Volley Mercato: Mattia Gottardo da Cuneo a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Mattia Gottardo , convinto dalle parole di Fanuli, ha scelto per la prossima stagione di vestire la maglia della Conad Reggio Emilia. Lo schiacciatore di Cittadella, dopo le tre stagioni a Padova, quella a Civitanova e la più recente a Cuneo è maturo assumersi le responsabilità offensive della squadra giallorossa.

Le parola di Mattia Gottardo-

« Mi hanno parlato molto bene di Fabio Fanuli dopo aver parlato con lui un paio di volte, mi è sembrato un allenatore con le idee chiare sul lavoro da fare in palestra. Per quanto riguarda la squadra mi sembra un gruppo interessante, che potrà dire la sua in un campionato molto difficile e complicato ».

Sei un giovane con già tanta esperienza, quale pensi possa essere il tuo apporto?

« Sicuramente cercherò di dare il massimo per essere d’aiuto alla squadra, in modo particolare dando il mio contributo con le qualità che mi contraddistinguono. L’obiettivo è quello di fare un bel campionato sia da un punto di vista collettivo che personale, cercando di toglierci qualche soddisfazione ».