Volley Mercato: Ravenna ingaggia lo svedese Hampus Ekstrand

RAVENNA- La Consar Ravenna mette a segno il primo colpo di mercato prelevando da Taranto, dove per due stagioni ha giocato in Superlega, lo schiacciatore Hampus Ekstrand, 202 centimetri d’altezza. Prima di approdare in Italia ha militato nella massima serie del suo Paese, prima con il Floby e poi con il Rig Falkoping, città nella quale è nato il 28 ottobre 2003. Ha poi indossato la maglia della nazionale Under 20 del suo Paese e in patria si è distinto anche nel beach volley.