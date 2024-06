Volley Mercato: Nicolò Hoffer da Piacenza a Brescia

Nicolò Hoffer, classe 2000 e 180cm di altezza, ha già al suo attivo sei stagioni in serie A.

LA CARRIERA-

Il suo talento emerge nelle giovanili di Segrate e al termine del biennio 2016-2018 viene indirizzato in Superlega, dove trascorre due anni con l’Allianz Milano come secondo proprio di Nic Pesaresi esordendo nella Challenge Cup del 2019. Nella stagione successiva conquista con Taranto la promozione dalla A2 e resta poi in categoria a Lagonegro prima di trasferirsi alla Gas Sales, dove è il secondo libero in coppia con l’ex tucano Leo Scanferla. Nel biennio emiliano consolida la sua consapevolezza di sé e conquista la sua prima Coppa Italia.

Le parole di Nicolò Hoffer-

« Arrivo da due anni a Piacenza dove mi sono potuto confrontare quotidianamente con il meglio che questo sport offre. Ora mi sento pronto per mettermi alla prova, per il salto che mi consentirà di dimostrare il mio valore, in primis a me stesso. Sono felice di poterlo fare a Brescia, contesto ideale secondo me per questa fase della mia carriera. Ho già avuto modo di saggiare i parquet della categoria, so quanto sia ostico e imprevedibile il campionato di A2 e mi aspetto un’annata dura e complicata, ma sono sicuro che se sapremo lavorare nel modo giusto - e Brescia ha dimostrato di saperlo fare negli ultimi anni -, sarà anche una stagione ricca di emozioni e, perché no, di traguardi ».

Le novità di oggi riguardano anche l’arrivo di un General Manager in società che avrà l’obbiettivo di dare supporto alla struttura organizzativa e dirigenziale di Atlantide. Federico Papa è un volto molto noto della pallavolo bresciana, una figura solida con un’esperienza tecnica importante alle spalle. Dirigente bancario di 49 anni, ha allenato per circa trenta sia il settore maschile che il femminile, facendo crescere parecchie annate del settore giovanile a Montichiari. Ha ricoperto il ruolo di selezionatore provinciale maschile per sette anni, conquistando diversi trofei. Le ultime stagioni lo hanno visto protagonista delle fantastiche promozioni dalla serie D alla B2 del sodalizio femminile del Brescia Volley. Ora punta ad un’esperienza nuova con Atlantide, società che conosce bene e con cui in passato le strade si sono incrociate spesso.

Le parole di Federico Papa-

« Il mio obiettivo è lavorare in maniera trasversale quindi dare supporto allo staff tecnico e all'ambiente squadra stando in contatto diretto col campo e con i giocatori, che è il mondo dal quale vengo, e fornire anche supporto allo staff dirigenziale per migliorare le relazioni con tutti i portatori di interesse del mondo Atlantide, quali sponsor autorità e istituzioni ».





Le parole del presidente Gianni Ieraci-

« Tanti bei regali quest’anno: dopo le coppe, coach Zambonardi ha portato a Brescia giocatori importanti che ci proiettano verso una stagione fenomenale. A noi piace sognare… Non ci poniamo limiti, ma rimaniamo coi piedi per terra ».

Le parole del tecnico Roberto Zambonardi-

« Federico è anzitutto una persona affidabile e ha un’esperienza importante all’interno di società pallavolistiche locali. Conosce le problematiche e le dinamiche sia a livello tecnico di gestione di una squadra, sia a livello organizzativo. Ritengo sarà un supporto determinante per il nostro cammino d'ora in avanti ».