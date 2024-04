Play Off promozione: è già tempo di Gara 2

ROMA - Neanche il tempo di riflettere sui risultati di Gara 1 che le protagoniste delle semifinali Play Off promozione sono pronte a tornare in campo per giocare il secondo match della serie che porta alla finale per la Superlega. Domenica 14.00 Grottazzolina e Siena, vittoriose nel primo round, possono staccare il pass per l'ultimo atto del torneo, mentre Ravenna e Porto Viro hanno l'ultima occasione per rientrare in corsa sfruttando il fattore campo

Alle 18.00 si gioca in Romagna tra Consar Ravenna, che vuole impattare la serie, e Yuasa Battery Grottazzolina, intenzionata a bissare il successo dell’andata per chiudere i conti, mentre alle 19.00 la Delta Group Porto Viro cerca l’exploit per riequilibrare la situazione contro l’Emma Villas Siena, a una vittoria dalla qualificazione.

La Consar Ravenna punta sul Pala De André per riportare in parità la serie contro la Yuasa Battery Grottazzolina. La vincitrice della Regular Season, approdata alle Semifinali grazie al pass diretto in virtù della leadership nella prima fase, è intenzionata a chiudere il discorso qualificazione in Gara 2, seppur lontano dalle mura amiche. Nel primo match le due squadre hanno tenuto percentuali di attacco molto alte, rasentando complessivamente il 60%, ma la Yuasa Battery si è dimostrata più incisiva dai nove metri e nella gestione del muro-difesa, commettendo meno errori del Club ravennate, che invece ha tenuto una media di 7 sbagli a parziale. A salire in cattedra tra i maceratesi è stato l’opposto Rasmus Nielsen, capace di mettere a referto 26 punti con il 75% di positività e due ace. Sul fronte opposto si è distinto l’altro bomber, Alessandro Bovolenta (1 attacco ai 1000 in carriera), grazie a 22 punti con il 58%, 2 ace e 1 muro. Il duello a distanza tra due giocatori di tale fattura vale da solo il prezzo del biglietto.

Nel giorno della presenza numero 400 in carriera di Matteo Sperandio, spetta un compito arduo anche all’outsider Delta Group Porto Viro. Dopo aver eliminato nella bella la più accreditata Cuneo, il team di Daniele Morato ora cerca di rimettere in piedi tra le mura amiche la serie contro l’Emma Villas Siena, formazione che si è imposta in quattro set al PalaEstra in settimana e può ora mettere a segno la vittoria decisiva per l’approdo in Finale. Nel primo round il club toscano si è aggiudicato la battaglia sportiva in tutti i fondamentali dominando al servizio (7 a 1 gli ace), attaccando con maggiore continuità, grazie soprattutto alle giocate offensive del top scorer Alessio Tallone (18 punti) e a una pressione costante del muro (11 a 7 i vincenti). Esemplari il primo e il quarto set degli uomini di Gianluca Graziosi, tirato il secondo parziale. Delta Group risoluta solamente nel terzo atto, vinto 25-21, poi vanificato nel set successivo da una performance sottotono dai nove metri e in fase di muro.

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF-

Domenica 14 aprile 2024, ore 18.00



Consar Ravenna – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Serafin, Sessolo (Serie 0-1)

Domenica 14 aprile 2024, ore 19.00



Delta Group Porto Viro – Emma Villas Siena Arbitri: Turtù, Gaetano (Serie 0-1)