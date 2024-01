In campo per la 5a di ritorno, Grottazzolina ospita Castellana

ROMA - Dopo il recupero che ha visto Castellana Grotte tornare alla vittoria sul campo di Cantù, nel week end va in scena la 5a giornata di ritorno che prende il via domani alle 20.30 con la sfida tra Aversa e Prata.

Domenica gli altri match. Alle 16.00 si misurano sotto rete Cantù e Siena, all’orario canonico delle 18.00 sono quattro le sfide: Santa Croce se la vede con Ortona, Porto Viro scende in campo con Reggio Emilia, Brescia accoglie Ravenna, Cuneo fa visita a Pineto. Il turno termina alle 19.00 con la capolista Grottazzolina in campo nelle Marche con Castellana Grotte.

A rompere il ghiaccio è la sfida di sabato (20.30) tra WOW Green House Aversa e Tinet Prata di Pordenone. Nell’unico precedente in Serie A, andato in scena nel girone di andata, a prevalere sono stati i friulani tra le mura amiche. I campani, undicesimi con 16 punti, vengono dalla sconfitta in quattro set maturata a Ortona, mentre gli ospiti, fuori dal podio con 34 punti in coabitazione con Ravenna, hanno reagito nell’ultimo turno imponendosi 3-0 in casa contro Cantù. L’unico ex del match è Dario Iannaccone, lo scorso anno nel roster di Aversa.

Decimo faccia a faccia in Serie A tra Pool Libertas Cantù ed Emma Villas Siena. Fischio d’inizio alle 16.00 di domenica, con il Club toscano che ha dominato con 7 vittorie a 2 la storia dei precedenti. Il team lombardo, affondato in casa nel recupero di mercoledì con Castellana Grotte restando a -3 dall’ottavo posto, ospita una rivale scomoda, reduce dalla vittoria sonora in tre set a Reggio Emilia per consolidare il terzo posto. Due gli ex della prossima gara: Giuseppe Ottaviani e Riccardo Copelli. In odore di record tra i canturini Andre Galliani (3 muri ai 300 nelle Regular Season).

Domenica, alle 18.00, si rinnova la rivalità tra Kemas Lamipel Santa Croce e Sieco Service Ortona con la sfida n. 12 in Serie A (7 vittorie a 4 per i toscani il bilancio). La formazione di casa, ottava in classifica, deve riscattarsi dopo il netto KO in trasferta a Ravenna, mentre gli abruzzesi, che si presentano al PalaEstra con gli ex Lupi Matteo Bertoli e Stefano Patriarca, vogliono dare continuità al 3-1 casalingo firmato nell’ultimo turno con Aversa. Una vittoria che aveva permesso alla formazione di Nunzio Lanci il temporaneo sorpasso in classifica su Castellana Grotte. Poi il successo esterno dei pugliesi nel recupero a Cantù ha rispedito gli abruzzesi in coda.

Sempre domenica, alle 18.00, La Delta Group Porto Viro ospita la Conad Reggio Emilia per il settimo faccia a faccia della storia tra i due Club. Tradizione favorevole per i giganti veneti, vincenti al tie break sul campo degli avversari nel match di andata e sconfitti una sola volta dai reggiani, per l’esattezza nell’annata 2021/22 al fotofinish. Il sodalizio di casa è settimo con 26 punti e ha portato a 4 le lunghezze di vantaggio su Santa Croce grazie al successo per 3-1 sulla prima della classe Grottazzolina, mentre gli ospiti occupano una posizione arretrata, a quota 19 punti con Cantù. Nocivo il passaggio a vuoto nel weekend a Siena. Nei roster militano sette ex: da una parte Giacomo Bellei, Gabriel Garnica, Davide Morgese Nicola Tiozzo e Matteo Zamagni, dall’altra Andrea Gasparini e Romolo Mariani.

