo e Sette. Il libero è Morgese.



Buon turno al servizio per il capitano, che stacca 4-1; Erati vola altissimo e Cominetti è bravo a sfruttare il ritardo del muro ospite con pallonetti spinti efficaci (8-6). Monster block e primo tempo di Candeli per il +5, ridotto da Tiozzo con attacco e ace (17-14). Zambonardi sfrutta il cambio di Franzoni - schierato come attaccante, con Braghini secondo libero - per alleggerire Abrahan, ma la botta di Cominetti risolve (19-14). Morato inserisce Pedro e Zorzi; Zambonardi dà spazio a Ferri in prima linea, ma è la Delta a regalare le ultime due lunghezze ai tucani (25-17).



Break di 4 punti per Porto Viro che approfitta di qualche errore dei biancazzurri, meno attenti in ricezione, e va sopra 4-5. Gli ospiti mantengono il vantaggio, trovando maggiore concretezza in attacco e a muro, ed arriva anche l’ace di Tiozzo per il 13-18. Sul 16-20, dentro Franzoni a rinforzare la seconda linea, insieme a Mijatovic, inserito in prima. Bellei trova il servizio fortunato aiutato dalla rete e i set ball ospiti sono sei. I tucani ne annullano tre, ma il match torna in equilibrio (22-25).



Dopo il calo, la Consoli si ricompatta: trova maggiore estro e incisività in Abrahan e Klapwijk, e spinge al servizio, costringendo Garnica alla palla scontata su Tiozzo, murato a dovere (12-6). Morato dà spazio a Eccheler per Barone, ma è Erati il centrale più continuo, imbeccato da Tiberti a raffica. Abrahan trascina anche dai nove metri; spazio ancora per il doppio cambio Franzoni-Mijatovic che si permette pure un ace e agevola la chiusura netta in favore di Brescia (25-17).



Scambio avvincente che vale il 7-5 per i tucani, con conclusione di Abrahan che intercetta le mani del muro avversario al termine di un’azione fatta di recuperi spettacolari che infiammano i 700 del San Filippo. Candeli innesca la fuga di casa con una bella difesa sul lungolinea di Bellei e con una serie al servizio che crea il gap letale (13-8). Abrahan è indomabile e trascina i suoi con recuperi mirabolanti; Cominetti ritrova la sua esplosività e Candeli chiude il match con ricezione e primo tempo a seguire (25-20).



I PROTAGONISTI-



Abrahan Gavilan (Consoli Sferc Brescia)- « Quella di oggi era una gara importantissima e sono ancora più contento dei tre punti, arrivati grazie al buon lavoro di tutti, spingendo bene e sempre al servizio ».

Matteo Zamagni (Delta Group Porto Viro)- « Penso che la differenza tra noi e Brescia si sia vista in maniera evidente, il pallone oggi viaggiava a due velocità diverse a seconda di chi lo giocava, noi abbiamo faticato in attacco anche quando eravamo senza muro davanti e questo la dice lunga. Dispiace perché questa era una gara in cui dovevamo dimostrare i passi avanti che abbiamo fatto nelle ultime settimane, ma siamo stati insufficiente praticamente in tutto ».

IL TABELLINO-

CONSOLI SFERC BRESCIA - DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (25-17, 22-25, 25-17, 25-20)

CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 0, Gavilan 16, Candeli 8, Klapwijk 21, Cominetti 14, Erati 12, Braghini (L), Ferri 0, Franzoni 0, Mijatovic 1, Pesaresi (L). N.E. Sarzi Sartori, Malual, Ghirardi. All. Zambonardi.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 1, Tiozzo 16, Barone 3, Bellei 15, Sette 13, Zamagni 4, Lamprecht (L), Zorzi 0, Pedro Henrique 1, Morgese (L), Eccher 3. N.E. Charalampidis, Sperandio, Chiloiro. All. Morato. ARBITRI: Chiriatti, Spinnicchia.

Durata set: 24', 30', 24', 28'; tot: 106’.

I RISULTATI-

WOW Green House Aversa-Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 1-3 (25-20, 19-25, 22-25, 23-25)



Conad Reggio Emilia-BCC Tecbus Castellana Grotte 3-0 (25-20, 28-26, 25-23)



Yuasa Battery Grottazzolina-Sieco Service Ortona 3-1 (25-23, 25-19, 22-25, 25-23)



Consoli Sferc Brescia-Delta Group Porto Viro 3-1 (25-17, 22-25, 25-17, 25-20)



Abba Pineto-Emma Villas Siena 0-3 (22-25, 19-25, 23-25) Giocata ieri



Pool Libertas Cantù - Consar Ravenna Si gioca martedì 16 gennaio Ore 19.00



Kemas Lamipel Santa Croce - Tinet Prata di Pordenone Si gioca mercoledì 17 gennaio Ore 19.00

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 41, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 35, Emma Villas Siena 33, Tinet Prata di Pordenone 31, Consoli Sferc Brescia 29, Consar Ravenna 28, Delta Group Porto Viro 23, Kemas Lamipel Santa Croce 19, Pool Libertas Cantù 19, Conad Reggio Emilia 19, WOW Green House Aversa 16, Abba Pineto 13, BCC Tecbus Castellana Grotte 9, Sieco Service Ortona 9.

1 incontro in meno: Tinet Prata di Pordenone, Consar Ravenna, WOW Green House Aversa, BCC Tecbus Castellana Grotte.



2 incontri in meno: Kemas Lamipel Santa Croce, Pool Libertas Cantù.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 20 gennaio 2024, ore 20.30

Tinet Prata di Pordenone - Pool Libertas Cantù



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo - Consoli Sferc Brescia



BCC Tecbus Castellana Grotte - Abba Pineto



Emma Villas Siena - Conad Reggio Emilia



Domenica 21 gennaio 2024, ore 16.00

Delta Group Porto Viro - Yuasa Battery Grottazzolina



Domenica 21 gennaio 2024, ore 18.00

Sieco Service Ortona - WOW Green House Aversa



Consar Ravenna - Kemas Lamipel Santa Croce