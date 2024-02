L'8a di ritorno prosegue con Tinet-Pineto

ROMA - L'8a giornata di ritorno di A2 Maschile, dopo il prologo di ieri che ha fatto registrare la vittoria di Siena in tre set su Castellana Grotte che per i toscani significa la matematica qualificazione ai Play Off, proseguirà domani con il secondo anticipo, quello che vedrà in campo in Friuli alle 20.30 la Tinet e Pineto.

Domenica si giocheranno i restanti cinque incontri. Grottazzolina, capolista, scende in campo alle 16.00 per la sfida con Cantù. Due battaglie sportive previste alle 18.00, ovvero Ortona – Brescia e Aversa – Ravenna. L’ultima fase di un acceso weekend trova spazio alle 19.00 con due ulteriori incroci sotto rete. A rubare la scena Cuneo – Porto Viro e Santa Croce – Reggio Emilia.

Sabato, alle 20.30, settima sfida in Serie A tra Tinet Prata di Pordenone e Abba Pineto. Il bilancio dei precedenti è favorevole ai friulani, vincenti 5 volte su 6, tra il 3-0 corsaro nel match di andata. In classifica i padroni di casa sono quinti e si preparano ad applaudire sia Manuel Lucconi per la partita n. 100 nelle stagioni regolari, sia Michal Petras per il punto n. 1000 nelle Regular Season, ma vengono dal passaggio a vuoto in quattro set sul campo di Ortona, mentre gli ospiti, caduti con il massimo scarto a Porto viro, sono dodicesimi.

Domenica, alle 16.00, la capolista Yuasa Battery Grottazzolina ospita il Pool Libertas Cantù. Alla vigilia dell’ottavo faccia a faccia, il sestetto lombardo è avanti con 5 affermazioni a 2 negli scontri diretti. Nel girone di andata il Club marchigiano ha espugnato al tie break il quartier generale canturino. Reduce dal successo da due punti firmato a Brescia, la Yuasa Battery continua a guidare la classifica, ma vuole consolidare la vetta sul proprio campo. Gli ospiti, noni, mirano all’impresa dopo il sofferto 3-2 in casa con Santa Croce. Record di attacchi vincenti alla portata nelle Regular Season per Michele Fedrizzi (18 ai 2000) e Andrea Galliani (4 ai 2500).

Domenica, alle 18.00, il fanalino di coda Sieco Service Ortona, ultima a braccetto con Castellana Grotte, riceve la visita della Consoli Sferc Brescia, settima forza della classifica pronta a sfidare due ex: Tommaso Fabi e Stefano Patriarca. La rivalità tra abruzzesi e lombardi si rinnova con il capitolo n. 16 dopo i 10 successi della Sieco contro i 5 dei Tucani, tra cui il 3-0 interno centrato nel girone di andata. Nel passato fine settimana la formazione di Nunzio Lanci ha piegato Prata 3-1 in casa, mentre la Consoli Sferc è caduta 3-2 sul proprio campo con Grottazzolina lottando alla pari.

Domenica, sempre alle 18.00, va in scena la seconda sfida assoluta tra WOW Green House Aversa e Consar Ravenna, con i campani che cercano il riscatto casalingo dopo la sconfitta per 3-1 dell’andata in Romagna e dopo essere rimasti a secco nell’ultimo turno a Reggio Emilia con il medesimo risultato. Anche la Consar, che ritrova da rivale il bomber Andrea Argenta, vuole rifarsi dopo lo scivolone di domenica al tie break contro Siena nella propria tana. In classifica gli uomini di Giacomo Tomasello sono undicesimi, mentre il collettivo di Marco Bonitta sgomita con Cuneo per la terza piazza. Centesima presenza in Regular Season per Filippo Bartolucci.

Parità assoluta, con 4 vittorie a testa negli 8 precedenti per Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo e Delta Group Porto Viro, protagoniste di uno dei due posticipi in programma domenica alle 19.00. Palpitante il match di andata, chiuso con una vittoria corsara dei piemontesi al tie break. La formazione di casa, impegnata in un acceso duello per il terzo posto con Ravenna, vuole reagire alla sconfitta in quattro set rimediata a Castellana Grotte nell’ultimo turno. Gli ospiti sono sesti e hanno incamerato 12 punti nelle ultime quattro partite. Un ex per parte nella sfida: Nicola Tiozzo ha giocato a Cuneo nel 2020/21, mentre coach Matteo Battocchio nella passata stagione allenava il team veneto. Centesima presenza in Italia per Mads Jensen.

Il calendario propone anche un classico domenica alle 19.00. Al PalaParenti va in scena il confronto n. 27 in Serie A tra Kemas Lamipel Santa Croce e Conad Reggio Emilia, con i Lupi in vantaggio nei confronti diretti (15-11), ma battuti 3-1 all’andata. Ottava e reduce dalla battaglia sportiva persa al quinto set lo scorso fine settimana, Santa Croce non vuole commettere leggerezze contro la decima forza del torneo. I reggiani sono tornati al successo piegando Aversa 3-1 nell’ultimo turno. Un ex per parte nei roster: Antonio Cargioli e Matteo Maiocchi. Tra gli ospiti partita n. 200 in carriera per Ernesto Torchia.

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 17 febbraio 2024, ore 20.30

Tinet Prata di Pordenone – Abba Pineto Arbitri: Colucci, Gaetano

Domenica 18 febbraio 2024, ore 16.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Pool Libertas Cantù Arbitri: Marotta, Cruccolini

Domenica 18 febbraio 2024, ore 18.00

Sieco Service Ortona – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Selmi, Clemente

Domenica 18 febbraio 2024, ore 18.00

WOW Green House Aversa – Consar Ravenna Arbitri: De Simeis, Chiriatti

Domenica 18 febbraio 2024, ore 19.00

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Delta Group Porto Viro Arbitri: Giglio, Pasin

Domenica 18 febbraio 2024, ore 19.00

Kemas Lamipel Santa Croce – Conad Reggio Emilia Arbitri: Santoro, Marconi

Emma Villas Siena – BCC Tecbus Castellana Grotte 3-0 (25-14, 25-19, 25-18) Già giocata

LA CLASSIFICA-

Yuasa Battery Grottazzolina 49, Emma Villas Siena 45, Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 40, Consar Ravenna 40, Tinet Prata di Pordenone 37, Delta Group Porto Viro 35, Consoli Sferc Brescia 34, Kemas Lamipel Santa Croce 26, Pool Libertas Cantù 24, Conad Reggio Emilia 22, WOW Green House Aversa 20, Abba Pineto 19, BCC Tecbus Castellana Grotte 16, Sieco Service Ortona 16.

1 incontro in più: Emma Villas Siena, BCC Tecbus Castellana Grotte.