Alle 18.00 di domenica si sfidano per la quarta volta in Serie A Consoli Sferc Brescia e Consar Ravenna. Il bilancio vede in testa i romagnoli con 2 vittorie a 1, con i Tucani che hanno accorciato le distanze nel bilancio globale imponendosi 3-0 a Ravenna all’andata. Sesto a 30 punti, il Club lombardo nell’ultimo turno è caduto al tie break sul campo di Cuneo, mentre i romagnoli, quarti a quota 34 insieme a Prata e pronti a ritrovare da avversari Nicola Candeli, Alex Erati e Niels Klapwijk, hanno avuto la meglio in tre set contro Santa Croce. Da una parte Roberto Cominetti è a 18 attacchi vincenti dai 2000 in carriera, dall’altra Martins Arasomwan è a 5 attacchi vincenti dai 500 nelle Regular Season.

Fame di punti, domenica alle 18.00, tra due squadre che si sfidano per la seconda volta in Serie A, l’Abba Pineto e la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, con i piemontesi che hanno vinto 3-1 in casa la gara di andata. Dodicesimo in classifica con 15 punti, il Club di casa viene dalla maratona sportiva vinta al tie break sul campo di Castellana Grotte, mentre la rivale piemontese è seconda con quattro lunghezze da recuperare sulla vetta dopo il successo al tie break con Brescia. L’unico ex della partita è Andrea Santangelo (1 punto ai 2800 in carriera), che nella passata stagione giocava a Cuneo. Marco Volpato della Puliservice è a 8 punti dai 2000 in carriera.

La sfida tra capolista Yuasa Battery Grottazzolina e l’ormai ex fanalino di coda BCC Tecbus Castellana Grotte chiude la 5a di ritorno alle 19.00 di domenica. Solo tre i precedenti, con la formazione ospite in vantaggio per 2-1 nei faccia a faccia e il team marchigiano capace di imporsi nel girone di andata. In testa alla classifica con quattro punti di vantaggio su Cuneo dopo il passo falso in quattro set a Porto Viro, la Yuasa Battery vuole riprendere la marcia battendo la BCC, che dopo la sconfitta al tie break in casa con Pineto si è rifatta nel recupero a Cantù. Il collettivo pugliese a Grottazzolina lancia la sfida a tre ex: Claudio Cattaneo, Marco Cubito e Andrea Marchisio. In odore di record da una parte Michele Fedrizzi (10 punti ai 2500 nelle Regular Season), dall’altra Nicola Canciotta (5 punti ai 1000 nelle stagioni regolari).

PROGRMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI RITORNO-.

Sabato 27 gennaio 2024, ore 20.30



WOW Green House Aversa – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Santoro, Gasparro

Domenica 28 gennaio 2024, ore 16.00



Pool Libertas Cantù – Emma Villas Siena Arbitri: Giglio, Gaetano

Domenica 28 gennaio 2024, ore 18.00



Kemas Lamipel Santa Croce – Sieco Service Ortona Arbitri: Prati, Vecchione

Domenica 28 gennaio 2024, ore 18.00



Delta Group Porto Viro – Conad Reggio Emilia Arbitri: Turtù, Ciaccio

Domenica 28 gennaio 2024, ore 18.00



Consoli Sferc Brescia – Consar Ravenna Arbitri: Serafin, Scotti

Domenica 28 gennaio 2024, ore 18.00



Abba Pineto – Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Selmi, Toni

Domenica 28 gennaio 2024, ore 19.00



Yuasa Battery Grottazzolina – BCC Tecbus Castellana Grotte Arbitri: Cecconato, Jacobacci

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 41, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 37, Emma Villas Siena 36, Consar Ravenna 34, Tinet Prata di Pordenone 34, Consoli Sferc Brescia 30, Delta Group Porto Viro 26, Kemas Lamipel Santa Croce 22, Pool Libertas Cantù 19, Conad Reggio Emilia 19, WOW Green House Aversa 16, Abba Pineto 15, BCC Tecbus Castellana Grotte 13, Sieco Service Ortona 12.

1 incontro in meno: Kemas Lamipel Santa Croce e WOW Green House Aversa