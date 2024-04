Gara 3 deciderà le due finaliste per la promozione in Superlega

ROMA- Semifinali Play Off ultimo atto. Si gioca Gara 3 con le due serie sull'1-1 con le quattro gare giocate fino ad ora in cui è stato determiante il fattore campo. Domani (ore 20.30) le quattro pretendenti alla promozione non potranno sbagliare, chi vince giocherà per la Superlega, chi perde lascia la corsa per il Paradiso.

Le partite decisive sono in programma domani, mercoledì 17 aprile, con prima battuta alle 20.30. Al PalaEstra l’Emma Villas Siena ospita la Delta Group Porto viro, mentre al Palasport di Grottazzolina si confrontano la Yuasa Battery Grottazzolina e la Consar Ravenna. Le squadre vincitrici si incroceranno nell’ultimo atto al meglio delle tre partite (21, 25 e 28 aprile) per salire nell’Olimpo del volley.

Si riaccendono le luci del PalaEstra per la bella tra Emma Villas Siena e Delta Group Porto Viro. Dopo il successo per 3-1 firmato in casa dal Club toscano nel primo round, in Veneto è arrivato al tie-break il riscatto degli avversari. Forte dei 29 punti di Tommaso Barotto e di un’ottima prestazione di squadra sia al servizio sia muro (8 i vincenti), Porto Viro ha riequilibrato la serie nel finale guadagnandosi l’opportunità di partecipare alla sfida cruciale sul campo di Siena, protagonista di un’altra bella prova in tutti i fondamentali, ma in difficoltà fino a chiudere in balia degli avversari nel quinto e decisivo set dopo lo scivolone ai vantaggi nel precedente parziale.

Si attende il pubblico delle grandi occasioni anche al Palasport di Grottazzolina per la sfida da dentro o fuori tra i padroni di casa della Yuasa Battery Grottazzolina, già vincitori del primo match della serie sul proprio campo per 3-1 e i giganti della Consar Ravenna, bravi nel secondo faccia a faccia delle Semifinali a invertire completamente il trend fino a imporsi con il massimo scarto e con ambizioni rinnovate. Dominanti nel primo e nel terzo atto della gara, i romagnoli hanno sofferto solo nel secondo parziale il gioco del team dominatore nella stagione di Regular Season. Decisivi i 25 punti con il 69% di positività e 5 degli 8 ace di squadra da parte di Alessandro Bovolenta.

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 DELLE SEMIFINALI PLAY OFF-

Mercoledì 17 aprile 2024, ore 20.30



Emma Villas Siena – Delta Group Porto Viro Arbitri: Nava, Marconi (Serie 1-1)

Mercoledì 17 aprile 2024, ore 20.30



Yuasa Battery Grottazzolina – Consar Ravenna Arbitri: Venturi, Scotti (Serie 1-1)