Marin Dukic nel roster di Cuneo in vista dei Play Off

CUNEO - In vista di Play Off e Coppa Italia la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo ha ingaggiato lo schiacciatore franco belga Marin Dukic. Ventinquatrenne alto194 cm. arriva dal Decospan Volley Team Menen.

Dukic sarà a Cuneo nel pomeriggio di oggi, sabato 23 marzo, e sarà a disposizione di coach Battocchio da lunedì. Il nuovo giocatore del roster biancoblu sarà importante per garantire maggiori alternative in attacco ma anche per gli allenamenti.

Le parole del presidente Gabriele Costamagna-

« Nel prossimo mese e mezzo tra Play Off e Coppa Italia, con l’obiettivo di fare bene e quindi avere molte gare consecutive, abbiamo voluto offrire al team una soluzione in più in campo. E’ un buon giocatore che sono sicuro sarà utile alla squadra in questa seconda parte della stagione».