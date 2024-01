Aversa risorge a Santa Croce, vittoria in tre set

SANTA CROCE (PISA)- Con il ritorno di Giacomo Tomasello in panchina la Wow Green House Aversa risorge e vince 0-3 (17-25, 21-25, 13-25) sul campo della Kemas Lamipel Santa Croce nel recupero della 2a giornata . Un successo di grande importanza in chiave salvezza per i campani autori di una prestazione di altissimo livello.

Toscani annichiliti dalle bombe di Argenta, Canuto e Lyutskanov ma è stata una prestazione da applausi da parte di tutti. I centrali Marra e Presta non hanno sbagliato nulla, Rossini ha fatto il campione e Pinelli ha avuto lucidità per tutta la gara. Un’ora e 20 minuti di gioco, col terzo set chiuso addirittura a 13 e una maggiore consapevolezza dei propri mezzi per i ragazzi che hanno sicuramente avuto uno scossone importante con il cambio in panchina.

Nel primo set subito break della Kemas Lamipel e primo time out di Tomasello sul 4-1. Ma Aversa rientra subito in partita e pareggia a 6 nel giro di pochi minuti. La Wow Green House Aversa passa avanti (9-10) sull’ace di Canuto. Muro di Presta e poi attacco a rete di Santa Croce e il tabellone dice 10-13. Sul nuovo allungo dei normanni (12-17) coach Bulleri si gioca anche il secondo stop alla gara. Presta si regala il servizio vincente (13-19), la squadra del presidente Di Meo amministra il vantaggio e si porta avanti (17-25, muro di Argenta).

Dopo i primi 10 punti del secondo parziale i padroni di casa toscani hanno due punti di vantaggio. Dopo 20 invece le due squadre sono in parità e Aversa passa anche avanti quando c’è l’ace di Marra che vale il 10-12. Nuovo servizio vincente, questa volta di Argenta, e la Wow Green House allunga sul +3, poi c’è il muro di Presta ed è 11-15. Break dei padroni di casa (14-15) e time out di Tomasello. Al rientro in campo Aversa ritorna avanti grazie anche ad un pizzico di fortuna con la battuta di Lyutskanov che tocca il nastro e poi cade nella metà campo avversaria per il 14-18. Aversa resista alla rimonta toscana e Presta regala ai suoi con un primo tempo da applausi ben 3 set point. Vince 21-25 e si portano sul 2-0.

Aversa ritorna in campo nel terzo set con tanta determinazione: 2-5. Argenta fissa il +4 (3-7) e costringe coach Bulleri a chiamare subito time out. Ace di Lyutskanov e la Wow Green House è inarrestabile (3-9). Santa Croce non riesce ad entrare in partita, il bulgaro normanno è una furia al servizio e in pile (3-12). Due monster block di fila di Marra e set quasi in cassaforte (5-16). Set senza storia: finisce 13-25 (chiude Presta al centro).

IL TABELLINO-

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE – WOW GREEN HOUSE AVERSA 0-3 (17-25, 21-25, 13-25)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione 0, Allik 8, Mati 10, Lawrence 8, Colli 4, Cargioli 7, Gabbriellini (L), Parodi 4, Brucini 0, Giannini 0, Loreti (L). N.E. Russo, Petratti, Gatto. All. Bulleri.

WOW GREEN HOUSE AVERSA: Pinelli 1, Canuto 6, Marra 10, Argenta 19, Lyutskanov 15, Presta 6, Schioppa (L), Rossini (L). N.E. Spignese, Biasotto, Spagnuolo De Vito, Chiapello, Agrusti. All. Tomasello.

ARBITRI: Papadopol, Clemente.

Durata set: 25′, 30′, 25′; tot: 80′.